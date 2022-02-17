Токсичное руководство губит ваш успех и здоровье. Как определить toxic шефа и как себя с ним вести

Иногда вы можете даже не задумываться, как токсичный начальник негативно влияет на ваше психологическое и физическое здоровье. И если вы до сих пор терпите к себе неподобающее отношение, Work.ua рассказывает , почему это стоит прекратить.

День за днем вы ходите на работу, которая убивает внутри вас всю радость, а вечером возвращаетесь домой злыми, недовольными, уставшими и тут же начинаете вымещать агрессию на родных или жаловаться жене/мужу на токсичное начальство, непоследовательные решения компании или хамское отношение в коллективе.

Если вы сами понимаете, насколько пагубное влияние на вас может оказать такая обстановка на работе, то вам пора что-то менять в вашей жизни. Или продолжать сидеть сложа руки, живя с обидой на «тех, кому повезло найти хорошую работу».

Как понять, что у вас токсичный работодатель

Вот несколько общих черт токсичного начальника:

Микроменеджмент . Токсичные начальники настаивают на том, чтобы завладеть каждым аспектом вашей работы. Им трудно доверить членам команды выполнение задач. В условиях такого удушающего контроля сотрудник может вовсе потерять мотивацию.

Токсичные начальники настаивают на том, чтобы завладеть каждым аспектом вашей работы. Им трудно доверить членам команды выполнение задач. В условиях такого удушающего контроля сотрудник может вовсе потерять мотивацию. Нереалистичные ожидани я . Хороший руководитель установит вам такую планку, чтобы вы могли достигать новых высот, а еще росли и развивались благодаря полученному опыту. А вот токсичные начальники поставят настолько высокие цели, что их невозможно выполнить. В итоге сотрудники почувствуют себя отрешенно и безнадежно.

. Хороший руководитель установит вам такую планку, чтобы вы могли достигать новых высот, а еще росли и развивались благодаря полученному опыту. А вот токсичные начальники поставят настолько высокие цели, что их невозможно выполнить. В итоге сотрудники почувствуют себя отрешенно и безнадежно. Грубость . На собраниях токсичный руководитель может заставить молчать сотрудников, поскольку они представляют точку зрения или идею, которая не совпадает с его собственной. Также при личном общении с токсичным боссом вы можете услышать пренебрежительные комментарии о других людях (слухи, сплетни, гендерные предубеждения) или увидеть язык тела, например, закатывание глаз, которое свидетельствует о пассивной реакции несогласия.

. На собраниях токсичный руководитель может заставить молчать сотрудников, поскольку они представляют точку зрения или идею, которая не совпадает с его собственной. Также при личном общении с токсичным боссом вы можете услышать пренебрежительные комментарии о других людях (слухи, сплетни, гендерные предубеждения) или увидеть язык тела, например, закатывание глаз, которое свидетельствует о пассивной реакции несогласия. Некомпетентность . Часто встречается ситуация, когда токсичного человека назначили на руководящую должность, а он еще в полной мере не обладает компетенциями, необходимыми для управления людьми. Проще говоря, он проседает в софт-скиллах. Зачастую такой руководитель не спешит исправлять свои ошибки, прокачать навыки управления и вместо этого обвиняет сотрудников в своих промахах.

Если пункты совпали и вы действительно работаете в подчинении у токсичного начальника, с точки зрения человеческого счастья, не понятно, зачем терпеть подобную атмосферу. Хотя, конечно же, у каждого может быть своя мотивация, будь то уровень зарплаты или боязнь не найти другую работу. Но стоит ли игра свеч?

К чему приводит токсичность руководства

В лучшем случае сотрудники замыкаются в себе, в худшем — саботируют работу, вымещают злость на близких и становятся такими же токсичными, чтобы «выжить в угрожающей среде».

Также следует понимать, что токсичное руководство губит ваш успех и здоровье. Если вы работаете в месте, где не обращают внимания на психологическое благополучие сотрудников — риск депрессии не просто увеличивается, а возрастает на 300% . Стало быть, вы не просто находитесь в нежелательной среде, а и принимаете на себя удар, рискуете потерять внутреннее спокойствие, ввести себя в состояние депрессии и стать агрессивными.

Конечно, при таком отношении сотрудника может поглотить обида на руководителя. Как это может навредить? Уместно будет привести цитату из YouTube-шоу:

«Обида -- это яд, который вы выпили и ждете, что станет плохо не вам, а кому-то другому»

Как справиться с токсичным руководством

Давайте представим, что происходит что-то такое, чего вы не ожидали. Например, на улице пошел дождь. Разве вы будете переживать, а ночью вместо сна мысленно читать погоде гневные монологи? Вряд ли.

Скорее всего, в таких условиях вы начнете искать то, что поможет вам чувствовать себя комфортнее. Например, вы возьмете с собой на улицу зонт или останетесь дома, подождете, пока дождь пройдет, вызовете такси и прочее. В любом случае вы постараетесь остаться сухими. И это разумный подход.

Вы можете игнорировать токсичность начальства и постоянно «мокнуть», или «откроете зонт и останетесь сухим».

Думаете, токсичность руководства для вас не проблема? Попробуйте проследить, как меняется ваше настроение в течение дня после разговора с начальником и на что вы обычно жалуетесь друзьям и родным.

Несколько советов, которые помогут вам смягчить отношения с токсичным руководством, если вы не рассматриваете вариант увольнения:

Осторожнее делитесь личной информацией. Знание — сила. Чем больше токсичный человек в курсе о вашей личной жизни, тем больше у него будет над вами власти. В дальнейшем он может использовать эмоциональное насилие или манипуляцию. А вот чем меньше токсичный человек знает о вас, тем меньше у него возможностей вас задеть. Всегда будьте организованы и сосредоточены. Будет лучше, если вы готовы к любой встрече. Держите под рукой все необходимые данные, которые могут понадобиться руководителю. Убедитесь, что вы в курсе всех данных и информации, которые должны были предоставить. Позаботьтесь о себе. Внимание к собственному эмоциональному и физическому здоровью должно быть приоритетом, когда вы застряли в сложной ситуации. Чтобы справиться с негативными чувствами, можно попробовать добавить в график несколько занятий, которые позволят вам справиться с разочарованием и выпустить пар. Например, поговорить с понимающими друзьями, заняться спортом или другим делом, которое приносит удовольствие.

В любом случае, если вы осознали, что токсичное отношение руководства влияет на вашу работоспособность и настроение, не стоит тратить свои ресурсы и жертвовать психологическим, а иногда физическим здоровьем. У вас одна жизнь и наверняка вы хотите прожить ее счастливо.

Лучший способ позаботиться о себе , если приходится «уживаться» с токсичным человеком, — выйти из такой ситуации как можно скорее . Найдите новую работу, собственных клиентов.