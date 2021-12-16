AB InBev планирует достичь углеродной нейтральности в цепи поставок к 2040 году

Крупнейший в мире производитель пива компания AB InBev взял на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания уже обязалась содействовать декарбонизации и повышению устойчивости к изменению климата в рамках достижения Целей Устойчивого Развития к 2025 году. В период с 2017 по 2020 годы выбросы парниковых газов (GHG emissions) в оперативной деятельности (Scope 1 и 2) были снижены почти на 25%, а выбросы в производственно-сбытовой цепи (Scope 1, 2, 3) были снижены более чем на 10 % на гектолитр продукции.

"Мы всегда полагались на природные ресурсы для приготовления пива. И поскольку мы хотим заниматься пивоварением долгие годы, нам необходимо защищать и сохранить эти природные ресурсы. Производство качественного пива зависит от чистой среды и благосостояния сообществ. Устойчивое развитие – это не просто часть нашего бизнеса, это наш бизнес – и так будет всегда", – подчеркнул вице-президент AB InBev Европа Барт Гриттен.

Уже в 2028 году компания ожидает получить нулевой показатель выбросов на пяти крупных пивоваренных заводах Европы. Речь идет о пивоварнях Magor и Samlesbury в Великобритании в 2026 году, а также Leuven, Jupille и Bremen в Бельгии и Германии в 2028 году. Такое решение позволит снизить годовые выбросы CO2 на 110 740 тонн, что равно выбросам почти 35 000 автомобилей.

Стратегия по достижению углеродной нейтральности в Европе основана прежде всего на переходе на экологические источники энергии и повышении энергоэффективности. Компания определила 29 разных технологий, которые помогут в реализации этой цели.

В частности, британский бизнес AB InBev (Budweiser Brewing Group UKI) изучает возможность использования "зеленого" водорода с нулевым уровнем выбросов на пивоварне Magor. Данный проект предусматривает установку специального оборудования, включающего батарею, хранилище и станцию ​​заправки водородом для грузовых автомобилей.

Кроме того, AB InBev намерена построить солнечную ферму Budweiser Solar Farm в Испании, которая позволит начиная с марта 2022 года варить все пиво в Западной Европе на возобновляемой энергетике в рамках соглашения о виртуальной покупке электроэнергии (VPPA). В рамках проекта запланировано строительство двух новых солнечных станций, которые обеспечат 250 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии в год для пивоварен AB InBev.

Помимо перехода на экологически чистое топливо компания продолжает изучать способы повышения энергоэффективности своей деятельности. В частности, внедряя технологию Simmer&Strip, изобретенную в глобальном центре исследований и разработок AB InBev в Левене (Бельгия). Инновационный процесс обеспечивает 80% экономии энергии на этапе варки и сокращает выбросы на 5%. Патент на использование этой технологии также был передан и маленьким пивоваренным заводам.

Ранее в 2021 году AB InBev объявила о создании первых пивоварен с нулевым выбросом CO2 в Ухане (Китай) и Понта-Гроса (Бразилия), а также об учреждении первого солодового завода с нулевым выбросом углерода в Бразилии.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, , Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".