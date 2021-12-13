"Дарница" вошла в ТОП-10 категории "Выбор экспертного жюри" рейтинга лучших компаний Украины

Фармацевтическая компания "Дарница" вошла в рейтинг "ТОП-50 лучших компаний Украины 2021" по версии журнала "Власть и деньги", а также попала в ТОП-10 категории "Выбор экспертного жюри". Об этом сообщается на сайте компании.

Деловой всеукраинский журнал "Власть и деньги" составляет такой рейтинг второй год подряд. На место в рейтинге претендовали больше 200 компаний, из которых выбрали 50 лучших. "Дарница" и в прошлом году была его номинантом, теперь же ее позиции только окрепли.

"Дарница – это опыт и доверие в 16 странах мира и каждая седьмая упаковка на аптечных полках Украины. Мы благодарим каждого покупателя и, безусловно, радуемся, что экспертное жюри отметило нас в топ-10 лучших компаний года, – заявил генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан. – Высокие стандарты ведения бизнеса и дальнейшие инновационные реализации – это один из наших стратегических фокусов на 2022 год".

Как говорят в редакции журнала, для рейтинга выбирают только те бизнесы, которые развиваются по европейским стандартам и серьезно влияют на развитие экономики в Украине. У каждого номинанта свой успешный кейс: кто-то внедряет инновационные технологии, кто-то запускает социальные программы, маркетинговые компании, показывает высокий рост прибыли. Фармацевтическая компания "Дарница" подпадает сразу под несколько критериев.

"Сегодня "Дарница" — лидер по объему производства лекарственных препаратов в натуральном выражении на рынке Украины. Компания постоянно инвестирует в научные исследования и разработку (R&D), техническую модернизацию и цифровую трансформацию — суммарно более 235 млн евро за 13 лет — и входит в ТОП-3 самых дорогих брендов Украины и ТОП-1000 фармацевтических компаний мира", — отмечают составители рейтинга.

По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины 2021", в минувшем году "Дарница" инвестировала в производство 291 млн долларов, из них 51% пошел на модернизацию производства, а еще 38% — на разработку новых, инновационных лекарственных брендов. Также авторы рейтинга учли то, что компания работает в соответствии с международным стандартом EU/GMP и сегодня насчитывает 358 товарных позиций.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.