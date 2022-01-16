В Пакистане решили отменить пошлины на украинский металлопрокат

Национальная тарифная комиссия Пакистана отменила ограничения на поставки из Украины. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, это решение были принято по итогам проведенного пересмотра антидемпинговых пошлин, наложенных на импорт холоднокатаных рулонов/листов из Китая и Украины.

При этом, как отмечает агентство, власти Пакистана сохранили ограничения для китайских компаний.

Согласно официальному сообщению комиссии, антидемпинговые пошлины в размере 13,17%-19,04% с 13 января 2016 года введены сроком на пять лет.

При этом уточняется, что пересмотр наложенных пошлин был инициирован 8 января 2021 года после получения соответствующего заявления от компаний Aisha Steel Mills Limited и International Steel Limited (обе – Карачи, портовый город на юге Пакистана – Delo.ua), которые являются отечественными производителями аналогичной продукции.

Комиссия пересматривала действия пошлин на основе информации за последние три года – с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2020 года. В ходе пересмотра комиссия определила, что существует большая вероятность продолжения демпинга при поставках этого товара из Китая, если антидемпинговые пошлины будут отменены.

По информации агентства, вероятность рецидива отсутствует при импорте продукции из Украины. В результате комиссия приняла решение сохранить окончательные антидемпинговые пошлины на данный товар из Китая для разных компаний по ставкам от 13,17% до 19,04% еще на 5 лет, начиная с 13 января 2021 года.

"Так как нет вероятности повторения (демпингового – Delo.ua) импорта рассматриваемого товара из Украины, следовательно, антидемпинговые пошлины, установленные на ввоз этого товара из Украины, прекращаются с немедленным вступлением в силу", – говорится в сообщении комиссии.

Антидемпинговые пошлины были введены комиссией с 13 января 2016 года в отношении некоторых видов холоднокатаного листового проката производства ММК им. Ильича в размере 18,36%, "Запорожстали" и других украинских компаний – в размере 18,92%.

Напомним, за первое полугодие 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, емкость украинского рынка металлопродукции увеличилась на 9,04% с одновременным снижением доли импорта на 5,32%.

В связи с этим, летом 2021 года у экспертов появились основания говорить, что мировая металлургия оправилась от потрясения, которое ей нанесла пандемия коронавируса и связанное с ней падение промышленного производства.

Цены на руду, металл и прокат росли, производство тоже, в том числе в Украине. В результате на крупнейших предприятиях страны повысили зарплаты.

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