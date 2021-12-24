Турция резко сократила закупки украинского чугуна: падение объемов достигло 62% в месяц

За первые 10 месяцев 2021 года поставки чугуна из Украины в Турцию снизились на 3,6%, особенно резким падение было в октябре, сообщает Steel Orbis. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года произошло сокращение на 62%.

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в октябре 2021 года металлургические предприятия этой страны сократили импорт чугуна из Украины до 6,48 тысячи тонн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то произошло падение на 244,2%.

Всего в январе-октябре 2021 года Турция сократила импорт украинского чугуна на 3,6% относительно января-октября 2020 года. Всего в нынешнем году в страну ввезено из Украины 237,7 тысячи тонн этого металла.

Падение закупок коснулось не только украинских производителей. Турецкие металлурги за 10 месяцев в целом сократили импорт чугуна на 7,9% – до 941,2 тысячи тонн.

Основным поставщиком этого металла продолжает оставаться Россия. На нее приходится 43% от общей доли поставок. За первые 10 месяцев 2021 года Турция импортировала из РФ 406,4 тысячи тонн чугуна. Это на 29% меньше, чем в январе-октябре 2020 года. Украина на втором месте с 25% общего объема поставок чугуна.

При этом в начале 2021 года Турция высокими темпами наращивала импорт украинского металлопроката. В январе-феврале металлургические предприятия Турции увеличили импорт горячекатаного проката из Украины на 69,37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Летом 2021 года у экспертов появились основания говорить, что мировая металлургия оправилась от потрясения, которое ей нанесла пандемия коронавируса и связанное с ней падение промышленного производства. Цены на руду, металл и прокат росли, производство тоже, в том числе в Украине. В результате на крупнейших предприятиях страны повысили зарплаты.

В январе-мае 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, емкость украинского рынка металлопродукции увеличилась на 9,04%. Причем в структуре импорта плоский прокат стал существенно доминировать над сортовым.