За 5 месяцев емкость украинского рынка металлопродукции увеличилась на 9%

В январе-мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года емкость украинского рынка металлопродукции увеличилась на 9,04% с одновременным снижением доли импорта на 5,32%. Об этом сообщает объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром".

"В январе-мае 2021 года емкость внутреннего рынка составила 1809,7 тыс. тонн металлопроката, из которых 377,7 тыс. тонн, или 20,87%, приходится на импорт. В январе-мае 2020 года емкость внутреннего рынка была 1659,7 тыс. тонн, из них 434,7 тыс. т, или 26,19%, импортировано. Таким образом, за 5 месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-мая 2020 года на 9,04% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,32%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, структура импорта в январе-мае 2021-го характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (54,73% и 43,13% соответственно). В аналогичном периоде 2020 года доминирование плоского проката над сортовым было не столь заметным (50,98% и 47,20% соответственно).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-мае 2021-го, по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (33,7%), прочие страны Европы (21,3%) и страны Южной Америки (10,7%).

Среди металлургических импортеров за 5 месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (45,1%), на втором ЕС-27 (23,1%), на третьем — страны Азии (15,6%).

Также сообщается, что в январе-мае 2021 украинскими металлургическими предприятиями произведено 8,02 млн тонн металлопроката (107,98% относительно января-мая 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 6,59 млн тонн, или 82,1%. За 5 месяцев 2020 года доля экспорта составила 83,5% (6,21 млн тонн при общем производстве металлопроката 7,43 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 5 месяцев 2021 г. пришлось 46,38%, что ниже показателя аналогичного периода 2020-го (49,74%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-мае 2021 г. заметно выше показателя января-мая 2020 (38,08% и 32,05% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 5 месяцев 2021 года уступает показателю аналогичного периода 2020-го (15,54% в 2021-м против 18,21% в 2020-м).

Напомним, с конца 2020 года на мировых рынках начали расти цены на сталь и железную руду. Так, в декабре прошлого года цены на ЖРС перешагнули рекордную отметку в $164 за тонну. По состоянию на 2 июня на азиатских рынках цена за тонну железной руды составляет более $200, а стоимость арматуры на рынках ЕС и в Китае остается выше $700 за тонну.

В свою очередь в компании "Интерпайп" считают, что сырьевой суперцикл продлится до 2023-2024 года. При этом в "Интерпайпе" отмечают, что за большим ростом может последовать большое падение цен.