Турция за два месяца нарастила импорт украинского металлопроката на 70%

В январе — феврале текущего года металлургические предприятия Турции увеличили импорт горячекатаного проката из Украины на 69,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2020 года — до 212,3 тысяч тонн.

Об этом передает Steel Orbis со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TUIK).

В частности, в феврале Турция нарастила импорт г/к проката из Украины на 14,3% по сравнению с февралем 2020 года — до 90,01 тысяч тонн.

Как отмечает издание, за два месяца на украинскую металлопродукцию пришлось 31% от общей доли закупок страны.

В целом, турецкие металлурги за два первых месяца 2021 года сократили импорт металлопродукции на 5,6%, до 676,8 тысяч тонн.

Основным поставщиком г/к проката в Турцию является Россия, на которую приходится 43% от общей доли поставок.

За 2 месяца турецкие металлурги потребили 290,6 тысяч тонн российской металлопродукции, что на 16,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Турция — седьмой по объемам производитель стали в мире. По данным Ассоциации производителей стали Турции, страна в 2020 году увеличила выпуск стали на 6% по сравнению с 2019 годом — до 35,8 млн тонн.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2021 года Украина заняла 10-ю позицию среди 38 стран-производителей чугуна.

За этот период украинские предприятия произвели 3,51 млн тонн чугуна, и этот показатель составляет 104,5% от результата за январь-февраль 2020 года.