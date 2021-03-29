Мировой избыток металлургических мощностей достиг более 645 млн тонн — СМИ

В 2020 году избыток сталелитейных мощностей во всем мире составил 625,4 млн тонн. Об этом заявили в Комитете по черной металлургии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Steel Orbis.

В организации отмечают, что в минувшем году мировые мощности по производству стали достигли 2,45 млрд тонн в год.

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По мнению экспертов комитета, вмешательство государства, меры государственной поддержки и избыточные мощности способствовали значительным искажениям в торговых потоках рынка стали, что привело к усилению торговой напряженности.

В ОЭСР допускают, что запланированное увеличение сталелитейных мощностей, которое основывается на прогнозах значительного роста спроса в будущем, и инвестиции, в первую очередь, поддерживаются правительством, но не руководствуются рыночными соображениями.

При этом некоторые из этих инвестиций создают значительный риск обострения ситуации с избыточными мощностями и повышают вероятность того, что предложение еще больше превысит потребности рынка стали.

В мартовском экономическом обзоре ОЭСР прогнозируется, что мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,5%, а в 2020-м — на 4%.

Аналитики прогнозируют, что мировой спрос на сталь в ближайшей перспективе восстановится лишь частично. При этом, ожидается, что в текущем году спрос на готовую металлопродукцию в большинстве стран останется ниже уровня, который наблюдался до начала пандемии.

Стоит отметить, что первоначально Комитет по черной металлургии ОЭСР прогнозировал мировой избыток сталелитейных мощностей по итогам 2020 года в 700 млн тонн из-за пандемии коронавируса.

Напомним, металлургические предприятия Украины произвели 20,36 млн тонн чугуна, что на 1,5% превышает показатели 2019 года.

В то же время выплавка стали, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, несколько уменьшилась: за 2020 год было произведено 20,55 млн тонн или 98,6% от результатов позапрошлого года.

Производство металлопроката в минувшем году составило 18,34 млн тонн или 100,7% от показателей 2019 года.

Источник фото: Depositphotos.