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ГМК 1 час назад

По итогам первых месяцев 2021 года Украина входит в ТОП-10 стран-производителей чугуна

Кроме того, Украина заняла 12 место среди 62 стран-производителей стали

Мировым лидером по производству стали и чугуна является КНР. Фото: Depositphoto Мировым лидером по производству стали и чугуна является КНР. Фото: Depositphoto
Мировым лидером по производству стали и чугуна является КНР. Фото: Depositphoto

По итогам первых двух месяцев 2021 года Украина заняла 10-ю позицию среди 38 стран-производителей чугуна. Так, по данным Worldsteel, за этот период украинские предприятия произвели 3,51 млн тонн чугуна, и этот показатель составляет 104,5% от результата за январь-февраль 2020 года.

Первое место в мировом рейтинге производителей чугуна занимает Китайская Народная республика (КНР), говорится на сайте объединения предприятий "Укрметаллургпром". Металлургические предприятия этой страны в январе-феврале 2021 года выплавили 144,75 млн тонн чугуна, что на 6,4% превышает показатель за аналогичный период в 2020 году (136,04 млн тонн). Доля китайского чугуна в мировом производстве за первые два месяца 2021 года составила 61,7%.

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Всего за указанный период металлургические предприятия всех стран произвели 234,46 млн тонн чугуна. 219,15 млн тонн из них — доменным способом, а 15,31 млн тонн — методом прямого восстановления. Этот показатель на 3,57% выше, чем за аналогичный период в 2020 году (226,38 млн тонн).

Источник: "Укрметаллургпром" 

По итогам января-февраля 2021 года КНР также является лидером по выплавке стали. За указанный период китайские предприятия выплавили 174,99 млн тонн. Этот результат на 12,9% превышает показатель за январь-февраль 2020 года (155,00 млн тонн). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,6%.

Украина, в свою очередь, занимает 12-е место среди 62 стран-производителей стали. За этот период предприятия страны выплавили 3,51 млн тонн стали (что составляет 98,9% от результата за аналогичный период в 2020 году).

Мировая выплавка стали в январе-феврале 2021 года составила 314,99 млн тонн, что на 6,64% выше показателя за аналогичный период 2020 года (295,38 млн тонн).

Источник: "Укрметаллургпром" 

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Напомним, что в январе 2021 года в Украине на 5,1% возросло производство чугуна по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, но уменьшилось производство металлопроката (на 1,2%).

Источник фото: Depositphotos

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