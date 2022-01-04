Брат мэра Киева Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю по версии Manchester Evening News.

Владимир Кличко, брат мэра Киева и лидера партии "УДАР" Виталия Кличко, заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Manchester Evening New.

Он шесть лет удерживал 5 чемпионских поясов.

Больше всего денег Владимир Кличко заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Флойд Мейвезер (400 млн фунтов), Джордж Форман (222), Мэнни Пакьяо (163), Оскар Де Ла Хойя (148), Сауль Альварес (105), Леннокс Льюис (103), Тайсон Фьюри (100), Шугар Рэй Леонард (88) и Энтони Джошуа (60).