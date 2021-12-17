Екшн-опера у центрі Києва: чого чекати від третього Double Triple Snow Fest

17-19 грудня під Аркою дружби народів втретє поспіль відбудеться Double Triple Snow Fest. Генеральним партнером змагань став всесвітній партнер Олімпійських ігор — Visa.

Цього року сноу-парк для змагань стилізували під оперу, тому райдери з Європи та Північної Америки змагатимуться на сцені в оточенні театральних декорацій. Серед учасників — переможці X-Games, континентальних та світових контестів.

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Цьогоріч сноу-парк Double Triple Snow Fest перетворився на оперу. Райдери змагатимуться просто на сцені, джиб-зона розташується на театральних сходах, а спортсмени в категорії ейр отримають унікальний шанс перестрибнути справжній рояль.

Доповнять спот декорації з оксамиту, а також завішана суддівська ложа та студія для трансляції.

Загальна площа споту — 1400 квадратних метрів, її висота — 20 метрів. І це досі один із найбільших міських сноу-парків Європи.

Змагання відбуватимуться протягом трьох днів. 17 грудня пройде українська кваліфікація, де наші атлети боротимуться за право потрапити у міжнародну кваліфікацію, а 18-19 грудня — міжнародний контест.

Цього року у змаганнях беруть участь 110 райдерів — 86 іноземців та 24 українця.

Монтаж споту "Дабл Тріпл Snow Fest"

У жіночому заліку вперше братимуть участь атлетки з шести країн. Зазвичай дівоча частина змагань була представлена значно меншою географією та кількістю учасниць.

Лижники та сноубордисти змагатимуться у двох категоріях — ейрі (трюки на трампліні) та джибі (трюки на перилах).

У суботу, 18 грудня, сноубордисти визначать переможців у ейрі, а 19-го — у джибі. У лижників все відбуватиметься навпаки: 18 грудня на старт вийдуть райдери, які хочуть позмагатися у джибі, а 19-го — в ейрі.

Призовий фонд змагань становить понад 16 000 тисяч євро. Також передбачені спеціальні призи за найкращий трюк.

Також Visa влаштує онлайн-змагання з призовим фондом у 1000 доларів для тих джиберів, яким цього року не вдасться позмагатися у Києві. Подробиці конкурсу можна дізнатися тут.

Ведучим змагань та голосом міжнародної трансляції стане Іцток Суматік зі Словенії. Вперше він приїхав на зимовий контест у 2019 році як суддя, а влітку 2021 року вже виконував роль головного судді та директора контесту зі скейтбордингу на Double Triple Summer Fest. Суматік координує світові контести World Cup Skateboarding та вже призначений головним суддею зі сноубордингу на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні в 2022 році.

18 та 19 грудня після змагань проходитимуть афтепаті від Jameson. Потрапити на них можуть всі охочі за умови попередньої реєстрації.

Де дивитись?

Спостерігати за змаганнями вживу можна безпосередньо під Аркою дружби народів. Вхід вільний.

18-19 грудня медіасервіс MEGOGO за підтримки ACER та AMD Ryzen влаштовує пряму трансляцію змагань.

Доступ до трансляції — безкоштовний з будь-якого пристрою й для усіх користувачів, в тому числі без реєстрації. Подивитися ефір можна у розділі «Спорт» на MEGOGO.

Розклад

П’ятниця, 17 грудня

Сноубординг

15:00 — 16:00 — Реєстрація учасників на споті.

15:30 — 16: 30 — Розкатка (тільки для учасників кваліфікації).

17:00 — 18:20 — Кваліфікація з ейру.

18:30 — 19:50 — Кваліфікація з джибу.

Субота, 18 грудня

Сноубординг

08:00 — 10:00 Реєстрація на споті.

08:00 — 09:30 Розігрів учасників змагань з ейру.

10:50 — 14:10 Чоловіча кваліфікація з ейру.

16:30 — 18:00 Фінал з ейру.

19:00 — 20:00 Жіночий фінал з джибу.

Лижі

08:00 — 10:00 Реєстрація на споті.

09:30 — 10:30 Розігрів учасників змагань з джибу.

14:30 — 16:10 Кваліфікація з джибу.

19:00 — 20:00 Жіночі фінали з джибу.

20:10 — 21:20 Фінали з джибу.

21:20 — 22:05 Волрайд.

22:10 — Церемонія нагородження.

22:30 — Jameson Afterparty.

Неділя, 19 грудня

Сноубординг

08:00 — 09:00 Реєстрація на споті.

09:00 — 10:30 Розігрів учасників змагань з джибу.

13:00 — 16:20 Чоловіча кваліфікація з джибу.

18:25 — 20:50 Фінали з джибу.

20:50 — 21:50 Волрайд.

Лижі

08:00 — 09:00 Реєстрація на споті.

10:50 — 12:40 Кваліфікація з ейру.

16:40 — 18:05 Фінали з ейру.

22:00 — Церемонія нагородження.

22:30 — Jameson Afterparty.

Партнери Double Triple Snow Fest

Генеральний партнер — VISA. Подія відбувається за підтримки Департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації.

Перший спортивний партнер — Parimatch.

Пряма трансляція від MEGOGO за підтримки ACER та AMD Ryzen.

Партнери події: ПриватБанк, Jameson, Red Bull, WebPro, G-Shock від ДЕКА.

Медичний партнер — медична лабораторія «Діла».

Страхування спортсменів забезпечує СК «Екта».