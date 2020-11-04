Гаджеты 7 минут назад

12 ноября Samsung представит новый чип для телефонов Galaxy среднего класса

Когда выйдут новые смартфоны Galaxy от Samsung пока точно не известно, но это не мешает компании привлекать к ним внимание, пусть даже через чипы, которые будут находиться в этих устройствах

Источник фото: htxt.co.za Источник фото: htxt.co.za
Источник фото: htxt.co.za

SamMobile сообщает, что 12 ноября этого года в Шанхае китайский филиал Samsung анонсирует запуск чипсета Exynos 1080. В тизере очень мало информации о самом чипе, однако известно, что в нем будет встроенный 5G (уже присутствующий в 980 чипе). Кроме того, ранее Samsung уже намекал на то, что можно ждать от новинки.

Недавно компания показала, что Exynos 1080 будет прямым преемником 980 чипа, который использует новые ядра Cortex-A78 и графический процессор Mali-G78. Это не означает, что 1080 чип будет установлен во флагманах Galaxy S. Скорее он будет улучшать производительность смартфонов среднего класса, например, серии Galaxy A.

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Сайт cntechpost.com сообщает о том, что самой большой изюминкой чипа Exynos 1080 будет использование 5-нанометрового процесса, что обеспечит более низкое энергопотребление и более высокую производительность.

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Один из первых результатов тестов показал, что 1080 может быть быстрее, чем Snapdragon 865. Еще один тест, проведенный платформой для сравнительного анализа Antutu проводил предварительную оценку Exynos 1080, которая показала, что этот чип является самым мощным процессором в мире на сегодня — он набрал 690 000 баллов.

Конечно, к данным предварительных тестов нужно относиться скептически, но, скорее всего, устройства Samsung среднего класса в следующем году будут более производительными, чем нынешние.

Можно предположить, что Exynos 1080 — самый важный чип Samsung 2021 года. Конечно, прибыль компании от мобильного рынка постоянно растет, даже несмотря на пандемию. Но по-прежнему существуют рынки, на которых у многих клиентов возникают экономические трудности и они просто не готовы тратить деньги на дорогие устройства. Другими словами, люди с большей вероятностью купят телефон среднего класса (и, следовательно, Exynos 1080), чем устройство премиум-класса, использующее преемника Exynos 990. Возможно, именно поэтому Samsung создает такой ажиотаж вокруг нового чипа.

По информации cntechpost.com первым аппаратом с чипом Exynos 1080, вышедшим в продажу, может стать флагманский телефон компании Vivo серии X60.

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