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Алексей Кавылин: Академия online готовит проект по дистанционному школьному обучению

Проект представляет собой многостраничный протокол — детальный набор инструкций и рекомендаций

Алексей Кавылин: Академия online готовит проект по дистанционному школьному обучению Алексей Кавылин: Академия online готовит проект по дистанционному школьному обучению

Алексей Кавылин, создавший Академия online, сообщил о старте работ над системой удаленного образования по обязательной школьной программе.

"Коронавирус перевернул мир. Исследование Образовательного агентства Киева среди 34 тысяч респондентов — учеников, учителей и родителей — показало, что около 20% школьников не проходят дистанционное обучение. Потеряна связь "ученик-учитель" и снижается качество обучения. Академия online, для смягчения последствий возможных будущих пандемий, предложит систему прохождения обязательной школьной программы", — рассказал Алексей Кавылин, отметив, что она будет доступна учебным заведениям бесплатно.

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По своей сути проект представляет собой многостраничный протокол — детальный набор инструкций и рекомендаций.

На первом этапе ее создания специалисты академии обобщают практический опыт учителей, информацию по которому преподаватели могут направлять на специальный веб-сайт.

Предложения принимаются до 30 июня включительно.

"Обсуждаем с педагогами, как адаптировать школьную программу под "удаленку", как контролировать контрольные работы, чтобы ученики не списывали. Обсуждаем, какие должны быть паузы между занятиями, и сколько нужно времени на зарядку и гимнастику для глаз, чтобы не переутомлять детей. Возможно, разработаем новые дисциплины, связанные с самоменеджментом, поскольку ученик получает больше свободы, но и ответственности", — сообщил Алексей Кавылин.

Он подчеркнул, что важная задача проекта — найти решения, чтобы уберечь психику ребенка, а также сохранить его физическое здоровье. Для реализации этого в проекте принимают участие психологи, педиатры, окулисты, а также специалисты по физвоспитанию.

Второй этап создания программы — обсуждение с фокус-группами (педагоги, ученики и родители) программной платформы для реализации проекта удаленного образования.

"Сейчас рассматриваем Microsoft Teams for Education, Google Classroom, Human. Главные требования к такой инфраструктуре — простота, богатый функционал и легкие сайты. Ведь не у каждого школьника есть хороший доступ к интернету. Утвержденная платформа станет технической основой", — говорит создатель Академия online.

Алексей Кавылин убежден, что сначала система должна пройти тестирование в отдельных школах и только после этого ее можно сделать открытой в масштабах страны.

"Сначала система должна точечно начать работу в нескольких школах. Это будет beta-тестирование, которое на практике позволит выявить слабые места для их исправления. После этого доступ на уровне всего Киева, а дальше по Украине", — сообщил он.

По мнению лидера Академия online, тестирование системы можно будет запустить с 1 сентября 2020 года. А стать доступной для всей Украины она сможет до конца календарного года.

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