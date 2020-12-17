Lifestyle 30 минут назад

Amazon будет шить недорогие футболки по меркам покупателя

Компания Amazon объявила о запуске сервиса по пошиву футболок с учетом индивидуальных мерок покупателя

Amazon запустила новый сервис Made for You. Фото: amazon.com Amazon запустила новый сервис Made for You. Фото: amazon.com
Amazon запустила новый сервис Made for You. Фото: amazon.com

Компания Amazon запустила сервис Made for You, который обещает покупателю шить футболки стоимостью $25 точно в его размер. Пока что сервис работает для клиентов из США.

Пользователь указывает в приложении свой рост, вес и описание телосложения и загружает две фотографии, после чего Amazon создает его виртуального двойника, чтобы покупатель мог увидеть как будет сидеть на нем футболка. Кроме того, есть возможность выбрать цвет, длину футболки, форму выреза, длинный или короткий рукав.  Клиенту обещают, что заказ будет готов через пять дней. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Amazon запустила сервис Made for YouAmazon запустила новый сервис Made for You. Фото: amazon.com

Компания надеется, что новая программа поможет решить наиболее распространенную проблему в онлайн-покупках — как правильно подобрать одежду, не примеряя ее. Если данная небольшая программа сработает удачно, то Amazon расширит ее на другую одежду. И такой сервис станет одним из больших преимуществ компании перед конкурентами.

Однако этот квест не обходится без проблем, отмечает обозреватель моды Марк Бэйн на сайте qz.com. Производство в больших объемах одежды по индивидуальному заказу — непростая задача.  Крупный японский ритейлер Zozo, который предлагала клиентам индивидуальный пошив футболок и джинсов, в этом году завершил свою международную программу. 

Компания, стоящая за крупнейшим в Японии сайтом электронной коммерции модной одежды Zozotown, хотела изменить то, как люди покупают одежду в Интернете и создать новый рынок одежды, которая будете идеально сидеть на фигуре.

Zozo разработала способ изготовления 3D-модели клиента с помощью костюма с виртуальными точками Zozosuit и бесплатно разослала клиентам миллионы таких костюмов.

Но заказы не поступали в том количестве, что ожидала компания, а также клиенты жаловались на задержки в производстве и на необходимость подгонки одежды.

Читайте также:
Шоппинг в прямом эфире: какие возможности открываются перед ритейлерами в эпоху диджитала

Несмотря на то, что проект был закрыт, компания не отказалась о идеи продажи одежды более индивидуальных размеров и разработала "multi-size platform" в сотрудничестве с такими брендами, как Levi’s, Beams, Baycrews Group, Urban Research, Mark Styler, Stripe International, Daytona International, and Pal Group.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Теперь можно и пощупать: онлайн-сеть Makeup открыла первый физический магазин в Киеве
Теперь можно и пощупать: онлайн-сеть Makeup открыла первый физический магазин в Киеве
На что обратить внимание новичку на старте e-commerce — Оксана Скоробреха, B2B Unit, OLX
На что обратить внимание новичку на старте e-commerce — Оксана Скоробреха, B2B Unit, OLX
Как бизнесу выжить в кризис — главные инсайды конференции PM GO 6.0 "Join the Fight"
Как бизнесу выжить в кризис — главные инсайды конференции PM GO 6.0 "Join the Fight"
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ГФС разоблачила сеть пиццерий в неуплате 75 млн грн налогов (ФОТО)

  3. В Кировоградской области рабочие урановых рудников перекрывают несколько дорог (ВИДЕО)

  4. В Украине зарегистрировали еще четырех операторов почтовой связи

  5. Кто должен платить за услуги риэлтора

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...