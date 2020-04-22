Без работы в карантин. Три сценария спасения

Карантину — месяц. За это время планы поменялись, проекты закрылись, а мир с каждым днем все больше погружается в очередной экономический кризис.

По данным опроса Союза украинских предпринимателей и Ukrainian Marketing Group, 29% украинских компаний приостановили работу на время карантина, а 6% — закрылись. За последнее время безработных стало больше на 50 тыс., и среди них есть те, кто живет на съемных квартирах, без сбережений и понимания, что делать дальше.

Если до пандемии в центре занятости ежедневно регистрировалось около 1 тыс. человек, то сейчас это число достигает 5 тыс. И несмотря на планы правительства создать сотни тысяч рабочих мест и оказать поддержку безработным ситуация в моменте пока не улучшается.

В таких условиях все сложнее сохранять спокойствие и контроль над ситуацией. Особенно, если вынуждено пришлось присоединиться к числу безработных.

Когда человек теряет работу, он, как правило, встречается с тревогой и бессилием. Может появиться еще и стыд от того, что не был готов к таким переменам. А от мыслей, как со всем этим справиться и что будет дальше, может становится и вовсе страшно.

И все же подавлять в себе эмоции не стоит, следует пробовать их проживать. Это позволит быстрее вернуться в стабильное эмоциональное состояние. При этом важно оставаться в "здесь и сейчас" и не улетать в "тревожное" будущее. Задайте себе вопросы: "сейчас со мной что происходит", "нахожусь ли я в опасности прямо сейчас", "что я могу сделать, чтобы улучшить свое положение в ближайшей перспективе".

Вместе с тем не стоит отказываться от помощи или стыдится ее просить, когда она действительно необходима. Поддержку можно получить от друзей и близких. Процесс адаптации к новым обстоятельствам еще может облегчить психолог, который поможет найти внутренние ресурсы и менее затратно прожить состояния страха и потерь. Сейчас немало предложений тестовых онлайн-консультаций и марафонов психологической поддержки, которые работают бесплатно. Наверное, это лучшее время воспользоваться такой возможностью.

Жизнь не заканчивается завтра и если сегодня предложений по работе в направлении вашей деятельности нет, стоит поискать новые возможности для самореализации, пересмотреть свои навыки и найти им другое применение на время карантина. А для того, чтобы увидеть новое — важно понизить уровень тревоги. Постарайтесь конкретизировать проблемы и возможные способы их решения. Хорошие идеи приходят в голову "гостеприимного хозяина", а значит, важно поддерживать сознание открытым и гибким.

В каком бы положении вы не оказались, справится с ним будет легче, если подойти к вопросу осознанно и спланировать свои действия.

Если вам есть, где жить, но нет сбережений

Попробуйте превратить страх неизвестности в новый вызов своему профессионализму. Заметьте в себе новые способности и личные качества, которые вы можете использовать в новой реальности.

Проработайте свое резюме и определите полезные на сегодня навыки. Альтернативой может быть дистанционная занятость или работа в сервисных службах. Если такая переквалификация вызывает стыд или ощущения понижения статуса, примите тот факт, что это временно, и вы вернетесь к основной деятельности после карантина. Это снимет лишнее напряжение.

Найти подработку можно на онлайн площадках, таких как Upwork.com, Kabanchik.ua или MyTakerMaker.com. А на Work.ua сейчас большой прирост вакансий.

Если вы снимаете жилье

Наиболее чувствительными к кризису могут оказаться те, кто вдобавок к прочему, снимает жилье. Однако, есть хорошая новость — аренда квартир сейчас дешевеет, а некоторые арендодатели делают скидки долгосрочным съемщикам. Если с вами этого еще не случилось, не стесняйтесь просить о послаблении условий аренды.

Но если все же запаса денег на съем жилья не хватает, а уехать в родной город невозможно из-за отсутствия транспортного сообщения, можно подумать о том, чтобы съехаться с другими на время карантина и, конечно, не прекращать поиски актуальной работы.

Неопределенность и страх — не самые приятные состояния, с которыми приходится сталкиваться в карантине. Однако внутренняя готовность принять вызов и перенаправить энергию из переживаний в конкретные действия придаст уверенности в том, что можно справиться с любыми внешними обстоятельствами.

Если у вас есть сбережения, но нет плана

Эта ситуация самая безопасная, но тревога о будущем может не отпускать, ведь нет понимания, как долго продлятся нынешние ограничения.

Старайтесь принять свое бессилие там, где ничего сделать нельзя. Вы не контролируете пандемию и ее прирост. Не контролируете время, которое вынуждены находится в карантине. Вы можете опираться на рекомендации ВОЗ и делать то, что зависит только от вас. А значит, нет смысла нагнетать тревогу там, где невозможно управлять процессом.

Опирайтесь больше на факты, чем на свое волнение. Определите минимальную сумму расходов в день, посчитайте на какой период времени вам хватит ваших запасов. Эта информация снизит напряжение. Если вы переживаете, что запасов может не хватить, проведите аудит того, что вы умеете делать в жизни и подумайте, какую временную работу вы могли бы выполнять в дальнейшем, если это понадобится. То есть, когда вы будете замечать реальность, а не только страх того, что может случится, но еще не случилось, вам станет легче.

Карантин закончиться, а ассимиляция опыта жизни в ограничениях заложит основу для личностных изменений и расширит возможности в дальнейшем — каждый новый вызов и то, как мы с ним справляемся дает нам новые навыки и расширяет наше сознание. Даже, если опыт не всегда положительный, на первый взгляд.

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