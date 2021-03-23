Большие вопросы для малого бизнеса. Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

"Эпоха командных соревнований по юмору проходит. Сейчас молодые люди чувствуют себя индивидуалистами и самовыражаются в стендапе", — уверены соосновательницы Business Stand Up Agency Наталья Слепцова и Наталья Дмитренко.

В интервью Полине Фоменковой для программы "Большие вопросы для малого бизнеса" они рассказали о том, как создают профильные стендап-мероприятия, о запуске школы юмора, уместном и неуместном юморе на работе и о том, как комику стать известным в Украине. Delo.ua публикует основные тезисы беседы.

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Как появилось Business Stand Up Agency

В какой-то момент мы стали ощущать потребность в интеллектуальном юморе. Шутки про кота, бывших, метро перестали заходить. Так мы решили предложить предпринимателям рассказать о своей работе и повседневной жизни с юмором. Ведь курьезные истории происходят постоянно. Появились люди, которые поддержали идею: Андрей Длигач, Марина Авдеева, Игорь Смелянский, Александр Соколовский.

Часто мы сталкиваемся с контраргументом, что мы хотим сделать из бизнесменов шутов. Потому их подготовкой занимается профессиональный стендапер, сценарист.

О тематических стендапах

Кроме бизнес-стендапов мы запускаем тематические вечера юмора. Например, в конце прошлого года вместе с компанией Innovecs мы провели IT-стендап. Также мы проводили fintech-конференцию, совмещенную со стендапом.

Жанр стендапа в Украине сейчас на хайпе.

О юморе на работе

На работе уместен интеллигентный юмор и легкая ирония, а вот злых шуток лучше избегать — тех, которые из делового контекста переходят в личный.

Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива.

Умение шутить и относиться ко всему с юмором — важное качество хорошего топ-менеджера.

В Украине топ-менеджеру трудно защитить бюджет без навыка стендапа и импровизации. Как без юмора можно ответить на все эти вопросы?

Зачем украинцам Школа юмора

Одно из направлений деятельности Business Stand Up Agency — Школа юмора. Это курс по стендап-прокачке от комика Сергея Афонского. Полезен он не только тем, кто хочет выступать со стендапами, но и всем желающим прокачать навык публичных выступлений, научиться превращать сухой рассказ в интересную историю, избавиться от страха выступлений перед аудиторией. Среди студентов курса много топ-менеджеров, IT-специалистов, которым часто приходится выступать на конференциях, и на курсе они учатся уверенно держаться перед публикой и наполнять свои доклады юмором.

О развитии стендап-культуры в Украине

В стендапе мы сильно отстаем от Запада. В ближайшие 5-10 лет это направление будет активно развиваться, появятся ТВ-шоу, новые форматы, будет все больше комиков. Мы уходим от командных соревнований по типу КВН. Сейчас молодые люди чувствуют себя индивидуалистами, они хотят быть особенными, а в команде ты не можешь самовыражаться так, как тебе хочется.

Стендап — это то, что с тобой происходит повседневно, и ты это можешь в смешной форме рассказать людям.

Больше о том, как комику стать популярным в Украине и о трендах на стендап, смотрите в интервью на канале Delo.ua: