Бредущий в тоске: о фантастической ленте "Бегущий по лезвию 2049"

Фильм является продолжением научно-фантастического нуара Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", который был создан 35 лет тому и приобрел культовый статус. Во многом –благодаря своей атмосфере — тому футуристическому, дополненному музыкой Вангелиса пространству, в которое была погружена темная детективная история с грубым героем в исполнении Харрисона Форда.

Актер, пребывая на пике славы "Звездных войн" и "Индианы Джонса", сыграл "бегущего по лезвию" — так, по сюжету, в Лос-Анджелесе 2019 года называли тех, кто по роду службы разыскивает и нейтрализует взбунтовавшихся "репликантов" — роботов, являющих собой искусственных, усовершенствованных людей. Теперь, уже на излете карьеры, Харрисон Форд вернулся к классической роли. Она выгодно оттенила его возрастную хмурость, и в то же время предоставила возможность для выразительного сдержанного проявления светлых эмоций и его непреходящего непоказного мастерства.

Немалую роль в превращении оригинального "Бегущего по лезвию" в культурный феномен сыграла также и множественность существующих версий фильма: работая над ним, Ридли Скотт неоднократно перемонтировал картину, создавая все новые ее вариации по требованию продюсеров, а потом выполнил и собственную — режиссерскую редакцию ленты. При этом, благодаря бесконечным недомолвкам и намекам, эти версии оставляли зрителям возможность множественных интерпретаций представленной истории. Ведь главный герой, охотящийся на "репликантов", и сам вполне мог оказаться одним из них.

Ради хрупкой гармонии

Фильм Дени Вильнева, действие которого происходит спустя тридцать лет после событий оригинальной работы, ставит в центр нового детектива, "бегущего по лезвию", называемого "К" (Райан Гослинг). Уже в дебюте режиссер отвечает на вопрос "репликант" герой или нет (а вместе с ним — и его предшественник), чтобы поставить другой, более животрепещущий для персонажей, — могут ли "репликанты" чудесным образом эволюционировать и иметь детей.

Вокруг этого вопроса и будет долгие тягучие два с половиной часа развиваться важное расследование, которое существенно меняет "К" (его внутреннюю эволюцию Райан Гослинг передает весьма убедительно и тоже минимальными средствами — под стать актерской манере Харрисона Форда, но с большим шармом уже не мужественности, но красоты). Поскольку результат расследования вполне способен пошатнуть основы хрупкой социальной гармонии образца 2049 года, в нем заинтересованы многие противоборствующие силы, в контакт и схватку с которыми и вступает герой.

Представлены эти силы нередко достаточно малочисленно — перенаселенность футуристического Лос-Анджелеса, закованного в ночь, металл и пластик, контрастирует с затуманенным-запыленным пустым пространством лишенного природы мира, в котором герой регулярно остается один на один с собой и вопросами, на которые ищет ответа — как прикладного детективного, так и экзистенциального характера.

Осязаемое и виртуальное

Режиссер Дени Вильнев в обращении к кинокритикам накануне премьеры фильма просил по возможности не раскрывать подробности сюжета, а концентрироваться именно на образной составляющей картины, формирующей ее атмосферу. Стоит признать, что эта просьба справедлива. Детективная история, рассказанная в фильме, в итоге, оказывается достаточно простой, чтобы поразить финальными открытиями. Но все же предполагает несколько острых — пусть и подспудно ожидаемых — поворотов, которые приятно открыть именно во время просмотра, а не узнать накануне него.

Сюрпризы эти связаны и с самими персонажами, которые на экране предстают несколько иначе, чем в трейлере фильма, усиливая внутреннее напряжение между реальным и искусственным, которое гнездится в основе картины. Это дарует несколько ярких — в том числе эротических — сцен, в которых осязаемое и виртуальное фантастическим образом сливаются воедино. ("Технология" отсутствует, пожалуй, лишь в жестких — рукотворных –сценах насилия, которые предстают тяжелым физическим трудом).

Объясняя мотивы

К слову, чтобы сделать более понятными для зрителей события, происходящее на экране — и заполнить тридцатилетнюю лакуну, пролегающую между первым и вторым фильмами, — накануне выхода "Бегущего по лезвию 2049" было создано три короткометражных ленты о событиях 2022, 2036 и 2048 годов (последние являются непосредственным мостом к первой сцене работы Дени Вильнева, объясняя поведение и, отчасти, мотивы персонажей).

Вот ссылки на них:

https://www.youtube.com/watch?v=enib0bN_LkI

https://www.youtube.com/watch?v=yWEKFLxHbEM

https://www.youtube.com/watch?v=Ha9_-37pdSc

Признаюсь, я эти короткие фильмы до просмотра полнометражной ленты не смотрел. И незнание указанных в них подробностей лишь в некоторой степени уменьшило связность повествования и понимание того, что происходит на экране. История рассказана таким образом, что отрывочные диалоги персонажей — и сам ход расследования, проводимого "К", — позволяют заполнить практически все лакуны. И при этом — не предвосхищать экранные открытия, но синхронизировать их с прозрениями главного героя, который тоже борется с незнанием.

Внутри иллюзии

Эта "историческая" незаполненность ленты еще сильнее подталкивает к внимательному взгляду на зрелищную насыщенность каждого кадра фильма. Визуальное богатство нового "Бегущего по лезвию" столь велико, а материальный мир будущего так дотошно продуман (как в его индустриально урбанистических, так и в разнообразных апокалиптических природных формах), что картину интересно не просто смотреть, но рассматривать — вглядываться в многообразие этих сцен — настоящих картин. Оператор-постановщик Роджер Дикинс и команда художников ленты выполнили изумительную работу.

По большому счету, прожить два с половиной часа внутри фильма, действие которого движется вперед черепашьим шагом в поисках более-менее ожидаемых открытий не фанату оригинального "Бегущего по лезвию" возможно именно полностью погрузившись в создаваемую иллюзию, оказавшись внутри нее. В этом картина верна оригинальной ленте Ридли Скотта — и в то же время существенно двигает ее вперед, опираясь на современные аудиовизуальные технологии.

Дени Вильнев ухватывает стиль, но мудро избегает стилизации. Он предлагает выдающийся опыт "медленного" кино, выполненного с размахом, недостижимым для большинства подобных фильмов. Режиссер блестяще справляется с тем, чтобы удержать зрителей в создаваемом кинопространстве и расположить их к тому, чтобы дышать с лентой в унисон.