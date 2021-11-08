Черная пятница не за горами: АЛЛО объявляет готовность номер один!

Приближается главный праздник шопоголиков — день грандиозных распродаж. В АЛЛО позаботились о том, чтобы Черная пятница 2021 сопровождалась исключительно выгодными и удобными покупками.

Планирование — половина успеха

Существует несколько версий происхождения термина "Черная пятница". Одна из них приписывает авторство американским полицейским: в 60-е годы прошлого века, как только начинался сезон распродаж, по шоссе, ведущим к крупным городам, невозможно было проехать из-за пробок. Черная пятница изначально была источником преимуществ и организационных проблем. Товаров много, а желающих их купить еще больше. Как же сделать Черную пятницу настоящим праздником, чтобы все остались довольны?

Бренд, который заботится о покупателях, может предпринять как минимум три шага для комфортных покупок:

Заранее составить список товаров, на которые нацелен максимальный интерес. Это популярные товары или новинки премиум-класса, покупку которых по полной цене могут себе позволить немногие. Обеспечить достаточное количество этих единиц в магазинах, на складах и в резерве у партнеров. Дать возможность совершить покупку любым удобным способом. Для кого-то вопрос принципа — увидеть вещь вживую, кто-то привык заказывать товары онлайн.

В АЛЛО главная распродажа года организована таким образом, чтобы максимальное число покупателей реализовало давние "хотелки" в комфортных условиях. В этом году распродажи начнутся на неделю раньше. Нет смысла ждать часа "икс" с постоянно растущим напряжением, ведь можно выбирать и покупать с удовольствием, без огромных очередей и в удобное время.

Быстрее, лучше, дешевле

И все же Черная пятница — это немного спорт. Кто быстрее оформит покупку желаемой модели, нужного цвета, с конкретными параметрами? Кто сумеет на выделенный бюджет купить больше товаров? Кто первым воплотит свои давние хотелки? Соревновательность — повод испытать азарт, поучаствовать в "гонке". Тем более, что проигравших нет: скидки настолько велики, а предложений так много, что при любой покупке выгоды превышают затраты.

Чтобы получить от сезона распродаж как можно больше положительных эмоций, стоит подготовиться. Национальный маркетплейс АЛЛО делится лайфхаками, которые из рядового покупателя сделают спринтера-рекордсмена по выгодным покупкам:

Составьте список товаров заранее. Самое большое удовольствие доставляют разумные покупки, а рациональный подход — это купить не то, что стоит дешево, а только те товары, которые действительно нужны.

Зарегистрируйтесь на сайте АЛЛО заранее, чтобы не тратить на это драгоценное время в Черную пятницу и в числе первых получить уведомление о начале распродаж.

План покупок важен еще и потому, что предложений действительно много. Это и сезонные товары, и самые популярные, и новинки. При таком разнообразии легко растеряться, упустить необходимое, распорядиться бюджетом не самым разумным образом. Кстати, планирование покупок — отдельное удовольствие: отличный способ провести досуг и испытать приятное чувство предвкушения.

Здоровье в приоритете

В этом году качество сервиса интернет-магазина определяется не только скоростью обслуживания, но и безопасностью. Заботясь о покупателях, АЛЛО предлагает две услуги в рамках "карантинной программы":

"Эксперт Онлайн" — возможность проконсультироваться с менеджером в режиме видеосвязи. Где бы вы ни находились, вы можете связаться с продавцом в магазине, который продемонстрирует товар и ответит на любые вопросы.

Доставка "АЛЛО Express" — возможность получить товар в день заказа при условии его наличия в магазине "АЛЛО" в конкретном городе.

Период распродаж — шанс на приобретение моделей (техники, персональных гаджетов, товаров для дома, аксессуаров, одежды, обуви), которые давно были в списке желанных, но на покупку не хватало денег или времени. Старт совсем скоро, и АЛЛО объявляет готовность номер один!