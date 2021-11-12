Чому я, або Як бізнесу розвивати інноваційне лідерство серед співробітників

Чому я? Це доволі часте питання, яке ми задаємо собі, коли стикаємось із тим, що важко прийняти, в чому ми не розбираємося, чого боїмося... Але саме з цього питання починаються зміни, а в змінах відбуваються фантастичні речі, в тому числі й інновації, які сьогодні критично важливі для бізнесу.

Якщо озирнутись назад і згадати, скільки подій відбулося за останні два роки, то схоже, що питання "чому я?" ми повторюємо щохвилини. Зміни даються не просто, але вони абсолютно точно ведуть до розвитку та формування лідерських навичок. Ви запитаєте, як пов’язані зміни, інновації, страх перед невідомим та лідерство. У наш час зв’язок прямий. Четверта індустріальна революція вимагає від бізнесу зміни підходів в управлінні та розвитку інноваційних лідерів — тих, хто вміє брати відповідальність і грати на випередження.

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Запустивши неймовірні еволюційні зміни в березні 2020 року, схоже, що вплив Covid-19 буде лише зростати протягом наступних років. Згідно з результатами дослідження KPMG 2021 CEO Outlook Pulse, 24% керівників найбільш впливових компаній світу заявили, що пандемія змінила їхній бізнес назавжди. Наші нові звички стають нормою і частиною технологічних та бізнес-інновацій. Важливість їх упровадження важко переоцінити, адже без цього компанія може залишитися за бортом ділового життя. Яка ж роль у цьому процесі співробітників та як стимулювати їх наважуватися втілювати інноваційні ідеї, бути відповідальними, креативними та готовими пізнавати нове?

Якщо говорити про інновації в компанії Philip Morris International, то можна впевнено сказати, що вони зашиті в стратегію компанії вже більше 10 років. З 2008 року ми інвестували понад 8,1 мільярда доларів, долучили до роботи більш ніж 930 кращих вчених, інженерів та технічних спеціалістів для створення бездимних продуктів, які дозволяють повнолітнім курцям вживати нікотин без шкідливого диму. З кожною новою розробкою компанія стає на крок ближчою до стратегічної мети — майбутнього без тютюнового диму. У 2021-му компанія PMI досягла значного прогресу на шляху до своєї мети, прийнявши виклик пандемії. Станом на 30 вересня 2021 року бездимні продукти PMI можна придбати у 70 країнах.

При цьому під час пандемії у фокусі були захист наших співробітників, турбота про їхній добробут, підтримка проєктів сталого розвитку, а також подолання економічних викликів. Інновації та інклюзивність стали тими факторами, що уможливили стійке зростання компанії. Хочете дізнатися наш рецепт успішності на шляху до інноваційного лідерства?

Agile-підхід та проєктний менеджмент

Реалізація бездимної стратегії вимагала від компанії зміни підходу в управлінні командами. Глобальна трансформація Philip Morris International з класичної B2B тютюнової компанії в інноваційну В2С компанію, трендсеттера в напрямі продуктів модифікованого ризику, сприяла впровадженню нових гнучких підходів в організації роботи.

Ми тримаємо фокус на створенні цінності для клієнтів, прискоренні виходу на ринок інноваційних продуктів та делегуванні прийняття рішень команді. Для цього були створені крос-функціональні команди, до складу яких входять співробітники з різних структурних підрозділів, які працюють над пріоритизованим портфелем ініціатив із запуску нових продуктів і сервісів. Це дозволяє швидше та злагодженіше приймати рішення, проробляти ідеї та впроваджувати інновації.

Постійне вдосконалення. Ми невпинно розвиваємо свої навички та розширюємо знання. Саморозвиток та інвестиції у компетенції — це той напрям, куди компанія вкладає значні ресурси. Поняття "lifelong learning" — навчання протягом усього життя для наших співробітників = успіх та добробут. Філіп Морріс культивує звичку навчання та всіляко спонукає кожного до постійного розвитку. Щодня ми намагаємося створити таку атмосферу, де кожна людина може знайти цікавий для себе напрям.

Хочете дізнатися, як саме в нас це організовано? У компанії існує платформа Invest in YOU, на якій можна отримати навички у 14 напрямах (наприклад, маркетинг та диджитал, хмарні технології та ІТ, Excel, Power BI і т. д.), або ж потурбуватися про свій добробут та знайти нове хобі. Ми співпрацюємо з Rosetta Stone (іноземні мови) та Udemy (курси і тренінги).

Орієнтація на зовнішнього та внутрішнього споживача

Ми слухаємо, що говорять наші споживачі 24/7, щоб розуміти, що для них важливо. Проживаємо з ними кожен момент досвіду користування нашими продуктами. Так само ми взаємодіємо і з нашими співробітниками, вивчаючи їх досвід у нашій компанії.

Пройшовши довгий та не простий шлях від їєрархічної структури до організації, що живе та мислить проєктними дистанціями, нам вдалося ще більше зміцнити експертизу в напрямі комунікації не тільки з зовнішнім, але й внутрішнім споживачем — нашими співробітниками. Ми побачили, що від залученості співробітників у проєктах залежить рівень показників eNPS (індекс задоволеності персоналу).

Інклюзивність

У "Філіп Морріс" ми прагнемо створити таке робоче середовище, куди завжди хочеться повертатися, де хочеться творити і досягати. Кожен талант, який стає частиною нашої команди, має можливість працювати над цікавими проєктами, розвиватися та отримувати достойну винагороду. Так, у 2019 році наша компанія стала першою серед міжнародних компаній, яка пройшла глобальну сертифікацію рівної оплати праці, тим самим підтвердивши, що чоловіки і жінки у PMI отримують однакову заробітну плату за рівноцінну роботу та мають рівні можливості для розвитку та кар’єрного зростання.

Ми завжди відкриті до думок та зворотного зв’язку від людей, бо саме це допомагає нам діяти, експериментувати, пробувати робити щось інакше, мислити за рамками звичних підходів. Ми прагнемо бути постійно поруч як зі споживачами, так і з співробітниками, щоб отримувати досвід разом, розвиватися разом, робити помилки та знову пробувати для досягнення успіху.

Ми знаємо, що обрали не найлегший шлях, але ми прагнемо дати світу інноваційні продукти та допомагати людям дбати про свій добробут та здоров’я, бо просто вже не можемо інакше.

Для нас актуальний вислів Джон Вуден: "Невдача не смертельна, а от нездатність змінитися може бути".

Марина Барсукова, менеджерка по роботі з персоналом "Філіп Морріс Україна"