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Цікаві історичні паралелі: про ізраїльське економічне диво та трансформацію галицьких селян

22 января 2017, 19:08
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Книги для розвитку та книги на "подумати", які відкрила для себе в 2016 році

Лилия Млинарич Лилия Млинарич Президент Koktebel Jazz Fest

"Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива", Ден Сенор і Солдат Сингер

Читати просто тому, що " Кількість творчих підходів, які породив Ізраїль , пропорційна не розмірові нашої країни , а загрозам , перед якими ми опинились" ( Шимон Перес ( 1923-2016), лауреат Нобелівської премії миру, президент Ізраїлю).

"Фізика майбутнього" Митио Каку

Обов'язково читати — "Фізика Майбутнього: Як Наука Вплине на Долю Людства і Змінить Наше Повсякденне Життя у 2100 році" фізика-теоретика Мітіо Каку.

"Беручи до уваги думки відомих у своїх галузях вчених, серед яких є лауреати Нобелівської премії, Мітіо Каку викладає власне бачення майбутнього розвитку в медицині, інформаційних технологіях, винаходах у сфері штучного інтелекту, нанотехнологіях та енергетиці. Автор сподівається, що його прогнози на 2100 рік будуть такі ж успішні, як і Жуля Верна в його романі "Париж Двадцятого століття" 1863 року", — отмечают наукові редактори — колишній ректор Львівського університету та завідувач кафедри теоретичної фізики Іван Вакарчук й завідувач кафедри генетики та біотехнології Віктор Федоренко.

Митио Каку

"ERRARE HUMANUM EST: 50 нарисів з українського примарознавства" Яківа Гордієнко

Знайдете відповіді на найулюбленіші запитання і про трипільську культуру, і про Романа Галицького і інші так звані загальновідомі факти з української історії .

"Ідіоми емансипації " Андрія Заярнюка

Це монографія — ні , це не про жіноче питання , а про трансформації східно галицьких селян і ті соціальні практики , що були задіяні у зв'язку з ліберальними та конституційними реформами 1840-1860 років. Сама не сподівалась, що прочитаю майже на одному диханні. Цікаві історичні паралелі ...

"Мала енциклопедія київської старовини" Анатолія Макарова

Системно написано, читається легко і, головне, дає можливість самому розібратися і в історії, і в чому полягає історична пам'ять та історична цінність, наприклад будівель, подій, традицій . Мій особистий відповідь на всі ФБ-суперечки.

Мала енциклопедія київської старовини

Автор: Лилия Млинарич Лилия
Млинарич
Президент Koktebel Jazz Fest

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Теги: антидеградант-2016 , книги , израиль , украина , стартап , история

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