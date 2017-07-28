Есть коннект: на связи в роуминге за границей — советует Андрей Буренок

Цены на связь в роуминге — вопрос, который горячо волнует, пожалуй, 9 из 10 путешественников. Улететь в другую страну, оставив дома телефон, непозволительная роскошь в наше время. Приходится искать способы, которые позволят оставаться на связи без удара по кошельку. Вот главные опции, из которых можно выбрать подходящую или скомбинировать нужное сочетание.

Роуминг от украинских операторов

Что такое роуминг — знают практически все, но на всякий случай обозначу термин еще раз. Роумингом называют предоставление услуг мобильной связи за пределами "домашней сети" оператора. Для этого оператор договаривается с партнерами из другой страны об использовании их базовых станций для передачи сигнала.

Оператору, предоставляющему услуги роуминга, приходится платить за чужие ресурсы, поэтому связь в роуминге может быть существенно дороже. Мало того, абоненту приходится оплачивать не только исходящие, но и входящие звонки. Бесплатны только входящие SMS и USSD-коды — те комбинации, которые начинаются со "звездочки" и заканчиваются "решеткой". Например, *111# — проверка счета у моего оператора.

При правильно подключенном роуминг-тарифе мобильный телефон в путешествии можно использовать так же свободно, как в Украине: звонить, писать сообщения, оставаться на связи в соцсетях, постить фотографии и даже стримить видео в прямом эфире.

Главные преимущества: у всех операторов есть специальные тарифы на связь за границей, и если подключить нужную услугу заблаговременно, оставаться на связи в роуминге, то вполне позволительная роскошь в отпуске или бизнес-поездке. Учитывая, что более 200 дней ежегодно я провожу за пределами Украины, для меня важно всегда оставаться на связи для управления двумя бизнесами.

Советы по использованию мобильного интернета за границей

В сети, да и в общении со знакомыми, можно услышать жалобы, что мобильный интернет за границей в первый же день "съедает" все деньги на счете. Причина — неправильное использование мобильного интернета. Ниже несколько лайфхаков, которые помогут избежать неприятных "приключений" с мобильным бюджетом.

1. Отключайте передачу данных в роуминге

Если вы вообще не собираетесь пользоваться интернетом в поездке, поставьте в телефоне запрет на передачу данных в роуминге. Его в любой момент можно будет снять и воспользоваться мобильным "выходом в сеть".

2. Активируйте сотовую связь только для приложений, которые вам реально нужны

Например, я всегда оставляю включенными мессенджеры для общения: Viber, WhatsApp, Slack, Telegram, браузер и почту. При необходимости включаю передачу сотовых данных для тех приложений, которые буду временно использовать, например, Google maps или Facebook.

3. Подключайте роуминговые тарифы/пакеты

Изучите тарифы и пакеты для роуминга. Цены на мобильный интернет в них гораздо ниже стандартных. Особенно важно уделить время на это тем, у кого спецтарифы на роуминг не подключаются автоматически. Узнайте у вашего оператора, к какому из партнеров лучше подключаться в той или иной стране, автоматическое подключение не всегда гарантирует лучшее качество.

4. Отключите обновления

Обновления приложений, конечно, важны, но лучше отложить их установку до того момента, когда вы вернетесь домой или сможете подключиться к бесплатной Wi-Fi сети. Отключите автоматическое обновление в настройках телефона. Особо внимательным нужно быть при использовании ноутбука: если забыть отключить автоматическое обновление, можно и не заметить, что началась загрузка данных в фоновом режиме. Этот факт обнаружится, когда огромное по своему "весу" обновление уже полностью скачается.

Используем точки Wi-Fi

Для тех, кто не готов тратить мобильный трафик в роуминге, существует более доступная альтернатива. Бесплатный интернет можно найти по всему миру: общественные точки доступа Wi-Fi есть в аэропортах, гостиницах, ресторанах, барах. Многие из них открыты, для доступа к другим требуется пароль. Впрочем, для таких случаев есть приложения, например Wiffinity и Wi-Fi Map, где пользователи отмечают точки доступа и актуальные пароли для входа в сеть.

Главные преимущества: бесплатный общественный Wi-Fi поможет сэкономить. Правда, это не вариант для тех, кому нужно быть на связи в интернете непрерывно. Оптимальная стратегия — комбинировать мобильный интернет и Wi-Fi.

Как правильно пользоваться. Не пренебрегайте безопасностью. Для доступа к интернет-банкингу, почте и другим конфиденциальным данным используйте только собственные гаджеты, не пользуйтесь этими сервисами с общественных компьютеров. Подключаясь к открытым Wi-Fi точкам, используйте VPN.

Услуги местного оператора

Если есть необходимость много звонить внутри страны, даже самого выгодного роуминг-тарифа может быть недостаточно. В таких случаях имеет смысл подобрать sim-карту местного оператора.

Имейте в виду, что карты с пост-оплатой сложнее оформляются: обычно для этого подписывают контракт. Кроме того, за состоянием их счета сложнее следить — учитывая, что дело происходит в чужой стране, а коммуникации с оператором ведутся на неродном для абонента языке. Так что главный совет: старайтесь выбирать карту, предусматривающую услуги по предоплате.

Главные преимущества: приемлемый вариант для тех, кто часто бывает в определенной стране или просто отправляется на длительное время, допустим, на несколько месяцев. Также можно использовать местную sim-карту как дополнение к карточке своего "домашнего" оператора.

Оставаться всегда на связи, наверное, сегодня это одна из главных "опций" современного человека. Кто-то общается с родными и друзьями, кто-то руководит бизнесом, кто-то развивает комьюнити в социальных сетях — и все это за пределами родной страны. Какой вариант выбрать — дело каждого, однако не стоит пренебрегать услугами "родных" операторов, во многом недооцененных украинцами. И личный совет от меня: хотя бы раз в жизни попробуйте отправиться в путешествие, обрубив при этом всю связь с собой. Такой digital detox я практикую 2 раза в год. Сегодня важно очищать себя от лишней информации, защищать от ненужной и фильтровать существующую.

Автор: Андрей Буренок, основатель сервиса для путешественников TripMyDream