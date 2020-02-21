У нас общая беда, и зовут ее Путин — Сенцов на премьере фильма "Номера" в Берлине (ФОТО)

На Берлинском международном кинофестивале (Berlinale) состоялась мировая премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева "Номера". Показ прошел 18 и 21 февраля в рамках программы специальных показов Berlinale Special

18 февраля фильм показали в одном из старейших театров Берлина Maxim Gorki Theater, который существует с 1952 года. А сегодня, 21 февраля зрители собрались на премьеру в современном Haus der Berliner Festspiele.

Открывая показ. организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума". Исполнительный директор фестиваля Мариетта Риссенбек подчеркнула важность этого фильма и проблем общества, на которые он обращает внимание.



Творческую команду в Берлине представляли режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сейтаблаев, оператор-постановщик Адам Сикора, продюсеры Анна Паленчук, Дариуш Яблонский, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская, актеры Виктор Андриенко, Евгений Черников, Агата Ларионова и Александр Бегма. композитор Милош Елич, режиссер монтажа Ярослав Каминский, художник-постановщик Кирилл Шувалов.

Финальные титры зал встретил аплодисментами.

"Номера"

Лента создана по одноименной пьесе Олега Сенцова, написанной в 2011 году, и рассказывает о "заключенном обществе", которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. На старом стадионе 10 биатлонистов (Номеров) под наблюдением двух судей существуют, бегая по кругу и делая все согласно книге Правил. Здесь все подчиняется строгой системе и верховному правителю — Нулю. У Номеров нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Назревает бунт, и Номера хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут действовать их законы. Но будет ли новая лучше предыдущей?

После показов Олег Сенцов и Ахтем Сейтаблаев рассказали о работе над фильмом во время пребывания Олега в колонии строгого режима в Российской Федерации, как Олег в течение года в письмах общался со съемочной группой.

Фильм он увидел уже тогда, тогда, когда вернулся из заключения в Украину.



"Это важное кино, которое соединяет многие жанры: гротеск, психологическую драму, антиутопию, мелодраму, лирику. Я называю эту смесь своеобразным "Ноевым ковчегом". Ничего нового мы миру не расскажем, это история о выборе, предательстве, трусости, но это тот момент, когда ты понимаешь, что не показать этого ты не можешь", — сказал Ахтем Сеитаблаев. — "Я был в конце февраля 2014 года в Крыму во время оккупации нашей с Олегом родины, и помню свой страх. Олег показал мне, что значит не бояться".

"Это универсальная история, и за 10 лет она не потеряла своей актуальности. Это не история России, это история любого общества. Все революции похожи друг на друга", — отметил Олег Сенцов.

Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев напомнили зрителям, что в России и на Донбассе остаются около ста политических заключенных. "У нас общая беда, и зовут ее Путин", — сказал Олег Сенцов.

По мнению Юлии Синькевич, генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля, "Номера" — это больше, чем просто фильм. Это скорее масштабный проект, акция, связанная с реальным человеком, за которого все киносообщество, и не только оно, болело много лет, боролось за свободу. "Это уже символ свободы человека, свободы творчества, и такой формат, как съемки фильм, находясь незаконно заключенным в тюрьме, в коллаборации с другим очень талантливым режиссером, который становится твоими руками, глазами, головой, — это интересно как феномен, — отметила она. - И сама история, конечно, о вечных ценностях, о том, что думает каждый из нас, с чем сталкивается каждый день, о том, что делает власть с людьми, и это важный повод задуматься".

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Еще один показ ленты пройдет в Берлине 25 февраля.

В Украине премьера фильма запланирована на осень 2020 года.

Фильм "Номера" снят компанией 435 FILMS при поддержке Министерства культуры Украины в копродакшне с Польшей (Apple Film Production при поддержке Polish Film Institute), Чехией (Česká Televize) и Францией (Canal+).