Иммунные клетки охраняют лимфоузлы от рака — исследование

Исследователи из лаборатории Мэри Джо Терк, доктора философии, содиректора программы исследований иммунологии и иммунотерапии рака в Дартмутском и Дартмутско-Хичкокском онкологическом центре Нориса Коттона, обнаружили новую популяцию Т-клеток, которые не циркулируют по телу, а остаются в лимфатических узлах, где обеспечивают защиту от меланомы. Об этом пишет Eurekalert!, передает корреспондент Delo.ua.

В области прогрессивной иммунотерапии достаточно мало известно об иммунитете млекопитающих (в том числе человека) к метастатическим опухолям, как лимфатические узлы — а это частое место, где впервые распространяется рак. Лимфатические узлы являются как воротами для раковых клеток, которые перемещаются по телу, так и домом, где "живут" белые кровяные тельца — Т-клетки — которые борются с инфекцией. Иногда эти Т-клетки в лимфатических узлах активируются, чтобы уничтожить вторгшийся рак. Иногда терпят неудачу.

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Чтобы разобраться в этом, исследователи из лаборатории Терк потратили год на изучение иммунитета к метастатическому раку в лимфоузлах.

Они обнаружили, что в то время, как часть Т-клеток свободно перемещаются от лимфоузлов в кровоток и обратно, существует популяция таких Т-клеток, которые остаются в лимфоузлах. "Эти Т-клетки по какой-то причине изменили свою программу и остаются в лимфатических узлах, где они сохраняются и убивают опухолевые клетки в течении многих месяцев, но никогда не попадают в кровоток", — говорит доктор Терк.

Эти долгоживущие Т-клетки, которые назвали "резидентными Т-клетками памяти лимфатических узлов" противодействуют распространению меланомы у мышей. Команда Терк обнаружила: когда мышам, вылеченным от рака с помощью иммунотерапии, "подсаживали" обратно клетки меланомы, лимфатические узлы оказывались устойчивыми к раку: меланома не могла расти.

"Мы идентифицировали Т-клетки со схожими характеристиками в пораженных меланомой лимфатических узлах пациента, показывая, что подобные популяции существуют у людей", — подчеркивает Терк.

Изучив образцы меланомы из Атласа ракового генома, ученые пришли к выводу, что присутствие Т-клеток с такой генной сигнатурой предсказывало лучшие результаты и улучшало выживаемость пациентов с меланомой и метастазами в лимфатические узлы. Таким образом, уверена доктор Терк, исследования выявили новую популяцию Т-клеток, которая "жизненно важна для противодействия самым ранним стадиям метастазирования рака".

Выводы команды — "Резидентные Т-клетки памяти в региональных лимфатических узлах обеспечивают иммунитет к метастатической меланоме" — опубликованы в журнале Immunity .

"Мы обнаружили, что эти клетки обладают уникальным профилем экспрессии генов, который отличает их от циркулирующих клеток и от Т-клеток памяти, которые находятся в других тканях, таких как кожа, и защищают их", — говорит биолог Чао Ченг.

Сейчас ученые пытаются понять, как эти Т-клетки наиболее эффективно генерируются и активируются в лимфоузлах. Основная задача — понять, как Т-клетки могут располагаться в тканях, чтобы эффективно блокировать распространение рака.





