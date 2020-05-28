Ивент-индустрия проведет международный "Форум ночных мэров"

31-го мая в 19:00 Всеукраинская ассоциация музыкальных событий и Night Ambassadors проводят онлайн-мероприятие: "Форум ночных мэров".

Ночной мэр отвечает за то, как развивается клубная культура города, проходит ночная жизнь в заведениях, налаживает отношения между заведениями и властью. Впервые эта должность появилась в 2014 году в Амстердаме.

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На "Форум ночных мэров" выступят:

— Чад Зоратли, "ночной мэр Львова", Основатель Night Ambassadors,

- Даниэль Г. Немет, "ночной посол Будапешта",

- Марк Адам, "ночной мэр Вильнюса",

— Серги Гварджаладзе, советник мэра Тбилиси по вопросам "ночной экономики",

— Александр Санченко, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий.

Представители "ночной экономики", куда относят деятельность компаний, активность которых приходится на период с шести вечера до шести утра, обсудят:

Какова ситуация в их городах с ивент-индустрией?

Когда в их странах закончится ограничения на проведение массовых мероприятий?

Какая в целом ситуация в других странах ЕС?

Когда там планируются ослабления и разрешение проводить массовые события?

Какую господдержку выледяют различные страны для ивент-индустрии?

Как пережили карантин? Чем владельцы заведений "ночной экономии" занимали в этот период работников?

Участники форума дадут рекомендации для украинских городов в сфере ночной экономики.

Формат конференции: Zoom-call + открытая трансляция на YouTube и на fb-странице мероприятия.