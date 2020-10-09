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Как "отжать" 10% у организаторов конференции "Эффективные закупки и поставки 2020"

16 ведущих экспертов выступят с собственными кейсами и наработками, которыми они готовы поделиться уже в конце октября

Как "отжать" 10% у организаторов конференции "Эффективные закупки и поставки 2020" Как "отжать" 10% у организаторов конференции "Эффективные закупки и поставки 2020"

С 20 по 22 октября 2020 года состоится Международная онлайн-конференция "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность". Получить скидку 10% можно при наличии промо-кода, который можно найти в рассылках партнеров или самого организатора конференции — компании IPSM.

Конференция в 2019 году задала определенный уровень, который так или иначе наложил некие обязательства на организаторов в этом году. Из-за пандемии формат мероприятия поменялся — встреча мировых экспертов по закупкам и поставкам состоится онлайн. 

Кратко и по делу в Telegram

"Очень много участников. И я был удивлен, что они приезжают из разных городов и из других стран, поскольку событий такого уровня в Украине больше нет. Участники целый день слушали и делали записи", — сказал один из спикеров, эксперт в Supply Chain и собственник Mutatis Mutandis, Пол Деннеман о конференции 2019.

Несмотря на изменение формата, программа конференции остается насыщенной и многообещающей: 16 ведущих экспертов выступят с собственными кейсами и наработками, которыми они готовы поделиться уже в конце октября.

20 октября — выступления международных спикеров в формате онлайн-конференции.

Уже четверо из них приготовили новые кейсы о том, как пандемия повлияла на закупки и цепь поставок.
21 октября и 22 октября — 4 эффективных воркшопа по закупкам и цепи поставок.  

Неизменным остается синхронный перевод, раздаточные материалы, презентации спикеров, возможности для общения и подарки от спонсоров, а также промокоды на скидки в рассылках партнеров и в социальных сетях компании.

Последние и самые горячие промокоды на скидки можно будет найти на информационных платформах компании 16 октября в честь Дня Рождения СЕО компании IPSM Марины Треповой.

Стоимость участия и более детальную информацию о мероприятии можно узнать на сайте.

Подписаться и следить за новостями можно на официальной странице в Facebook.

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