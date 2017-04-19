Как продается "важнейшее из искусств" — лидеры среди дистрибьюторов и кинотеаров

Компании-дистрибьюторы констатируют рост кассовых сборов в Украине в 2016 году, причем не только в гривне, но и в долларах, пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".
По данным Media Resources Management (MRM), за 2016 год в украинских кинотеатрах состоялись премьеры 288 фильмов. Кроме того, дистрибуторы выпустили в прокат 21 тематическую подборку короткометражных и полнометражных фильмов.
Бокс-офис составил 1,79 млрд грн (по данным менеджера по внешнеэкономической деятельности компании "Киномания" (официального дистрибьютора Warner Bros. Pictures) Катерины Петренко). Это на 32% больше, чем в 2015 году (1,21 млрд грн).
Динамика кассовых сборов в долларовом эквиваленте также оказалась положительной, в отличие от 2015 года, когда падение составило 32%. По данным MRM, в прошлом году в долларовом эквиваленте касса увеличилась на 17%.
При этом стоит учитывать, что кассовые сборы в реальности еще выше. Дело в том, что в отличие от мейджеров (крупнейших игроков мирового кинорынка — голливудских студий) прокатчики независимых студий и фестивального кино не всегда предоставляют данные о бокс-офисе и аудитории.
И хотя по сборам в гривне 2016 год оказался рекордным, в долларовом эквиваленте бокс-офис все-таки в два раза меньше, чем в довоенном 2013 году, ― замечает Богдан Батрух, владелец B&H Film Distribution. По его данным, за 2016 год кинопрокат заработал около $54 млн, тогда как в 2013-м — около $110 млн.
По данным "Киномании", за 2016 год продажи билетов выросли на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,3 млн.
B&H Film Distribution оценивает рост посещаемости за три квартала прошлого года в 20%, или в 3,1 млн человек, — до 18,6 млн.
Полученную от продажи билетов выручку дистрибьюторы и кинотеатры делят 50 на 50.
Помимо роста посещаемости положительную динамику объема рынка кинопроката обеспечил и рост цен, что было неизбежно при девальвации в сочетании с отменой льгот по НДС для кинотеатров. При этом мрачные прогнозы прокатчиков о росте цен на билеты до экономически целесообразных 120-150 грн не сбылись. Рынок реально оценил риски оттока зрителей из-за низкой покупательной способности: средняя стоимость билета в кино в текущем году выросла лишь на 22% — с 55 грн в 2015 г. до 67 грн в 2016 году. А в долларовом эквиваленте билеты подорожали лишь на 4%, до $2,6.
Кроме общего падения покупательской способности мешает развитию украинского кинопрокатного бизнеса и дефицит кинотеатров. Даже в некоторых областных центрах, в частности, в Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницком, максимум по три небольших кинотеатра. "По показателю количества кинозалов на 100 тыс. человек Украина находится "на задворках европейской цивилизации, — отмечает руководитель аналитического отдела Media Resources Management Артем Вакалюк. — Данный показатель в нашей стране составляет немногим более 1,1. Для сравнения: в Польше — 8,1, Чехии — 6, Венгрии — 4,2, в Литве и Эстонии — по 3,2. Украину более чем вдвое опережают Турция (2,42) и Россия (2,74)". Так, если в Украине каждый житель в среднем тратит на покупку билетов в кинотеатр около 1,7 евро в год, то в Турции этот показатель составляет 2,7 евро, России — 3,7, Польше — 4,1, Чехии — 5, Италии — 10,7, Испании — 11,5, Германии — 14,4, во Франции — 20,5, в Великобритании — 25,9.
У кого больше мейджеров, тот и лидер
Сливки по-прежнему снимают три компании, которые представляют в Украине мейджеров. Так, доля топ-20 наиболее кассовых фильмов в общем бокс-офисе составляет более 70%, а большинство этих картин привезли в Украину именно мейджеры, отмечает Content Report.
Закономерно, что лидерство среди дистрибьюторов сохраняет B&H Film Distribution, официальный представитель в Украине четырех мейджеров — студий Disney, Universal, Paramount и Sony, а также имеющий в своем репертуаре кино украинского производства.
По данным аналитиков, за 2016 год B&H заработал 866 млн грн. Самой кассовой лентой компании стала анимация "Секреты домашних животных", собравшая 73,3 млн грн.
На втором месте по сборам компания Ukrainian Film Distribution, которая представляет продукты студии 20 Century Fox, а также имеет в своем пакете фильмы независимых студий и украинское кино. Общие сборы компании за 2016 год составили 449,986 млн грн. Самый кассовый фильм UFD — "Дэдпул" с бокc-офисом 52,97 млн грн.
"Киномания", представляющая студию Warner Bros. в Украине, за прошлый год заработала 294,977 млн грн. Самая кассовая картина — "Отряд самоубийц" — стартовала в прокате в августе и продержался на экранах 11 недель. За это время фильм собрал рекордные 74,96 млн грн ($2,93 млн) и стал самым кассовым фильмом в украинском кинопрокате по итогам 2016 года.
Отметим, что в прошлом году в украинском прокате произошел уникальный случай: два ставших самыми кассовыми продукта — "Отряд самоубийц" и "Секреты домашних животных" — вышли в прокат в один день, что, по словам представителя "Киномании" Робина Грбича, не помешало им впервые в истории украинского кинопроката преодолеть границу в 70 млн грн сборов, и стать первыми после "Аватара" фильмами, которые перешли рубеж в 1 млн зрителей. Это демонстрирует потенциал роста рынка и является показателем его гибкости.
Среди дистрибьюторов, представляющих продукты независимых киностудий и украинское кино, по итогам трех кварталов 2016 года лидируют компании "Вольга", Multi Media Distribution, Top Film Distribution, Parakeet Film и "Артхаус Траффик".
"Вольга" заработала за указанный период 39,9 млн грн, а ее самой кассовой картиной стала "Очень плохие мамочки" (сборы 12,9 млн грн). Бокс-офис Top Film Distribution составил 16 млн грн ("Механик", 11 млн грн), Компания "Артхаус Траффик" заработала 8,33 млн грн, а самыми кассовыми ее фильмами по итогам девяти месяцев стали "В центре внимания" (932 тыс. грн) и "Неоновый демон" (890 тыс. грн). Отметим, что в середине 2016 года ушла с рынка компания "Галеон", представлявшая в Украине фильмы независимых студий.
Российского кино все меньше
В 2016 году продолжилась тенденция потери интереса как зрителей, как и дистрибьютеров к российскому кино. Кроме фактора скромных сборов сыграл свою роль и политический: высок риск не получить прокатное свидетельство из-за попадания картины в черные списки Минкульта и СБУ.
По данным MRM, доля российского продукта по сравнению с предыдущим годом уменьшилась с 7,2% до 5,6%.
Количество российских кинокартин в прокате и проданных билетов на них падает третий год. Так, если в январе-сентябре 2014 года украинские зрители купили 2,4 млн билетов на топ-10 российских фильмов (данные MRM), то в 2015 году — 1,4 млн (включая копродукции "8 новых свиданий" и "Незламну"), а 2016 году — 884 тыс. (включая копродукцию "8 лучших свиданий").
Украинский формат: стало веселее
К украинскому кино прокатчики по-прежнему относятся осторожно. И даже утвержденная на законодательном уровне 30%-ная квота на украинское кино в прокате не помогает. Некоторые кинотеатры действуют по принципу "против лома нет приема, окромя другого лома" и ставят украинские картины на утренние сеансы в будни. У них есть свой резон не любить украинское, подкрепленный финансовыми результатами проката отечественных фильмов. Так, пять украинских картин, показавших самые успешные результаты в прокате с января по сентябрь, собрали кассу в 52 млн грн, что меньше сборов одного зарубежного лидера ("Отряд самоубийц", 74,9 млн грн).
Всего в 2016 году в прокат вышло 30 украинских фильмов — почти столько же, что и в прошлом году (32) и в два раза больше, чем в 2014-м (16). Такой результат тем более радует, если вспомнить, что в 2012-м их было 10, а в 2011-м — всего 2.
"Украинское кино заняло нишу, которая освободилась из-за сокращения доли российского кино", — отмечает Богдан Батрух. Свою роль сыграло и то, что в 2015 году разморозили замороженное. В 2013-2014 году съемки многих лент, прошедших отбор в Госкино еще в 2012 году (большинство украинских картин финансируется частично или полностью из госбюджета), были приостановлены из-за Майдана, войны и экономического кризиса. Финансирование кино в 2014 году упало до 26 млн грн, но уже в 2015 году Госкино получило возможность потратить на кинопроизводство около 166 млн грн, запустив в работу четыре десятка картин, из них 12 — полнометражные игровые ленты.
В то же время оценить успешность украинских фильмов в 2016 году непросто, так как продакшены с неохотой делятся цифрами.
С учетом данных, собранных у дистрибьюторов, по итогам 10 месяцев 2016 года лидером по сборам стала лента "8 лучших свиданий" (совместное производство РФ и Украины (студия "Квартал 95"), собравшая 34,47 млн грн. Ее посмотрели 530 тыс. зрителей.
А если говорить об украинском продукте, лидирует также проект "Квартала 95" — политическая комедия "Слуга народа 2" . Фильм стартовал в прокате в начале рождественско-новогодних праздников и собрал кассу в 23,7 млн грн (на 8 февраля).
Кадр из фильма "Слуга народа 2"
В списке украинских рекордсменов по сборам — "Никита Кожемяка" (11,08 млн грн за 4 недели), #Selfieparty (4,58 млн грн), "Ночь святого Валентина" (1,04 млн грн) и "Теперь я буду любить тебя" (0,78 млн грн).
Кстати, в 2015 году самым кассовым украинским кинопродуктом также был фильм, снятый в в копродукции с Россией — военная драма "Незламна", собравшая в украинском прокате 14 млн грн.
"8 лучших свиданий" — единственная украинская лента, перешагнувшая по сборам отметку в $1 млн и занявшая 12 место в общем рейтинге. Фильм собрал 34,46 млн грн, опередив "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (31,86 млн грн, 13 место), "Дом странных детей Мисс Перегрин" (30,64 млн грн, 14 место) и "Звездные войны: Пробуждение силы", скатившиеся в третью десятку общего рейтинга с результатом в 20 млн грн.
Одним из факторов повышения качества украинских кинокартин, а следовательно и интереса к нему зрителей, должно стать значительное увеличение госфинансирования. В 2017 году в бюджете на кино запланирована беспрецедентная сумма в 500 млн грн, что втрое больше, чем в 2015 году, и в 19 раз больше, чем в 2014 году.
Говоря о перспективах украинской киноиндустрии, Робин Грбич акцентирует внимание на успехах продуктов студии "Квартал 95". "Это отличный пример того, как люди могут сделать фильм недорого, при этом сгенерировать большой бокс-офис, потому что они талантливы, — говорит представитель "Киномании". — Украине нужно больше "95-х Кварталов". По его мнению, драйвером кинопроката станет открытие в ближайшие 12 месяцев нескольких новых кинотеатров. В Киеве уже начал работу большой 13-зальный кинотеатр сети Multiplex в Lavina Mall, открылись кинотеатры Multiplex в Днепре и во Львове. Сеть Wizoria открыла еще один кинотеатр в Полтаве, а также в Миргороде и на данный момент заявила о себе, как об одной из самых быстроразвивающихся сетей.
Появились кинотеатры в маленьких городах — таких как Броды, Ахтырка, Горишни Плавни, Энергодар, Южноукраинск. Некоторые 1-зальные кинотеатры добавили по одному залу — например, кинотеатр "Премьера" в Ковеле и "Дружба" в Каменце-Подольском.