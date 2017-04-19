Как продается "важнейшее из искусств" — лидеры среди дистрибьюторов и кинотеаров

Компании-дистрибьюторы кон­статируют рост кассовых сборов в Украине в 2016 году, причем не только в гривне, но и в долла­рах, пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".

По данным Media Resources Management (MRM), за 2016 год в украинских кинотеатрах состоялись премьеры 288 фильмов. Кроме того, дистрибуторы выпустили в прокат 21 тематическую подборку короткометражных и полнометражных фильмов.

Бокс-офис составил 1,79 млрд грн (по данным менеджера по внешнеэкономической деятельно­сти компании "Киномания" (офи­циального дистрибьютора Warner Bros. Pictures) Катерины Петренко). Это на 32% больше, чем в 2015 году (1,21 млрд грн).

Динамика кассовых сборов в долларовом эквиваленте также оказалась положительной, в отли­чие от 2015 года, когда падение составило 32%. По данным MRM, в прошлом году в долларовом эквиваленте касса увеличилась на 17%.

При этом стоит учитывать, что кассовые сборы в реальности еще выше. Дело в том, что в отличие от мейджеров (крупнейших игроков мирового кинорынка — голливуд­ских студий) прокатчики независи­мых студий и фестивального кино не всегда предоставляют данные о бокс-офисе и аудитории.

И хотя по сборам в гривне 2016 год оказался рекордным, в долларовом экви­валенте бокс-офис все-таки в два раза меньше, чем в довоенном 2013 году, ― замечает Богдан Батрух, владелец B&H Film Distribution. По его данным, за 2016 год кинопрокат заработал около $54 млн, тогда как в 2013-м — около $110 млн.

По данным "Киномании", за 2016 год продажи биле­тов выросли на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом про­шлого года, до 26,3 млн.

B&H Film Distribution оценивает рост посещае­мости за три квартала прошлого года в 20%, или в 3,1 млн человек, — до 18,6 млн.

Полученную от продажи билетов выручку дистрибьюторы и кинотеатры делят 50 на 50.

Помимо роста посещаемости положительную динамику объема рынка кинопроката обеспечил и рост цен, что было неизбежно при девальвации в сочетании с отменой льгот по НДС для кино­театров. При этом мрачные про­гнозы прокатчиков о росте цен на билеты до экономически целесоо­бразных 120-150 грн не сбылись. Рынок реально оценил риски отто­ка зрителей из-за низкой поку­пательной способности: средняя стоимость билета в кино в текущем году выросла лишь на 22% — с 55 грн в 2015 г. до 67 грн в 2016 году. А в долларовом эквиваленте билеты подорожали лишь на 4%, до $2,6.

Кроме общего падения поку­пательской способности меша­ет развитию украинского кино­прокатного бизнеса и дефицит кинотеатров. Даже в некоторых областных центрах, в частности, в Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницком, максимум по три небольших кинотеатра. "По пока­зателю количества кинозалов на 100 тыс. человек Украина нахо­дится "на задворках европейской цивилизации, — отмечает руководи­тель аналитического отдела Media Resources Management Артем Вака­люк. — Данный показатель в нашей стране составляет немногим более 1,1. Для сравнения: в Польше — 8,1, Чехии — 6, Венгрии — 4,2, в Литве и Эстонии — по 3,2. Украину более чем вдвое опережают Турция (2,42) и Россия (2,74)". Так, если в Украине каждый житель в среднем тратит на покупку билетов в кинотеатр около 1,7 евро в год, то в Турции этот пока­затель составляет 2,7 евро, Рос­сии — 3,7, Польше — 4,1, Чехии — 5, Италии — 10,7, Испании — 11,5, Гер­мании — 14,4, во Франции — 20,5, в Великобритании — 25,9.

У кого больше мейджеров, тот и лидер

Сливки по-прежнему снимают три компании, которые представляют в Украине мейджеров. Так, доля топ-20 наиболее кассовых фильмов в общем бокс-офисе составляет более 70%, а большинство этих кар­тин привезли в Украину именно мейджеры, отмечает Content Report.

Закономерно, что лидерство среди дистрибьюторов сохраняет B&H Film Distribution, официальный представитель в Украине четы­рех мейджеров — студий Disney, Universal, Paramount и Sony, а также имеющий в своем репертуаре кино украинского производства.

По данным аналитиков, за 2016 год B&H заработал 866 млн грн. Самой кассовой лентой компании стала анима­ция "Секреты домашних животных", собравшая 73,3 млн грн.

На втором месте по сборам ком­пания Ukrainian Film Distribution, которая представляет продукты студии 20 Century Fox, а также имеет в своем пакете фильмы независимых студий и украинское кино. Общие сборы компании за 2016 год состави­ли 449,986 млн грн. Самый кассовый фильм UFD — "Дэдпул" с бокc-офисом 52,97 млн грн.

"Киномания", представляющая студию Warner Bros. в Украине, за прошлый год заработала 294,977 млн грн. Самая кассовая картина — "Отряд самоубийц" — стартовала в прокате в августе и продержался на экранах 11 недель. За это время фильм собрал рекордные 74,96 млн грн ($2,93 млн) и стал самым кассовым фильмом в украинском кинопрока­те по итогам 2016 года.

Отметим, что в прошлом году в укра­инском прокате произошел уни­кальный случай: два ставших самы­ми кассовыми продукта — "Отряд самоубийц" и "Секреты домашних животных" — вышли в прокат в один день, что, по словам пред­ставителя "Киномании" Робина Грбича, не помешало им впервые в истории украинского кинопро­ката преодолеть границу в 70 млн грн сборов, и стать первыми после "Аватара" фильмами, которые перешли рубеж в 1 млн зрителей. Это демонстрирует потенциал роста рынка и является показателем его гибкости.

Среди дистрибьюторов, пред­ставляющих продукты независимых киностудий и украинское кино, по итогам трех кварталов 2016 года лидируют компании "Вольга", Multi Media Distribution, Top Film Distribution, Parakeet Film и "Артха­ус Траффик".

"Вольга" заработала за указан­ный период 39,9 млн грн, а ее самой кассовой картиной стала "Очень плохие мамочки" (сборы 12,9 млн грн). Бокс-офис Top Film Distribution составил 16 млн грн ("Механик", 11 млн грн), Компания "Артхаус Траффик" заработала 8,33 млн грн, а самыми кассовыми ее фильмами по итогам девяти месяцев стали "В центре внимания" (932 тыс. грн) и "Неоновый демон" (890 тыс. грн). Отметим, что в середине 2016 года ушла с рынка компания "Галеон", представлявшая в Украине фильмы независимых студий.

Российского кино все меньше

В 2016 году продолжилась тен­денция потери интереса как зри­телей, как и дистрибьютеров к российскому кино. Кроме факто­ра скромных сборов сыграл свою роль и политический: высок риск не получить прокатное свидетельство из-за попадания картины в черные списки Минкульта и СБУ.

По данным MRM, доля российского продукта по сравнению с предыдущим годом уменьшилась с 7,2% до 5,6%.

Количество российских кинокар­тин в прокате и проданных биле­тов на них падает третий год. Так, если в январе-сентябре 2014 года украинские зрители купили 2,4 млн билетов на топ-10 россий­ских фильмов (данные MRM), то в 2015 году — 1,4 млн (включая копродукции "8 новых свиданий" и "Незламну"), а 2016 году — 884 тыс. (включая копродукцию "8 лучших свиданий").

Украинский формат: стало веселее

К украинскому кино прокатчи­ки по-прежнему относятся осто­рожно. И даже утвержденная на законодательном уровне 30%-ная квота на украинское кино в прока­те не помогает. Некоторые кино­театры действуют по принципу "против лома нет приема, окромя другого лома" и ставят украин­ские картины на утренние сеансы в будни. У них есть свой резон не любить украинское, подкреплен­ный финансовыми результатами проката отечественных филь­мов. Так, пять украинских картин, показавших самые успешные результаты в прокате с января по сентябрь, собрали кассу в 52 млн грн, что меньше сборов одно­го зарубежного лидера ("Отряд самоубийц", 74,9 млн грн).

Всего в 2016 году в прокат вышло 30 украинских фильмов — почти столько же, что и в прошлом году (32) и в два раза больше, чем в 2014-м (16). Такой результат тем более радует, если вспомнить, что в 2012-м их было 10, а в 2011-м — всего 2.

"Украинское кино заняло нишу, которая освободилась из-за сокращения доли российского кино", — отмечает Богдан Батрух. Свою роль сыграло и то, что в 2015 году разморозили замороженное. В 2013-2014 году съемки многих лент, прошедших отбор в Госки­но еще в 2012 году (большинство украинских картин финансируется частично или полностью из госбюджета), были приостановлены из-за Майдана, войны и экономического кризиса. Финансирование кино в 2014 году упало до 26 млн грн, но уже в 2015 году Госкино получило возмож­ность потратить на кинопроизвод­ство около 166 млн грн, запустив в работу четыре десятка картин, из них 12 — полнометражные игровые ленты.

В то же время оценить успеш­ность украинских фильмов в 2016 году непросто, так как продакшены с неохотой делятся цифра­ми.

С учетом данных, собранных у дистрибьюторов, по итогам 10 месяцев 2016 года лиде­ром по сборам стала лента "8 лучших свиданий" (совместное произ­водство РФ и Украины (студия "Квартал 95"), собравшая 34,47 млн грн. Ее посмотрели 530 тыс. зрите­лей.

А если говорить об украинском продукте, лидирует также проект "Квартала 95" — политическая комедия "Слуга народа 2" . Фильм стартовал в прокате в начале рождественско-новогодних праздников и собрал кассу в 23,7 млн грн (на 8 февраля).

Кадр из фильма "Слуга народа 2"

В списке украинских рекордсменов по сборам — "Никита Кожемяка" (11,08 млн грн за 4 недели), #Selfieparty (4,58 млн грн), "Ночь святого Вален­тина" (1,04 млн грн) и "Теперь я буду любить тебя" (0,78 млн грн).

Кстати, в 2015 году самым кассовым украинским кинопродуктом также был фильм, снятый в в копродукции с Россией — военная драма "Незламна", собравшая в украинском прокате 14 млн грн.

"8 лучших свиданий" — единственная украинская лента, перешагнувшая по сборам отметку в $1 млн и занявшая 12 место в общем рейтинге. Фильм собрал 34,46 млн грн, опере­див "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (31,86 млн грн, 13 место), "Дом странных детей Мисс Перегрин" (30,64 млн грн, 14 место) и "Звездные войны: Пробуждение силы", скатившиеся в третью десятку общего рейтинга с результатом в 20 млн грн.

Одним из факторов повышения качества украинских кинокартин, а следовательно и интереса к нему зрителей, должно стать зна­чительное увеличение госфинан­сирования. В 2017 году в бюджете на кино запланирована беспреце­дентная сумма в 500 млн грн, что втрое больше, чем в 2015 году, и в 19 раз больше, чем в 2014 году.

Говоря о перспективах украин­ской киноиндустрии, Робин Грбич акцентирует внимание на успе­хах продуктов студии "Квартал 95". "Это отличный пример того, как люди могут сделать фильм недорого, при этом сгенериро­вать большой бокс-офис, потому что они талантливы, — говорит представитель "Киномании". — Украине нужно больше "95-х Кварталов". По его мнению, драйвером кинопро­ката станет открытие в ближай­шие 12 месяцев нескольких новых кинотеатров. В Киеве уже начал работу большой 13-зальный кинотеатр сети Multiplex в Lavina Mall, открылись кинотеатры Multiplex в Днепре и во Львове. Сеть Wizoria открыла еще один кинотеатр в Полтаве, а также в Миргороде и на данный момент заявила о себе, как об одной из самых быстроразвивающихся сетей.

Появились кинотеатры в маленьких городах — таких как Броды, Ахтырка, Горишни Плавни, Энергодар, Южноукраинск. Некоторые 1-зальные кинотеатры добавили по одному залу — например, кинотеатр "Премьера" в Ковеле и "Дружба" в Каменце-Подольском.