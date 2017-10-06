Пять осенних маршрутов выходного дня

Однодневные маршруты

Начнем с экскурсионных маршрутов. Самый необычный из них — это поездка в город-призрак Чернобыль. Сюда мечтают попасть хотя бы раз в жизни не только украинцы, но и иностранцы.

Посетить зону отчуждения возможно только вместе с туристическими операторами. Заказывать поездку необходимо за 7-10 дней до планируемой даты выезда. Организаторы за это время оформят все необходимые документы для выезда и страховку.

Туристические операторы просят надевать одежду и обувь, а также головные уборы во избежание попадания радиоактивной пыли. Поэтому лучше взять старую одежду и обувь или приобрести ее на секонд-хенде.

Во время посещения зоны отчуждения туристы своими глазами увидят Чернобыль и Припять, ЧАЭС и пруд-охладитель, загоризонтную радиолокационную Дугу-2, "Рыжий лес".

По завершению поездки автобусы и туристы проходят радиационный контроль. В случае загрязнения, одежду, обувь или другие предметы придется оставить в зоне отчуждения. Поэтому лучше всего взять запасную обувь с собой. Туроператоры говорят, что ситуации с загрязнением скорее исключение, чем правило.

г. Припять

Стоимость поездки для граждан Украины — 600-1200 грн за человека. В эту сумму включены проезд, сопровождение руководителем группы, экскурсии и страховка. В Чернобыле есть кафе, где можно пообедать от 100 грн с человека. Все продукты привозные. Поэтому на нанесут вреда гостям зоны отчуждения. Итого затраты на двоих составят от 1400 грн.

Не нравится пугающая радиация? Отправимся в славный край — Житомирщину, родину украинской космонавтики и дерунов.

Чтобы сделать маршрут интересным, Delo.ua подобрало несколько остановок, которые можно посетить за небольшой осенний световой день.

Первая в пгт Гуйве. Здесь спрятался таинственный объект времен Второй мировой войны — ставки Генриха Гиммлера. Немецкое название Hegewald (он же заповедный лес). Действовал — с октября 1941 по июль 1942 года. Здесь разрабатывался и курировался план "Ост" по колонизации украинских земель. Посещение этого места бесплатное. Подобные ставки остались и в других регионах Украины. Ставка Гитлера "Верфольф" и ставка Геринга Штайбрух (обе в Винницкой области).

Далее отправляемся за романтикой на "Остров любви" в селе Солотвино. Собою он представляет мостик и домик на пруду. Не смотря на свою неприглядность, притягивает тысячи туристов со всей Украины.

Едем еще дальше — по дворцам. Например, интересно посетить усадьбу Натальи Уваровой (в девичестве Терещенко) в селе Турчиновка.

Завершающая остановка по маршруту — дворец семьи Ганских. Именно отсюда началась переписка Эвелины Ганской с Оноре де Бальзаком. Сегодня это действующий музей этого известного писателя. Отметим, что усадьба Натальи Уваровой и Ганских не работает по воскресеньям, на это необходимо обратить внимание.

Добраться сюда можно на собственном автомобиле, трафик 458 км от Киева. При стоимости топлива 27,79 литр составят 1272 грн.

Хочется в "Сердце Украины" — тогда на Черкащину, родину великого украинского "Кобзаря" — Тараса Шевченко. Здесь создан Шевченковский национальный заповедник.

г. Канев

Отправимся дальше — в город Корсунь-Шевченковский, который известен со времен Киевской Руси. Здесь спрятался красивейший дворец Лопухиных-Демидовых, который включает в себя элементы неоготики и классицизма.

И последняя остановка по маршруту в селе Моринцы, где расположен дом, в котором родился известный "Кобзарь".

Как и в случае с предыдущими маршрутами, добраться сюда можно на собственном авто. Длительность маршрута — 415 км, затраты на топливо 1153 грн.

В завершение путешествия порадует местная кухня. Черкасский регион считается родиной пампушек и борща.

За экскурсиями термальными купальнями и чанами

Теплые деньки уже позади. Поэтому многие украинцы желают совместить экскурсионный отдых и купание в термальных купальнях и чанах. Отличным вариантом отдыха станут экскурсии и купание в чанах в Закарпатье и Прикарпатье.

Культура купания в термальных и горячих источниках была привита еще со времен Австро-Венгрии. В Закарпатской области наибольшим спросом пользуются несколько термальных купален — в Берегово и Косино.

Добраться сюда можно собственным автомобилем, так и на поезде. Знакомство с Закарпатьем начинается с приезда в город Мукачево, где расположился известный замок Паланок. Местные экскурсоводы поведают увлекательные истории этих мест, личностей, истории их успехов и поражений с мистическим акцентом.

Далее отправляемся в город Берегово. Здесь есть два термальных бассейна под открытым небом и в отеле "Жаворонок". Популярностью пользуется второй, так как напоминает термальные купальни в Словакии и Венгрии.

Воды термальных бассейнов помогают в лечении опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы. Двухчасовое пребывание в бассейне обойдется в 160 грн с человека.

Как дополнительное развлечение можно отведать местных вин, технологии производства которого известны уже много веков подряд.

По данным Booking.com, стоимость проживания — от 300 грн в сутки.

На второй день неподалеку можно посетить купальни в Косино, где стоимость трехчасового пребывания — 350 грн с человека.

г. Берегово

И на засыпку попробовать блюда местной кухни — завиванцы — мясные рулеты из разных видов мяса и бограч (венгерский наваристый суп-гуляш), который варят из ребрышек, телятины и говядины одновременно.

Бюджет 2-дневного тура — топливо 4474 грн, отель 300 грн, питание — 300 грн в сутки с человека. В итоге, общие затраты на купание в термальных купальнях — 6394 грн за двоих.

Не менее популярно в это время года — купание в чанах. Можно сделать первую остановку в Ивано-Франковске. Там посмотреть ратушу, побродить по улочкам и зарядиться энергетикой храмов.

Далее отправиться в село Осмолоду, где искупаться в чанах. Отель без завтрака здесь стоит 600 грн, купание в чане в течение 1 часа — 300 грн до 4 человек. Затраты на питание на одного человека — около 300 грн в день. На обратной дороге в Киев можно заехать в город Яремче, полюбоваться водопадом Пробий, а в хорошую погоду отправиться на поиски следов украинского Робин Гуда — Олексы Довбуша.

Из блюд местной кухни обязательно попробовать банош — кукурузную кашу, сваренную на сметане или сливках, а еще и грибную юшку в местных ресторанах.