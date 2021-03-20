Как увеличить продуктивность мозга и победить прокрастинацию: мастер-класс

Мы живем во время стремительных изменений: информационная перегрузка, рост конкуренции, стресс — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.
Чтобы побеждать, необходимо уметь работать с большими объемами информации, эффективно обучаться, мыслить и действовать.
Подключайтесь к бесплатной серии онлайн мастер-классов по брейнхакингу:
22 марта, понедельник. Начало трансляции в 19:30.
Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому?
24 марта, среда. Начало трансляции в 19:30.
Как победить лень, прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?
Бесплатная регистрация на сайте: https://is.gd/wpjXKN
В программе:
✓ Какие навыки важно развивать во время турбулентности?
✓ Как выйти из ловушки занятости и победить перегруз?
✓ Как активировать мозг и победить интеллектуальную усталость?
✓ Как в разы быстрее обучаться и работать с информацией?
✓ Как улучшить память, концентрацию и скорость мышления?
✓ Персональный аудит. Причины и триггеры откладывания на потом
✓ Как доводить важные дела до конца и победить прокрастинацию?
✓ Как удвоить свою продуктивность, используя техники брейнхакинга?
… и ещё множество полезных практических инструментов.
Тренер:
Виктор Рублев — спикер, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию Бизнес Радио, продюсер радио-шоу "МОТИВ", входит в ТОП-3 тренеров Украины корпоративного сегмента.
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Бесплатная регистрация по ссылке: https://is.gd/wpjXKN