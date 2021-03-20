Как увеличить продуктивность мозга и победить прокрастинацию: мастер-класс

Мы живем во время стремительных изменений: информационная перегрузка, рост конкуренции, стресс — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.

Чтобы побеждать, необходимо уметь работать с большими объемами информации, эффективно обучаться, мыслить и действовать.

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22 марта, понедельник. Начало трансляции в 19:30.

Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому?

24 марта, среда. Начало трансляции в 19:30.

Как победить лень, прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?

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В программе:

✓ Какие навыки важно развивать во время турбулентности?

✓ Как выйти из ловушки занятости и победить перегруз?

✓ Как активировать мозг и победить интеллектуальную усталость?

✓ Как в разы быстрее обучаться и работать с информацией?

✓ Как улучшить память, концентрацию и скорость мышления?

✓ Персональный аудит. Причины и триггеры откладывания на потом

✓ Как доводить важные дела до конца и победить прокрастинацию?

✓ Как удвоить свою продуктивность, используя техники брейнхакинга?

… и ещё множество полезных практических инструментов.

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Тренер:

Виктор Рублев — спикер, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию Бизнес Радио, продюсер радио-шоу "МОТИВ", входит в ТОП-3 тренеров Украины корпоративного сегмента.

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Бесплатная регистрация по ссылке: https://is.gd/wpjXKN