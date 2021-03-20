Образование и карьера вчера, 15:22

Как увеличить продуктивность мозга и победить прокрастинацию: мастер-класс

Получите бесплатный доступ к серии мастер-классов

Виктор Рублев Виктор Рублев
Виктор Рублев
Партнерский материал

Мы живем во время стремительных изменений: информационная перегрузка, рост конкуренции, стресс — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.

Чтобы побеждать, необходимо уметь работать с большими объемами информации, эффективно обучаться, мыслить и действовать.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Подключайтесь к бесплатной серии онлайн мастер-классов по брейнхакингу:

22 марта, понедельник. Начало трансляции в 19:30. 

Как увеличить продуктивность мозга и эффективно обучаться новому? 

24 марта, среда. Начало трансляции в 19:30.

Как победить лень, прокрастинацию и перестать откладывать важные дела на потом?

Бесплатная регистрация на сайте: https://is.gd/wpjXKN

В программе:

✓ Какие навыки важно развивать во время турбулентности?

Как выйти из ловушки занятости и победить перегруз?

Как активировать мозг и победить интеллектуальную усталость?

Как в разы быстрее обучаться и работать с информацией?

Как улучшить память, концентрацию и скорость мышления?

✓ Персональный аудит. Причины и триггеры откладывания на потом

Как доводить важные дела до конца и победить прокрастинацию?

Как удвоить свою продуктивность, используя техники брейнхакинга?

… и ещё множество полезных практических инструментов.

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Тренер: 

Виктор Рублев — спикер, тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, директор по развитию Бизнес Радио, продюсер радио-шоу "МОТИВ",  входит в ТОП-3 тренеров Украины корпоративного сегмента.

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Бесплатная регистрация по ссылке: https://is.gd/wpjXKN

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