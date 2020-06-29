Как выйти из современного кризиса: Настоящая жизнь или логика выживания?

Изоляция человека и кризис в разных сферах бытия, спровоцированная всемирной пандемией COVID-19 вызвала, помимо прочих, и антропологический кризис: идентичность собственного "Я", иллюзии коллективного сознания, удары по главным смыслам человека. Пребывание в новой реальности способствует нашим ориентирам или к жизни, или к логике выживания.

Какой основной смысл жизни человека? Ради чего он все делает? Счастье — это то, что дает главные смыслы нашему существованию и связывает ими всю нашу жизнь. И в таком своем качестве смыслы жизни — это те самые точки опоры человеческой жизни, опираясь на которые мы восходим к своему счастью. Там, где человек сливается со смыслами своей жизни, он счастлив, он должен научиться извлекать смыслы из любой или почти любой жизненной ситуации. Как же быть, если они искажены? Сегодня важно переосмыслить подлинность человека, чем и обусловлен современный кризис.

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Выход из кризиса нужно искать не во внешнем мире, а внутри себя

Проблема современного общества — это нравственная деградация. Мораль — это то, что пробуждает в человеке человека, и это уже немало для того, чтобы стать счастливым. И во всех сложностях жизни мораль — главное убежище человека от всех жизненных испытаний. Она — гарантия, что мы не предадим себя. А мудрость — это то, что окончательно делает счастье действительным и действенным. Это способность осмыслить себя и любую жизненную ситуацию, с собой связанную, с точки зрения конечных смыслов бытия.

В чем заключается талант человека — жить? Это значит, что человек умеет творить свое счастье, он не просто его ждет… Мы, часто делаем ошибки, потому что суть вещей ищем вовне, вовне ищем причины, а они внутри. Вот представьте, что мир вокруг вас, который мы называем внешний, он есть отображение, искаженная копия вашего внутреннего цельного мира. Зеркало зеркал, которые дают искаженное отображение. И суть, причина всего происходящего внутри самого человека, а мы ищем вовне, в искаженных вариантах, и не решается, не получается. Настоящая жизнь или логика выживания? Чувствуете разницу в мышлении?

Для того чтобы видеть смыслы жизни неискаженными, нам нужно избавляться от интоксикации иллюзиями.

Интоксикация иллюзиями — одна из самых опасных видов отравления в жизни человека. Но, увы, мир иллюзий — это часть мира человека. Кризис и вскрывает наши иллюзии, сами иллюзии и есть кризис.

Что такое кризис? Тем более кризис во всех странах — это кризис мировой. Вспомним онтологию: сознание определяет бытие человека. Иными словами — это кризис в сознании собственного "Я", коллективного сознания и т. д.

Это кризис в целях и смыслах личностного существования завершает себя в кризисе личностного "я". Кризис мировой, он ведь не только экономический, социальный, политический, он ведь — кризис подлинности в человеке. Человек исказил смыслы, поменял местами, он очень далеко ушел от своей подлинности.

"Мы видим все не таким, как оно есть. Мы видим все таким, какие мы есть". Пикассо.

Человек отдает всю силу социальным институтам, верит в них, полагается на них. И вот сегодня крушение еще одной иллюзии. А ведь силы не в социальных институтах, силы — они внутри человека. Выбрасывая человека в неопределенность и неизвестность, социальные институты не создают ему безопасности. Поэтому можно сказать, что "жизнь — это не поиск себя, жизнь — это созидание себя".

В чем одна из основных миссий нравственности? В том, чтобы довести до гармонии отношения между моим и чужим стремлением к счастью. Счастье — это признак этически полноценной и гармоничной жизни. Идейный беспредел, обычно заканчивается идейными преступлениями, за которыми потом тянется шлейф преступлений против человечности. Там где, вседозволенность, отсутствует культура понимания и отношения к жизни, ко всему прочему, всегда чревато тотальным насилием над человеком.

Сегодня происходит информационная война на всех фронтах бытия. Продуцируется истерия, паника, страх — это удары по расщеплению сознания человека. Нормальный человек воспринимает мир одновременно и как он есть, и, оживляя и обогащая его своими силами, способностями. Несчастье ослабляет или даже парализует его психические функции. Дух несчастья очень опасен — он крадет у человека весь мир. И сегодня существует острая попытка ввести человека в это состояние.

Сегодняшний кризис можно определить как антропологический — подрыв искаженных смыслов человека.

И никто не отвечает за то, в какое состояние вводится человек, в какое состояние своей психики. И нам зачастую предлагают панику и страх вместо понимания, здравого смысла, исцеления, добра, помощи, выхода из ситуации.

"Ведь что такое несчастье — это род болезни, которой мы начинаем болеть, когда нас покидают силы души и вслед за этим нашей воли противостоять всем тяготам и страданиям нашей жизни". Аристотель

А сейчас удары идут именно на то, чтобы человек потерял эти силы души. Не поддаваться: не искать пути выхода в искаженных смыслах, то, что предлагает внешний мир. Почему? Он отраженный, искаженный, не совершенный (вот почему мы и стремимся к поиску Истины, Добра, Красоты). Только они (смыслы) внутри, а внешне они как отражатели того, что снаружи. Поэтому силы необходимо направить внутрь, чтобы пробудить внутренние резервы, раскрывая потенциал: внешний мир провоцирует отдать вовне, ему нужна сила, чтобы и дальше жить искаженными смыслами.

Найти точку опоры внутри себя

"Я" — это та тотальность, через которую мир себя удваивает и начинает жить в человеке. Я живу тем, что мир живет во мне. "Я" — это абсолютная точка опоры человека в мире. Мы должны искать точку опоры для своего существования, прежде всего в самих себе и только после этого и на основе этого еще и во всем остальном мире. Сегодняшняя ситуация этому способствует. Смысл — это способ связи человека с миром, благодаря которому он раскрывает в нем его — мира, универсально-антропологическое содержание.

Сегодня все больше людей ищут смысл жизни в пространстве идей, которые способны дать ей цену и смысл. Если сегодня отвлечься от шума современности, то происходит тотальный переход от преимущественного созидания и потребления мира вещей к созиданию самого человека в его новых антропологических свойствах. Сегодня необходим именно нравственно-духовный прогресс. В мудрой жизни все вещи служат жизни, а не жизнь вещам.

Великая миссия сознания — быть главным средством разрешения жизненных кризисов. Это тема раскрытия потенциала сознания: логика выживания или жизнь.

Жизнь — это источник силы: истина, разум, здравый смысл, целостность, устойчивость.

Логика выживания — это искаженные взгляды, метафоры, смыслы: дуальность, паника, страх, разделенность, потеря равновесия. Это уводит от источника жизни. Мы сегодня в ситуации, когда необходимо внутри себя обретать силу: умение находить внутри себя ответы, поиск истины, неискаженных смыслов, познание через созерцание (инсайд), интуицию.

Годами, десятилетиями, столетиями наслаивались искаженные понятия в области религии, мифологии, науки. Наука прибывала в плоскости трехмерного взгляда на реальность, и сегодня открывается суть явлений из миров более многомерных. В области физики, математики, медицины и др. научных направлений вскрываются многие ложные законы, выведенные ранее, которые мы с вами изучали и которые были основой различных научных концепций. Современный мир опровергает их опыт. Они не соответствуют вызовам в современном обществе.

Таким образом, отношение — основная составляющая в мировоззрении человека.

Отношение — это уже часть решения. Поэтому сегодня необходимо полное преобразование собственного мышления, стратегий мышления. Важно глубоко разобраться в настоящих и искаженных смыслах. Созидание своего внутреннего пространства, для того, чтобы формировать новую реальность. Выйти из кризиса с наименьшими потерями, возможно, даже с приобретениями в новом качестве. Нам необходим новый уровень трансформации сознания: совершение внутреннего катарсиса, нравственное совершенствование раскрытие интуиции, целостный подход к миру. Это векторы преодоления антропологического кризиса.