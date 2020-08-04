Как занятие спортом влияет на наш мозг

Регулярные занятия спортом ускоряют приток крови к мозгу в 2 раза, что позитивно сказывается на поступлении кислорода к нервным клеткам. Это активирует процесс создания нейронов на биохимическом и функциональном уровнях. Нейроны — главный компонент серого вещества, что отвечает за сенсорное восприятие: зрение, слух, эмоции и память. Тренировки 2-3 раза в неделю повышают показатели этих функций. Структура мозга меняется — в нем растут новые сосуды, из-за активно работающих нейронов. Это происходит быстро, после первой тренировки.

Спорт помогает справиться с депрессией, стрессом и плохим настроением. Занимайтесь физической активностью с удовольствием, не заставляя себя. Не лишним при занятиях будут спортивные витамины и минералы, которые можно купить на сайте Atletmarket и которые способствуют не только повышению эффективности на тренировках, а и улучшают когнитивные функции мозга.

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Виды физической активности для мозга

Спорт и работа мозга тесно связаны. Физические нагрузки улучшают память и работоспособность. По мере увеличения активности улучшается кровоток артерий головного мозга: внутренней и внешней. Внутренняя артерия снабжает кровью мозг, внешняя — оболочки черепа, мышцы лица, язык. Тренировки, которые благоприятно сказываются на работе мозга:

Бег

Ходьба

Йога

Плавание

Езда на велосипеде

Если цель — улучшить интеллектуальные способности, ассоциативную память, стать более спокойным и рассудительным, обратите внимание на сочетание аэробных и силовых тренировок. Работа с весом стимулирует выработку гормона роста в печени, влияющем на активность нейронов, улучшает исполняющие функции мозга. Объединив силовые и кардио тренировки, снижается риск старческого слабоумия в будущем. Добавьте 1-2 силовых тренировки в неделю.

Бег и ходьба

Бег и ходьба повышают настроение, помогают бороться с грустью и добавляют ясности ума. Отличие между ходьбой и бегом минимальное. Давление на ступню во время бега сильнее, но ходьба тоже генерирует волны давления в организме, что улучшает приток крови. Езда на велосипеде, в отличие от ходьбы, не вызывает давления на ступню.

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Йога и плавание

Плавание успокаивает, лечит неврозы, регулирует процессы возбуждения и торможения ЦНС (центральная нервная система). Одно из лучших средств для развития умственных возможностей младенцев.

Йога улучшает структуру мозга, отвечающую за принятие решений, планирование и управление многозадачностью. Она не является аэробной нагрузкой, но обладает всеми преимуществами кардио.