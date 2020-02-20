Как недорого пересидеть зиму в тропиках: личный опыт

Зимовка в Таиланде, Шри一Ланке, Вьетнаме, Филиппинах и в Индии с ноября по март, или даже май, становится более популярной среди жителей многих стран, в том числе и среди украинцев.

Популярность этих стран обусловлена, кроме климата, экономически 一 затраты на проживание, питание, передвижение сопоставимы с затратами в Киеве или других больших городах Украины. К примеру, по данным портала Tripmydream, в Таиланде аренда жилья обойдется в $250-350, питание $300 в месяц. В странах-соседях Таиланда затраты будут таким же или немного больше, в зависимости от запросов путешественников. В среднем в Киеве аренда однокомнатной квартиры, по данным компании SV Development, обойдется в сумму $273, а продукты питания 一 порядка $200 в месяц.

Киевлянин Роман Судольский, который уже вторую зиму проводит за пределами Украины, рассказал Delo.ua о своем успешном опыте зимовки.

Три причины сбежать от зимы

"Это была наша мечта еще с 2013 года, когда мы с женой провели медовый месяц в индийском штате Гоа. С тех пор объездили пару десятков стран, но мечтали пожить за границей в спокойном темпе, — говорит Роман. — Во-вторых, киевская зима плохо отражается на нашем физическом и психологическом состоянии. Жена часто простужалась, а у меня без солнца и тепла падала продуктивность, ухудшалось настроение, появлялась сонливость и апатия.

Третьей причиной Роман называет их с женой обоюдное неприятие офисной работы. "Это была еще одна мечта — перейти на удаленную работу, что мы в итоге и сделали", — говорит зимовщик.

По его словам, на момент первой зимовки (ноябрь 2018-апрель 2019 года) Роман с женой работали в больших компаниях, и им пришлось договариваться с руководством о том, что несколько месяцев они будут работать удаленно. "Но к нынешней зиме я все равно решил не рисковать и стал частным предпринимателем, чтобы не зависеть от чьих-то решений", — делится опытом Судольский.

Выбор места

"В свою первую зимовку нам хотелось побольше всего увидеть, потому мы решили пожить в нескольких городах и странах. Первые полтора месяца прожили на севере Таиланда в городе Чиангмай. Это такой тайский Львов — культурная, духовная и гастрономическая столица, много иностранцев и рядом горы, — рассказывает Роман и добавляет, что этот город в большем почете у диджитал-номадов, которые приезжают на зиму или вообще живут и работают здесь годами.

"Там есть вся инфраструктура (второй по величине город в Таиланде), жить довольно дешево (потому что не курорт), вокруг города много красивых мест. На выходные мы обычно уезжали в другие города и поселки провинции — к горам, знаменитым храмам, водопадам, ботаническим садам, горячим источникам, слоновьим питомникам, чайным плантациям и другим интересным местам", — говорит Роман.

После Чиангмай ребята решили пожить на юге страны, у моря. А именно на острове Ко Чанг, где когда-то были в отпуске. "Там мы много плавали и загорали, ну и работали на своей замечательной террасе с видом на джунгли. Мы снимали второй этаж дома у украинских ребят, которые 10 лет назад открыли на Ко Чанге свой ресторан", — вспоминает Судольский.

После Таиланда остаток зимы было решено провести на Бали в Индонезии. "Бали — мистический остров, на котором происходят всякие чудеса. Здесь я буквально на полчаса встретился со своим знакомым по учебе в "Киево-Могилянской академии" Яном Тычковским, который живет в Индонезии уже 6 лет. И эта короткая встреча изменила очень многое. Недавно мы с Яном запустили совместный бизнес по организации и проведению авторских путешествий по Индонезии — Flying Fish Voyage. Конечно, главная движущая сила в проекте — это он, потому что отлично знает страну, уже показал ее сотням людей и теперь просто хочет это масштабировать и построить сильный бренд. А я буду ему в этом помогать", — рассказывает Судольский.

Остров Ко Куд в Сиамском заливе Фото:Роман Судольский

Делу время, потехе — час

На зимовке в Таиланде и Индонезии ребята начинали работать в 4-5 часов дня — в это время в Украине наступало утро. Ну а заканчивали работать около полуночи.

"Наверное, не каждого устроил бы такой график, но для нас он был идеален. Представьте — у вас есть почти весь день на то, чтобы ездить по достопримечательностям, валяться на пляже или у бассейна, изучать местную культуру. А когда начинает вечереть — садишься за ноутбук и работаешь. Все равно ведь на улице темно, пейзажами не насладишься, в море купаться не полезешь. Мой распорядок был более-менее свободным, но жена работала по графику своего киевского офиса, потому мы синхронизировались", — говорит Роман.

Транспорт в тропиках

Роман отмечает — чтобы нормально осмотреться и понять местную жизнь, нужно личное средство передвижения. Или глубокие карманы для постоянных поездок на такси. Выручает мототранспорт.

"В молодости я ездил на мотобайке (так в Азии называют скутеры) без прав, но на "взрослой" зимовке озаботился этим вопросом и получил тайское водительское удостоверение. Кстати, если бы я попал в аварию без него, то страховка бы мне ничего не покрыла. Сдать на права несложно: надо собрать пару-тройку документов, заплатить за это деньги, пару дней просидеть на лекциях), а с другой — тест и практический экзамен элементарные. На севере Таиланда и на Бали мы арендовали Yamaha N-Max — довольно большой 155-кубовый мотобайк, на котором комфортно ездить вдвоем даже на большие расстояния. Мы нередко проводили на нем 3-4 часа в день".

Сколько стоит такая красота

"Мы уехали на зимовку, сохранив за собой работу в солидных компаниях. Потому особо не экономили, тем более, что были очень жадными до впечатлений и много тратили на разъезды. Были месяцы, когда мы тратили больше $2000, хотя старались не выходить за пределы этой суммы. Сейчас мы тоже зимуем в теплых краях, но живем скромнее", — говорит Судольский.

Основные статьи расходов на зимовке — жилье, транспорт и еда. Жилье можно найти за $300-500 в месяц. В городах таких вариантов выше крыши, причем очень качественных. У моря сложнее, нужно терпение и везение.

Аренда мотобайка — еще $150-200 в месяц. Питаться можно совершенно по-разному. "Мы себе редко отказывали в гастрономических удовольствиях. Скромно завтракали (яичница или овсянка с фруктами и джемом), а на обед и ужин ездили в кафе-ресторанчики либо брали оттуда еду на вынос. На зимовке всегда едим много свежих фруктов и морепродуктов (потому что обычно рядом море), а также местных специалитетов", — вспоминает "зимовщик".

Что можно и нужно увидеть: топ-3 от Романа Судольского

➡️ "В Северном Таиланде это национальный парк Doi Inthanon, где расположена самая высокая вершина страны. Там несколько потрясающих водопадов, но по-настоящему мое сердце украла прогулка по Kew Mae Pan nature trail. Сначала ты идешь по сказочному лесу, а потом вдруг оказываешься у края обрыва — а внизу под тобой в долинах лежат на верхушках деревьев белоснежные облака. И где-то вдали виднеются буддийские пагоды, выныривающие из этих облаков… Одно из самых ярких впечатлений жизни. Если вдруг будете в тех краях — обязательно приезжайте на этот трейл ранним утром. Именно тогда облака лежат в долинах, а потом начинают подниматься, закрывая видимость".

➡️ "Второй момент чистого незамутненного тревел-счастья случился со мной уже на юге Таиланда, на острове Ко-Куд. Когда видишь на экране профессиональные рекламные съемки тропических островов, то думаешь — так не бывает, тут наложили эффектов, меня не проведешь. Вода не бывает настолько голубой, песок — настолько белым, зелень — настолько яркой и красивой. А потом приезжаешь на Ко-Куд, который круче любых фотообоев. Это настолько инстаграмный остров, что от огромных толп его пока спасает, наверное, только не очень удобная логистика. Сюда нужно довольно долго плыть на лодке либо пароме. Но оно того стоит. Мы провели на Ко-Куде выходные и потом вернулись снова. Я не знаю, как еще его описать — это такой остров, где все хочется лизнуть. Песок, листья, морскую воду. А словами передать тяжело."

➡️ "Для третьего пикового момента тоже очень сложно подобрать эпитеты. Неподалеку от Бали есть небольшой остров Нуса-Пенида. Он с каждым годом становится все популярней — Hostelworld назвал его самым привлекательным направлением для бэкпекеров (путешественников с рюкзаками) в 2020 году. Пейзажи Нуса-Пениды завораживают. Это совсем не такая красота, как на Ко-Куде — сладкая и доступная. Здесь из моря торчат конусоподобные скалистые острова, о которые разбиваются огромные волны. Местные жители с давних времен выращивают водоросли, а вокруг острова плавают огромные морские обитатели, свободно подпускающие к себе людей — гигантские скаты манта рей и рыба-луна весом до тонны".

Остров Нуса-Пенида. Фото: личный архив Романа Судольского

После первого раза

Судольский отмечает — уже в процессе первой зимовки стало ясно, что его с женой жизнь уже никогда не будет прежней. И что при всей любви к украинской столице — ребята больше не смогут всю зиму сидеть и мерзнуть в Киеве под серыми тучами. Эту зиму ребята проводят в Египте. "Это не был наш №1 в списке приоритетных направлений, но, взвесив все "за" и "против", мы улетели на Синайский полуостров, в приморский городок Дахаб", — говорит Роман и добавляет, что теперь они не гонятся за впечатлениями, а стараются уделять много времени саморазвитию.

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua