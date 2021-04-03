Какая модель персонального бренда нужна вашей профессии и как построить "дорожную карту"

Все профессии важны, все профессии нужны — говорили нам в детстве. В современных реалиях можно перефразировать: всем профессиям нужны, всем профессиям важны... персональные бренды. Почему так, что такое персональный бренд и как его правильно построить именно вам — читайте далее.

Что такое персональный бренд

Персональный бренд — это то, что говорят о вас, когда вас нет в комнате. Такое определение дал этому понятию основатель Amazon Джефф Безос. Это не ваш аккаунт в соцсетях (но они стали отличной площадкой для продвижения персонального бренда) и не тренд, а сила влияния. Кем бы вы ни были и чем бы не занимались, наличие сильного персонального бренда может принести немалую выгоду. Кто-то получит от этого дивиденды в виде полезных знакомств или дополнительного заработка, к кому-то придут клиенты, посетители, пациенты... Давайте рассмотрим, что может дать персональный бренд самым разным профессиям.

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Искусство и творчество

Вы шьете одежду или пишете картины маслом, увлекаетесь керамикой или работаете графическим дизайнером, вы актер, фотограф, музыкант? В таком случае развивать свой персональный бренд вам стоит не менее активно, чем свой талант, ведь узнаваемость повышает ценность ваших работ. Черный квадрат стоит столько потому, что это Малевич. А вот утверждение о том, что художник должен быть голодным оставим тем, кто как раз ленится заниматься продвижением своего бренда. Главное — не сомневаться в своих силах, ведь многие думают: "А смогу ли я? Может, это все не для меня?".

Сельское хозяйство

Кто-то может подумать, что фермеру персональный бренд совершенно не нужен. И это будет большой ошибкой. Представим, что фермер занимается разведением коз. Из козьего молока он производит и продает отличные сыры, способные конкурировать со знаменитым французским шевром. Сильный персональный бренд для него — это возможность продвинуть свой бизнес, сформировав лояльность у потребителя. Примерно так же это работает, когда покупатели приходят на рынке к одной и той же "знакомой бабушке" за творогом. В нашем же случае иллюзию знакомства формируют соцсети. Увидев в том же инстаграме не только фото продукта, но и самого фермера, его семьи, познакомившись таким образом поближе, люди начинают воспринимать его как своего друга. А друг, как известно, плохого не предложит. Но как добиться этого, не тратя все свободное время (которого у фермера обычно и так нет) в соцсетях?

Медицина

Существует немало примеров, когда врачи становятся невероятно популярными благодаря своим блогам. Такая узнаваемость отлично монетизируется. С одной стороны, увеличивается количество пациентов. С другой — врача с удовольствием приглашают к сотрудничеству в самые разные проекты. Добавим к этому написание книг, тиражи которых мгновенно разлетаются, платные вебинары, а также многое другое, что приносит неплохой доход. В конце концов таким специалистам можно не беспокоиться о своем положении на рынке труда — в них будет заинтересована любая клиника. Так что, ответ на вопрос "Нужен ли врачу персональный бренд?" очевиден. Осталось найти ответ на следующий вопрос: каким должен быть персональный бренд врача?

Строительство и ремонты

"Помнишь, у тебя был хороший мастер..." или "А дай мне контакты того дизайнера...", — с этих слов начинается едва ли не каждый ремонт. Никто не хочет идти по неизведанному пути, обращаясь к совершенно незнакомым людям. Бывает, что к одному мастеру выстраивается в буквальном смысле очередь, а другой — даже при более привлекательных расценках и равнозначном качестве работ — избалован вниманием гораздо меньше и вынужден давать рекламу о своих услугах. Сила персонального бренда работает лучше любого портфолио, ведь зиждется не только на профессионализме, но еще репутации и популярности.

Спорт

Ни для кого не секрет, что сегодня многие известные спортсмены зарабатывают весьма неплохие деньги благодаря спонсорским контрактам и другой деятельности, не связанной непосредственно со спортом. Вот несколько ярких примеров. Теннисистка Наоми Осака за победы на турнирах в прошлом году заработала 3,4 млн дол. А вот контракты со всемирно известными брендами принесли ей в 10 раз больше — 34 млн! Ее коллега Роджер Федерер вне корта заработал 100 млн дол. благодаря все тем же спонсорам. Или вот Криштиану Роналду, получая около 65 млн дол. в виде зарплаты, умудрился дополнительно заработать почти 50 млн дол. на своем аккаунте в соцсетях и еще десятки миллионов от спонсоров. Как им это удается? Ответ прост: мало быть хорошим спортсменом, нужно обладать еще и сильным персональным брендом. Когда спонсор принимает решение, он оценивает преимущества, которые ему даст такой спортсмен. Дело не в первом месте на соревнованиях. Важнее репутация спортсмена, его жизнь, и то, чем он делится с аудиторией. Каким контентом мне заинтересовать аудиторию? Один из тех вопросов, с которых стоит начать работу над персональным брендом.

Успешное построение персонального бренда — дело, к которому стоит подходить основательно. В нем нет случайностей, а главное — нет примеров для подражания. То, что удалось одним, совершенно не подойдет другим. Все попытки копирования чужого успеха принесут только разочарование. Узнать, какие методы проявления подходят именно вам, можно при помощи бесплатного теста, разработанного экспертами образовательной платформы Fly_Academy.

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