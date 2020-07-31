Каждый кризис — это возможность: как пандемия меняет киноиндустрию

Кинематограф не впервые переживает кризисное время. С самого начала ему довелось переживать серьезные испытания: Первая мировая война, последовавшие геополитические изменения, эпидемия "испанки". Как результат — расцвет Голливуда, объединение кинотеатров в сети, образование крупнейших киностудий. Возможно, нынешняя ситуация с пандемией тоже будет иметь позитивный для кинопроизводства исход, а пока мы вынуждены искать новые пути и подстраиваться под обстоятельства.

С марта месяца мы живем без кинотеатров, а кинотеатры без зрителей. Если для обывателя это, может, и не самая большая потеря, то для кинозалов — реальная проблема. Все крупные релизы весны и лета были сразу же перенесены, осенние премьеры остаются под большим вопросом.

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Согласно американским профильным СМИ, студии терпят многомиллионные убытки, в киноиндустрии происходит повсеместное сокращение, многие кинотеатры могут просто-напросто не дожить до полного снятия карантина. Подобная ситуация наблюдается по всему миру, в том числе и в Украине. Пока нет возможности посещения традиционных кинотеатров, возрождаются просмотры под открытым небом и драйв-ины.

Тем не менее, сейчас каждому доступен домашний просмотр кино, что благополучно сказывается на стриминг-платформах, как Netflix, Amazon и прочих. В Украине как раз перед карантином успел запуститься аналогичный портал — Takflix. Учитывая новые обстоятельства, в которых мы все вынуждены сейчас жить, Одесский международный кинофестиваль не остался в стороне от возможностей.

Вместе с Takflix мы запустили спецпроект OIFF Flashback, где представлены кинохиты последних лет фестиваля. Таким образом, нам удалось возобновить фестивальные просмотры, хоть и виртуально.

Проведение ОМКФ в этом году мы также переформатировали в онлайн и перенесли на конец сентября, чтобы иметь возможность максимально качественно подготовить все мероприятие.

Конечно, онлайн-просмотры не могут заменить кинотеатральный опыт, а виртуальный фестиваль — традиционный формат. Кинотеатры — это коллективный экспириенс, фестивальные показы — это атмосфера. Важную роль играет личное участие: присутствие автора, реакция зала, общение и эмоции. Домашние просмотры такого не дают, а комментарии в фейсбуке не заменят аплодисменты или улюлюканье.

Какие-то фестивали уже отменились в связи с пандемией, как Каннский, хотя кинорынок Marché du Film все же решили провести онлайн. Многие диджитализировались, как Международный фестиваль документальных фильмов в Копенгагене CPH:DOX, фестиваль телеконтента Series Mania или Международный фестиваль документального кино про права человека Docudays UA. Тем не менее, сейчас это вынужденная мера и, надеюсь, в скором времени мы все вернемся к прежним фестивальным "марафонам" из одного кинозала в другой. Каждый кризис — это возможность. Может, именно сейчас нам предстоит что-то изменить в лучшую сторону.

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Что касается будущего контента, нужно понимать, что кино имеет одно очень важное свойство — оно зеркалит то, что происходит вокруг. Фильмы, так или иначе, показывают реальность, которая, проходя стадию рефлексии автора, отражается в произведении. Соответственно, так или иначе, мы получим фильмы и о пандемии.

Что из этого получится, пока судить сложно. Но тема, безусловно, найдет свое отражение в кинематографе. Возможно, это будут фильмы-катастрофы с глобальными событиями, которые несут угрозу всему миру и человечеству как виду. А возможно это будут камерные драмы о жизни в самоизоляции. Какая именно метафора будет превалировать в истории с пандемией коронавируса, нам еще только предстоит узнать. Но в одном я уверена — сценарии уже пишутся.