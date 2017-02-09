Кинокритики о садо-мазо-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее": напоминает тинейджерскую мыльную оперу

09 февраля 2017, 21:58
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В украинском прокате "На пятьдесят оттенков темнее" — экранизация бестселлера "На пятьдесят оттенков темнее" Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма "Пятьдесят оттенков серого".По третьей книге "Пятьдесят оттенков свободы" также будет снят фильм

Кинокритики о садо-мазо-мелодраме Увеличить картинку

После разгрома критиками первого фильма и конфликта с писательницей у эротического блокбастера сменился режиссер: вместо Сэм Тэйлор-Джонсон на эту роль заступил ветеран Голливуда Джеймс Фоули, постановщик культовой драмы начала 1990-х "Гленгарри Глен Росс", снимающий зрительское и жанровое кино уже три десятилетия. В последнее время Фоули много работал на ТВ — на таких сериалах, как "Карточный домик", "Ганнибал" и "Миллиарды".

Что в результате получилось?

В ожидании плетки

Антон Долин для "Медузы":

Продолжение нашумевшей садо-мазо-мелодрамы для застенчивых эротоманов лишено даже того непроизвольного юмора, который спасал первые "Оттенки". Роман скромной красавицы (с богатым внутренним миром) и миллиардера-плейбоя (с драматическим прошлым) усыпляет своей неторопливой предсказуемостью.

Сначала Анастейша и Грей все больше рисуют друг на друге губной помадой, слова "зажим для сосков" произносятся лишь тогда, когда от начала прошел целый час. Появление на сцене новых действующих лиц — еще более эффектного, чем главный герой, соперника-соблазнителя с говорящим именем Джек Хайд и намекающей на главный источник вдохновения авторов Ким Бейсингер, таинственной совратительницы из прошлого, — увы, не делает процесс бесконечной прелюдии более увлекательным.

Впрочем, чем иронизировать, разумнее было бы задуматься над причинами возвращения в моду эротической мелодрамы в духе 1980-х — главной альтернативы захватившему арт-кино "порнореализму".

Темней — не значит интересней

Арслан Галеев для InterMedia

Самые большие проблемы фильма корнями уходят в исходный материал — наследие низкопробной прозы невозможно не заметить (напомним, что первоисточник представлял собой фанфик — любительскую историю, написанную по вселенной книг "Сумерки"). Все персонажи второго плана одномерны, будто вырезаны из картона, а в моменты, когда главные герои пытаются показать какое-то развитие характеров, их попытки имеют больше общего с тинейджерской мыльной оперой, чем с драмой.

Из-за этого сюжет распадается на лоскуты. Искусственные конфликты, не срабатывающие элементы триллера, на ровном месте созданный злодей — все это не оставляет фильму шансов, чтобы понравиться зрителям. Чрезмерный пафос становится последней каплей, переполняющей эту чашу (смех всего зала в самый драматический момент — не лучший знак).

"На пятьдесят оттенков темнее" лучше, чем предшественник, подходит на роль фильма для Дня святого Валентина — в Universal попытались сделать его больше про романтику, чем про секс. Однако этот фильм не содержит в себе ни одной новой, или хотя бы интересно переработанной старой идеи. Качественная картинка не может скрыть того, что "На Пятьдесят Оттенков Темнее" — бездушное дитя корпоративной студийной системы.

"На пятьдесят оттенков темнее"

Джейми Дорнан, Дакота Джонсон режиссер Джеймс Фроули и автор романа Э. Л. Джеймс на премьере фильма "На пятьдесят оттенков темнее" в Лос-Анджелесе. Фото с сайта vokrug.tv.

"На пятьдесят оттенков темнее" — вторая часть кинотрилогии, основанной на романах британской писательницы Э.Л. Джеймс (под этим псевдонимом публикует книги Эрика Митчелл). Первая книга, вышедшая в 2011 году, почти сразу поставила рекорд по продажам в Великобритании и помогла начать общественный диалог о субкультуре БДСМ, однако уже через несколько месяцев предложение изданий на рынке заметно превысило спрос. Тем не менее, в канун Дня святого Валентина 2015 года на экраны вышла первая часть кинотрилогии, а две последующие решили выпустить с интервалом в год.

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Теги: кино , культура , литература , секс

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Кинокритики о садо-мазо-мелодраме
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