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Книги, які ламають шаблони: "Думай як фрік", "Ніколи не їжте наодинці", "Доставка щастя"

24 января 2017, 20:56
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В нашій компанії є розкішна бібліотека з тисячами книг. З-поміж них чимало бізнес-новинок. Я частенько втамовую там свій інтелектуальний голод. В 2016-му засмакувала кілька книг, які змінили мій погляд на бізнес, комунікації, цілі, мрії

Тетяна Калашнюк Тетяна Калашнюк Калашнюк Тетяна спеціаліст з комунікацій компанії "Фармак", голова PR-комітету European Business Association

"Думай як фрік" Стівена Левітта та Стівена Дабнера

Книга Стівена Левітта та Стівена Дабнера "Думай як фрік" ламає шаблони й стереотипи. Вчить мислити нестандартно та обирати невторовані шляхи, долати страх бути незрозумілим та виділятися. "Необхідно вийти за рамки звичного мислення, аби добре роздивитися проблему, яка привертає чимало уваги, і спробувати знайти нові способи її розв`язання", — підкреслюють автори. Й це не просто голослівна догма, а твердження, підкріплене безліччю прикладів.

Обидва автори (їх попередні книги "Фрікономіка" і "Суперфрікономіка") знають досить багато про те, як нестандартний хід думок здатний створити економічне чудо. Головна "фішка" книги — безліч життєвих історій, в яких ключову роль зіграла здатність головних героїв думати нестандартно. Стівен Левітт — професор економіки Чиказького університету, дослідник і публіцист, нагороджений медаллю Джона Бейтса Кларка, яку вручають економістам у віці до 40 років за внесок в розвиток економічної думки, пише womo.ua.

"Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії" Тоні Шей

Як вміло, просто та захоплююче Тоні Шей розповідає про свої бізнес-проекти, починаючи від дитячої ідеї зі створення черв`ячної ферми й закінчуючи одним із найвідоміших інтернет-магазинів одягу, взуття та аксесуарів — Zappos. Якщо ви хочете дізнатися, як побудувати успішну бізнес-модель, розглянути кейс із детальним описом провалів та виграшних рішень, довідатися, як сформувати правильну команду (від якої дійсно залежить, буде твій бізнес на коні чи під конем), створити "живу" корпоративну культуру, тоді вам сюди. Виходити за стандартні бізнес-рамки, давати клієнту більше, ніж він очікує, створювати ефект "вау!". Хіба це не круто? А ще я в шаленому захваті від call-центру Zappos.

Тепер знаю, що буде одним із перших пунктів у моєму списку місць, які варто відвідати в Штатах. До речі, це цілком реально. Мій товариш написав листа Тоні Шею й отримав запрошення на екскурсію по Zappos.

"Ніколи не їжте наодинці" Кейта Феррацці

Відгукнулися в мозку та душі секрети нетворкінгу Кейта Феррацці, майстерно описані у книзі "Ніколи не їжте наодинці". Скажімо, ви чому ходите на форуми, конференції, семінари тощо? Щоб поповнити свій інформаційний багаж та розширити професійний кругозір? Це теж потрібно, але перш за все там слід зав`язувати знайомства. До них Кейт Феррацці радить ставитися як до соціального капіталу, котрий покращить ваше життя, та найголовніше — слід будувати щирі та відверті стосунки й не боятися дати більше, ніж отримаєш. Ось золоте правило нетворкінгу. А скільки ще правил та порад, описаних у книзі, змушували мою руку тягнутися за олівцем та робити нотатки в записнику…

Автор: Тетяна Калашнюк Тетяна
Калашнюк
Калашнюк Тетяна спеціаліст з комунікацій компанії "Фармак", голова PR-комітету European Business Association

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Теги: антидеградант-2016 , книги , жизнь

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