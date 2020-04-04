Lifestyle 1 час назад

Какие креативные индустрии пострадали от карантина больше всего — опрос

Креативные инустрии Опрос

Какие креативные индустрии пострадали от карантина больше всего — опрос Какие креативные индустрии пострадали от карантина больше всего — опрос
Фото: creativeconomy.britishcouncil.org

За первые две недели карантина продажи креативных индустрий упали на 50%. Таковы итоги опроса проведенного агентством экономического развития PPV Knowledge Networks при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

В нем приняли участие 225 предпринимателей, которых спрашивали о том, как ограничительные меры из-за коронавируса влияют на их бизнес.

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В Украине, как и в большинстве стран Европы из-за пандемии COVID-19 ввели карантин.

Временно закрыты все культурные учреждения, ограничено транспортное сообщение, отменены массовые мероприятия. Это приводит к экономическим потерям. В том числе для креативных и культурных индустрий, отмечается в аналитическом отчете. 

Краткие выводы

72% респондентов считают креативный бизнес в целом более уязвимым и чувствительным к последствиям COVID-19, чем другие сферы.

В среднем 50% за первые две недели карантина составили падения продаж в сферы креативных и культурных индустрий. 

38% опрошенных креативных предпринимателей потеряли большую часть доходов во время карантина (около 75% и более).

Только 8% респондентов отметили, что карантин никак не повлиял на их доходы.

27% респондентов не могут перевести бизнес в онлайн в принципе. Они требуют специальных программ стимулирования.

54% опрошенных отметили, что изменения в организации работы и бизнес-процессах будут для них актуальными и после завершения карантина.

Респонденты отметили, что больше всего нуждаются в специальном пакете экономического стимулирования (57%) и налоговых льготах (48%), что повысит спрос на их услуги.

Наименее востребованы частичное покрытие расходов на зарплаты работникам (29%), гранты на прямую деятельность (34%) и диджитализацию бизнеса (25%).

креативные индустрии

креативные индустрии

Инфографика: info.ppv.net.ua

Рекомендации для чиновников, депутатов и других представителей органов власти по результатам опроса:

Разработать специальные комплексные программы на государственном уровне, чтобы снизить налоговую нагрузку на предпринимателей в креативных и культурных индустриях.

Разработать пакет экономического стимулирования и поддержки внутреннего потребления продуктов и услуг креативных предпринимателей.

Разработать антикризисные программы поддержки для креативных бизнесов, которые не могут работать в онлайн-режиме (например, прямую финансовую поддержку).

Разработать рекомендации для арендаторов и арендодателей коммерческой недвижимости для уменьшения арендной платы на период карантина (определить типовую процедуру распределения потерь, рассрочка платежей).

Детальней результаты опроса можно почитать по ссылке.

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Напомним, что в первой редакции нового бюджете на 2020 год, украинские власти планировали урезать госфинансирование культуры вполовину, остановив программ Держкино, Института книги, УКФ, "сшивания страны" и информполитики.  Во второй редакции культурные бюджеты некоторых институций чуть увеличили после протеста со стороны государственных институций и представителей индустрий.

На данный момент новый бюджет еще не принят. 

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