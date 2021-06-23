Лещенко назвал Киев "техно-столицей" Европы: "Такого сейчас нет ни у кого"

Пока в Европе ночная жизнь еще не восстановилась, в Киеве уже несколько недель она в полном разгаре, из-за чего европейцы съезжаются в столицу Украины на вечеринки.

Об этом заявил бывший народный депутат, член Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале "Партия рейверов".

"Вывод из моего наблюдения за ночной жизнью в Киеве: сегодня мы живем в техно-столице Европы", — написал он.

По его словам, то, что происходит сегодня в ночной жизни Киева, "вызывает зависть по всему континенту".

"Как будет потом, не знает никто. Но то, что происходит сейчас в Киеве, такого нет нигде и вызывает зависть по всему континенту. Рейсы лоукостов из Берлина в Киев накануне каждых выходных превратились в маршрутки для рейверов. Самые проворные поняли, что Бергхайн (самый известный ночной техно-клуб Берлина. — Delo.ua) может не открыться в этом году, а в Киеве все несётся. Бассиани (самый известный техно-клуб в Тбилиси. — Delo.ua) стоит закрытый, а его владельцы проводят фестиваль "Искра" в Киеве (планируется на 23-24 июля под Киевом. — Delo.ua). Плюс впереди этим летом еще наши "Натура" и "Брейв" (фестивали электронной музыки Natura и Brave Factory. — Delo.ua). И каждые выходные, как праздник изобилия — глаза разбегаются, лайн-апы трещат, ночной город живет", — пишет Сергей Лещенко.

Такого количества вечеринок и фестивалей на данный момент, по его словам, нет нигде в Европе. "Мы часто заслуженно критикуем нашу действительность. Но важно еще и ценить то, что имеем", — резюмировал экс-нардеп, супруг известной Dj Nastya.

На прошедших выходных в клубе "Курени" на Парковой дороге в Киеве прошел концерт Рикардо Виллалобоса, известного чилийско-немецкого диджея и продюсера электронной музыки. По словам посетителей мероприятия, не меньше половины гостей на концерте были иностранцами. 2 июля в этом же клубе планируется выступление известного французского диджея Folamour, который в Киеве будет презентовать свой новый альбом.

На грядущих выходных 26-28 июня в Киеве также запланировано множество вечеринок в ключевых ночных клубах. Зеленая зона карантина позволяет работать с ограничениями по количеству людей без ограничений работы по времени.