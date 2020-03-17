Видеосервис Megogo добавил 100 новых фильмов, которые можно посмотреть бесплатно

MEGOGO добавил в бесплатную библиотеку 100 фильмов. Это решение связано с карантином, введенном Украиной вслед за многими другими странами, чтобы остановить распространение заражения коронавирусом.

Среди добавленных в бесплатную библиотеку фильмов драма "Охотник с Уолл-стрит", боевик "Затерянный город Z", фантастика "Облачный атлас", мюзикл "Хоть раз в жизни" и многие другие американские и европейские ленты.

Большинство лент имеет сурдоперевод, чтобы их могли смотреть пользователи с нарушениями слуха, а также — тифлокомментарии для людей с нарушениями зрения.

В каталоге бесплатных фильмов есть такие новинки, как "Отель Мумбаи" — история, основанная на реальных событиях, приключенческая драма "Арктика", детектив с Блейк Лайвли "Простая просьба" и другие кинохиты.

Бесплатный контент могут просматривать даже не зарегистрированные пользователи на всех платформах, в том числе и на веб-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.

Фильмы доступны к просмотру по ссылке, а также в приложении MEGOGO на всех платформах в разделе "Фильмы".

Всего на MEGOGO больше 10 тысяч единиц бесплатного контента, из них более 4,5 тысяч фильмов и 1,5 тысячи мультфильмов.

С 12 марта по 3 апреля в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин.

Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины кроме продуктовых магазинов и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения.

Также сегодня закроют метро в Киеве и Харькове, для общественного наземного транспорта введены жесткие правила. С завтрашнего дня, 18 марта, закрываются ж/д воказалы.

На сегодня в мире насчитывается больше 179 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции перевалило за 7 тысяч, а вылечились больше 79 тысяч человек.