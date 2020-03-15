"Нюхач"-4: режиссер Артем Литвиненко о blackbox Netflix и выгоде универсальных историй

На телеканале ICTV стартовала премьера четвертого сезона сериала "Нюхач". Первую серию детектива посмотрели около двух миллионов зрителей. За все годы показа сериала — это рекордный старт сезона с долей 13,52%. А также детектив возглавил рейтинг программ дня всего телевизионного рынка Украины.

Всего в новом сезоне покажут восемь серий. Главный персонаж Нюхач (Кирилл Кяро) вновь расследует хитросплетенные дела, и одно из них станет для него личным. Банальное дело приобретет неожиданный поворот, благодаря которому Нюхач узнает тайну о своем прошлом и поймет, откуда у него появилось сверхчувствительное обоняние.

Производством сериала занималась компания Film.ua. "Нюхач" уже продан в более 150 стран — как для показа на телевидении, так и как формат для адаптации. Он стал первым украинским сериалом, который купил стриминговый сервис Netflix, и также его можно увидеть на Amazon Prime для подписчиков в США и Канаде.

Режиссер и автор идеи "Нюхача" Артем Литвиненко рассказал delo.ua о работе над четвертым сезоном, о том, что сделало "Нюхача" таким популярным, о любопытном моменте съемок в Эстонии и участниках съемочной группы.

Какие существенные изменения в зрительских привычках киносмотрения вы отмечаете?

Ничего нового я не открою: телевизор становится менее популярным, а платформы — более популярными. Люди смотрят, когда хотят и где хотят. Есть запойные просмотры, когда включил и просмотрел все от первой до последней серии. И многие так смотрят. Платформенные и кабельные сериалы не такие, как эфирные.

Раньше в сериалах был закон, что должны быть сюжетные крючки, четырехактная структура, чтобы зритель не ушел после рекламы. Он существовал довольно долго. Сейчас этого правила в драматургии сериала нет, поэтому многие сериалы могут быть атмосферными. Вообще-то, все равно, какой бы мир ни существовал в сериале — фантастический или исторический — в первую очередь, зрителя интересуют отношения между персонажами. Базово, основной интерес остается тем же, но меняется изложение внутри. Эфирные сериалы не такие, как платформенные и кабельные.

В чем основная разница?

Вопрос связан с показом сцен насилия, секса, наркотиков и так далее. Существуют законы, которые запрещают показывать это в эфире, а для интернета таких законов нет. Поэтому там автор более свободен в своих высказываниях.

И еще один важный момент сегодня — мега-конкуренция из-за ежегодного роста производства. Аpple запустил свою платформу, Hulu — свою, Disney Hulu — свою и так далее. Они привлекают мощных авторов из кино в сериалы, что повышает и без того высокую конкуренцию. Придумать что-то оригинальное, сделать что-то совершенно новое все сложнее и сложнее — это правда. Появляется много хороших сериалов, и люди смотрят лучшее из лучшего.

Правда, это пока не очень касается Украины, потому что мы в стороне от мирового движения. У нас только-только начинает зарождаться индустрия. Каких-то два года назад, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что у нас только появились первые всходы, давайте посмотрим, что будет через пару лет.

И что произошло за эти пару лет? Есть положительная динамика?

Конечно, особенно это касается кино. Выходит много новых фильмов.

А сериальное производство становиться лучше? И, кстати, у нас есть разделение на тех, кто снимает и снимается только в кино и те, кто работает только на сериалах?

У нас не такой большой теле-киномир. Есть профессионалы, которые переходят из проекта в проект независимо от того, кино это или сериал. Все зависит от уровня проекта. Просто кино динамичней развивается. По крайней мере, развивалось до сегодняшнего дня, потому что была серьезная финансовая господдержка. Но нам еще много чего надо сделать для того, чтобы кинотелевизионный рынок был соизмерим хотя бы с польским, я уже не говорю о Франции.

Конечно, мы все хотим снимать, как в Голливуде. Но в тех условиях, что есть у нас, сделать что-то хорошее — это уже большой успех.

Какие сериалы, вышедшие в прошлом году, бы вы отнесли к лучшим из лучших?

Очень много сериалов, которые мне нравятся. "Альтернативный углерод" — это прекрасная история о будущем. Сериал очень классно сделан, прямо видно.

По каким моментам это видно? У вас есть критерии отличного сериала?

Сложно объяснить, но с первых кадров понятно, когда история хорошая. Достаточно 5-7 минут, чтобы понять будешь ты это смотреть или нет. Это целый комплекс таких признаков. В первую очередь, должна быть хорошая интересная история, которая тебя зацепит. Во вторую очередь, в нее нужно вдохнуть жизнь — как это сделано, как это сыграно, как визуализировано и так далее.

Из последних сериалов, меня просто покорили "Годы". Это британский сериал про наше ближайшее будущее. Отличная тема, которая волнует всех — куда катится наш мир, что произойдет с нами, если в мире будут происходить определенные вещи. Во-первых, блестящая история, во-вторых, шикарно снято, просто безупречно, как это умеют делать британцы. Прекрасный сериал, который смотрится запоем. Вот это уровень, на который нужно ориентироваться.

10 марта на ICTV вышел четвертый сезон "Нюхача". Есть в нем что-то совсем новое для зрителя?

Четвертый сезон больше посвящен персонажам. Предыдущие сезоны показали, что личные отношения героев, их внутренний мир начинают требовать больше места в сериале. Соответственно, меньше места остается для расследования преступлений. Важно было выдержать этот баланс: чтобы и расследование было интересным, и успеть рассказать внутреннюю историю героев.

Вот на этом и был сделан главный акцент четвертого сезона. Нюхачу пришлось разбираться, откуда у него появилось такое обоняние. И в ходе исследования самого себя в четвертом сезоне появляется ответ на этот вопрос.

"С каждым сезоном Нюхач становится более человечным, чаще прощает друзей, идет на компромиссы. Он начинает осознавать, что не нужно требовать от людей слишком многого, ведь он и сам не идеальный. К четвертому сезону зрители увидят уже повзрослевшего, менее категоричного Нюхача", — актер Кирилл Кяро, сыгравший главного героя сериала.

На таких длинных проектах первое, на что жалуются режиссеры, — это выгорание команды. Что вы делаете, чтобы люди в съемочной группе не выгорали? И сами как не выгораете?

Происходит такая история: мы пишем сценарий вместе с Андреем Бабиком. Я со-сценарист. Почти год уходит на написание сезона и еще какое-то время на подготовку к съемкам. А съемочная группа собирается на сериал раз в два года. За это время они уже успевают отдохнуть от меня и от проекта, забыть все плохое и вспомнить все хорошее. И мы встречаемся, как большая дружная семья. Это действительно так.

То есть у команды есть возможность работать на разных проектах между сезонами?

Да, и еще плюс в том, что у нас есть костяк группы. Некоторые участники съемочной группы меняются, но основа остается. Это высокопрофессиональные люди. В этом году 16 апреля будет 10 лет, как мы работаем над "Нюхачом". Это достаточно серьезный кусок жизни, и для актеров тоже. Кирилл Кяро, играющий главного героя, говорит, что он возвращается в нашу группу, как в родную семью.

А оператора почему взяли нового на четвертый сезон?

Так получается, что у нас каждый сезон новый оператор. Вот третий сезон снимал Антон Фурса (он был оператором одного из последних серьезных украинских фильмов "Додому"). Он и должен был снимать четвертый сезон. Но у него родился ребенок и Антон захотел побыть с ним.

И тогда в нашу команду пришел молодой талантливый оператор Женя Губренко. Он очень быстро влился в коллектив. Когда человек легкий, с одесским чувством юмора — это очень помогает в работе. По-моему, это была его первая большая длительная работа. Он много снимал для рекламы, работал вторым оператором на больших проектах, в том числе, с французами. Мне понравился его стиль. Мы встретились, обсудили и поняли, что у нас есть точки соприкосновения, у нас одинаковые вкусовые предпочтения. Это важно — видеть, что ты с оператором дышишь одним воздухом.

Были и разные художники. была Женя Лисецкая (к сожалению, ныне покойная). Ее вклад в сериал неоценим — она во многом задала его стилистическую направленность. А начиная со второго сезона и до сегодняшнего дня у нас основной художник — поляк Петр Выжиковски. Очень креативный, понимающий, с интересными идеями. Мне с ним нравится работать. Художник по костюмам (тоже неотъемлемая часть стиля) — Лена Рукавишникова.

А кто писал музыку?

С первого сезона с нами работает классный украинский композитор Никита Моисеев. И что важно, он работает с записью живых инструментов.

Как выстроены ваши отношения с продюсерами? Насколько много у вас свободы?

Продюсер Виктор Мирский с самого начала поверил в эту история и запустил пилот проекта. Это начиналось на Film.ua и продолжается на Film.ua вместе с компанией Pronto Film, которая выступает как производственный подрядчик. Что касается отношений с Мирским, то у нас никогда не было проблем, потому что он нам полностью доверяет.

На нем все вопросы по финансированияю?

Да, конечно. Это основная задача продюсера. Но с Мирским хорошо работать еще и потому, что он выступает в роли дополнительного редактора. У него всегда очень дельные комментарии по сценарию. Его замечания, вопросы позволяют сделать сценарий лучше.

Исполнительным продюсером является Максим Асадчий. У нас разные задачи: его — вписаться в тот бюджет, что есть, моя — сделать максимально хорошо в наших условиях. Иногда спорим, но всегда находим компромисс, это обычные рабочие моменты.

"Нюхач" называют одним из самых дорогих украинских сериалов. В этот раз бюджет был такой же? Хватало на все задумки?

Денег никогда не хватает: мы находимся в рамках того бюджета, который есть, и выше головы не прыгнешь. На производство одной серии "Нюхача" выделялось $13-15 миллионов. Большие ли это деньги для украинского проекта? Наверное. Все зависит еще от того, какой сериал ты снимаешь. Какое количества локаций, переездов, смен, задействованной массовки. Если твой сериала происходит в одной декорации, построен на разговорах, то тебе большие деньги не нужны.

За рубеж на съемки выезжали?

У нас были съемки в Эстонии, потому что сюжетная линия нас туда ведет. Любой выезд — это большая нагрузка на бюджет. Любая ошибка там — это сразу оверкост. Соответственно, каждый день пребывания там должен быть оправдан и высчитан до миллиметра.

А сроки очень сжатые выставлялись? Сколько времени потребовалось на съемки четвертого сезона?

Четвертый сезон снимался в два блока. В общей сложности съемки заняли около пяти месяцев.

Это без подготовительного периода?

Да, это только съемочный. А на подготовительный период потратили около трех месяцев. Но подготовка у нас тоже очень плотная была. Усилия тратим практически такие же, как на съемках. С утра до вечера. Шесть дней в неделю.

Уровень подготовки - это вообще секрет успеха. Чем тщательней ты нарисуешь на бумаге, как снимаешь, где снимаешь, с какой точки, продумаешь мизансцены, тем проще, легче, быстрее будет на съемках. Надеяться на то, что на площадке случиться "ах" — это вряд ли будет. А вот сложности - да, могут возникнуть. Погода, например, испортится.

Сериал купили для показа во многие страны. Почему их заинтересовала ваша история?

У нас выдуманный мир, в этом наша особенность. Это то, что позволяет нам оставаться универсальными. В первом сезоне еще были конкретные привязки, но, начиная со второго, мы существуем в своем придуманном мире. Я думаю, что как раз это позволило нашей истории стать интересной в разных частях света. Например, тому же актеру Ване Оганесяну часто пишут поклонницы из Латинской Америки.

А в Латинской Америке его адаптировали?

Нет, там идёт наш, оригинальный "Нюхач", только переведенный на испанский язык. Вот Япония показывала, как нашего "Нюхача", так и сделала свою адаптацию, купив формат. Так что, в интернете можно найти японского "Нюхача".

Сильно переделали?

Историю узнать можно, но вообще, да, сильно. Чуть по-другому сделали персонажей. Виктор, например, там более комедийный. Япония — другая страна, вообще, другой мир, их очень сложно понять. Но забавно посмотреть, как эту историю видят в другой части планеты.

"Нюхач" позиционируется как украинский сериал, но актеры, играющие главных героев, - российские...

Это украинский сериал. Он снят в Украине, написан украинскими авторами, у него украинский режиссер. И команда у нас международная, на самом-то деле, включая и актерский состав. Главный герой - эстонец. Есть и русские актеры, так как сериал начинался в 2011-ом году, а тогда мы были ориентированы на единое пространство телесмотрения.

"Нюхач" стал первым украинским сериалом, который купил Netflix. Как думаете, почему он заинтересовал платформу? Анализировали этот момент?

Netflix — это же blackbox, черная коробка. У них учитываются алгоритмы смотрения, но мы не видим этой информации. Я рад, что мы есть на Netflix и что мы первые среди украинских сериалов, которыйе там показывают. Но объяснить, почему выбрали именно "Нюхача" — не могу. Может быть, потому что он хороший (смеется).

Про второй сезон те, кто его посмотрел, говорят, что он более зрелый и более глубокий.

А сами вы просчитываете будет ли успешным создаваемый продукт?

Никаких маркетологов рядом с нами нет, к счастью. Никто ничего не просчитывает — что нравится женщинам таким-то, что нужно для мужчин таких-то. Мы этим точно не занимаемся. Мы просто делаем то, что нам нравится. Все.

На самом деле невозможно ничего высчитать, я в этом уверен на 100%.

Но тогда работает интуиция?

Да, можно что-то предугадать. Но творчество потому и творчество, что никогда не знаешь, что выстрелит и что сработает. Всегда есть первый, кто сделал что-то классное, потому что хотел это сделать. А уже потом за ним идут другие, пытающихся повторить его рецепт. Но они уже вторичны.

Что необычного из съемок вспоминается?

Как мы снимали в Эстонии в заброшенном концертном комплексе Горхолл на берегу Таллинского залива. Никогда до этого не давали разрешение на съемку в нем, но мы просто не могли там не снимать. В прошлый раз, когда были в Таллине, я заприметил это интересное здание, и мы под него написали историю.

И вот благодаря нашей эстонской коллеге-продюсеру мы получили разрешение на съёмки. Мы снимали там Таллин, а через полгода Кристофер Нолан снимал там Киев. Вот такое интересное пересечение (речь идет о съемках сериала "Чернобыль" - delo.ua).

Будет пятый сезон?

Еще после третьего сезона, я сказал — третий, наверное, последний, но получился четвертый сезон, поэтому я не буду ничего говорить, посмотрим.

Беседовала Елена Гладских