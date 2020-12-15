На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби

26 декабря на онлайн-конференции Zavtra 18 тинейджеров-лидеров расскажут о новых инструментах финансовой грамотности, способах зарабатывать на хобби и лидерских навыках, необходимых для успеха.

Среди спикеров: рекордсмен Национального реестра рекордов Украины Андрей Куделя, основательница проекта для подростков People. Hack your future Диана Кравченко, создательница бренда одежды Mitchell Clothing Злата Митчелл, украинский лидер студенческого самоуправления в США Соня Рашкован и еще 10+ успешных и талантливых подростков, которые создают будущее!

Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с дайджестом деловой женщины WoMo и деловым онлайн-медиа delo.ua проводит конференцию Zavtra для:

тинейджеров, которые хотят зарабатывать со школьного возраста и создавать свои проекты в юном возрасте;

их родителей, желающих воспитать лидера и заговорить с подростком на одном языке;

владельцев бизнеса и маркетологов, желающих узнать, что помогает сегодня продавать продукт поколению Z и как нанимать, удерживать и стимулировать вовлеченность сотрудников поколения Z.

В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними.

Зарегистрироваться прямо сейчас: https://zavtra.ekonomika.ua/

Ключевая тема: финансовая грамотность, образование и навыки будущего.

Участники узнают:

как тинейджеру зарабатывать деньги еще в школе;

о банковских инструментах для поколения Z;

какие навыки помогут подростку стать лидером;

как составить бизнес-план заработка на хобби;

что такое маркетинг для поколения Z.

Генеральный партнер онлайн-конференции Zavtra — ПриватБанк.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса Get Business Festival, обзор трендов в PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress, стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса Business Wisdom Summit.

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, который говорит с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие им темы и на понятном для них языке о женском подходе в бизнесе, о психологии женщин-лидеров и построении карьеры, о самых новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир.

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