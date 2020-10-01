На Kyiv Smart City Forum выступят эксперты из самых технологичных стран мира

Спикер от Сингапура — Чарльз Рид Андерсон, основатель CRA & Associates (IoT & Smart Cities), член Консультативного совета Go Smart (глобальная организация smart городов), старший советник IoT, McKinsey & Company. К нему обращаются политические институты со всего мира, ведь Чарльз обладает уникальным талантом предчувствия рыночных изменений и является одним из ведущих новаторов в сфере технологических решений самого умного города планеты.

"Умная нация" — это национальная программа Сингапура, в рамках которой и государство, и бизнес, и гражданское общество разрабатывают и внедряют высокотехнологичные процессы для повышения качества жизни. На Kyiv Smart City Forum Чарльз Рид Андерсон поделится своим опытом определения ключевых драйверов на современном рынке, которые способны не только возобновить реализацию smart инициатив, но и ускорить темпы городских изменений в условиях COVID-19.

О путях развития smart-города в условиях пандемии на примере Амстердама расскажет нидерландский архитектор и урбанист Том ван Арман, основатель и директор дизайнерского агентства разумных городов "TAPP". На примере столицы Нидерландов спикер продемонстрирует, как технология компьютерного видения (создание машин для выявления и определения объектов) помогает безопасно собирать, обрабатывать, хранить и делиться информацией с общественностью в реальном времени. Оперативно собранные данные помогают при принятии решений, направленных на поддержку "пространственного здоровья" парков, площадей, набережных зон и других городских пространств.

Читайте также: Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира

В "умных городах" существует система, где между собой связаны люди, общество, информация и коммуникационные технологии. Такие города создают технологическую платформу, которая позволяет жителям, предприятиям и власти работать и управлять городом вместе. Вслед за мегаполисами такие системы активно внедряют и небольшие города. Один из таких — Валенсия, Испания. О реализации концепции "умного города" в Валенсии расскажет Рамон Ферри Торно — руководитель местного подразделения smart city.

Хедлайнером Kyiv Smart City Forum 2020 станет американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг.

СПРАВКА

Kyiv Smart City Forum — одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city-технологий. Впервые в Украине такой масштабный форум пройдет на одной платформе в режиме реального времени.

Генеральный медиа-партнер: "Корреспондент". Официальный медиа-партнер: "Фокус". Международный медиа-партнер — Smart City Journal.

Медиа-партнеры: бизнес-портал Delo.ua, телеканалы News One и ТРК "Киев", журналы "Бизнес" и "Деньги", газета "День", информагентства "Интерфакс-Украина" и "Украинские национальные новости", порталы ГОРДОН, "Обозреватель", "Деловая столица", ЛИГА, Kyiv Post, Главком и Hi Tech Expert.

Поддержка мероприятия — EBA, URE Club, In Venture и ACC.

Для читателей бизнес-портала Delo.ua действует скидка на билеты в размере 20% по промокоду DELO2020. Вся дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com