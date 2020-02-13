На первом Agribusiness Wisdom Summit выступит совладелец "Нибулон" Алексей Вадатурский

В киевском конференц-центре Leonardo Hall 21 февраля состоится первый Agribusiness Wisdom Summit, который соберет крупнейших игроков украинского аграрного рынка. В рамках саммита десять собственников и СЕО компаний поделятся опытом построения эффективного сельскохозяйственного бизнеса на внутреннем и внешнем рынке.

Десять спикеров готовы делиться бесценным опытом и тактиками, среди них:

• Алексей Вадатурский, совладелец "Нибулон". Сегодня его холдинг строит больше, чем просто агробизнес. "Нибулон" возродил в стране речной флот и сейчас торгует зерном по всему миру.

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• Игорь Лиски, владелец "Эффективные инвестиции". Его компания сумела соединить традиции с технологиями и построить высокотехнологичное производство меда.

• Петр Мельник, СЕО "Агриком". Он даст мастер-класс по антикризисной практике. СЕО удалось вывести компанию из зоны военных действий и удвоить оборот.

• Тарас Барщовский, владелец T.B. Fruit. Его компания — крупнейший производитель соковых концентратов в Украине с 60%-ной долей рынка. Первые $200 тысяч в оборудование для производства яблочного концентрата бизнесмен вложил в 2003 году.

• Алекс Лисситса, СЕО "ИМК". Его компания стала инициатором создания настоящей Аграрной академии — проекта "Агрокебеты", который поддержали крупнейшие компании отрасли.

• Дмитрий Огнев, владелец "Меринос-Захід", поделится своими правилами построения бизнеса по европейским стандартам в Украине.

Узнать больше о мероприятии и приобрести билеты можно на странице https://agriws.delo.ua/

Напоминаем, Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в активе которого онлайн-издания mmr.ua, delo.ua, womo.ua и рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Также ekonomika+ занимается организацией деловых мероприятий, среди которых крупнейшие GET Business Festival, Business Wisdom Summit, SHE Congress.

"ТОП-100. Рейтинги крупнейших" — издание, которое специализируется на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса. Основа рейтингов — опросы экспертов и анализ экономических результатов компаний-участниц. Каждый номер состоит из трех ключевых блоков, объединенных единой концепцией. В год выходит шесть номеров "ТОП-100". Это главное издание для тех, кто принимает решения.