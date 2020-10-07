Национальную академию наук возглавил физик-теоретик

Главой Национальной академии наук избрали физика Анатолия Загороднего, действующего вице-президента НАНУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший научный сотрудник Института физики НАН Антон Сененко.

"Анатолий Завгородний — новый глава Национальной академии наук", — сообщил ученый.

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Так, по словам Сененко, всего было 637 избирателей, проголосовали 634 бюллетеня. Вице-президент НАНУ, директор Института теоретической физики имени Боголюбова Анатолий Загородний занял первое место с большим отрывом — 426 голосов. Сразу за ним со 130 голосами шел экс-вице-премьер Украины Виталий Семиноженко, который сейчас является членом президиума Академии.

Сергей Комисаренко, биохимик, иммунолог, директор Института биохимии имени Палладина набрал 68 голосов.

И, наконец, три человека проголосовали за скандально известного директора Института коллоидной химии и химии воды имени Думанского Владислава Комисаренко. Он стал известен широким массам после интервью изданию "Гранит науки", в котором заявил, что Земле — 15 тысяч лет и у нее водородное ядро, раскритиковал Альберта Эйнштейна и поставил под сомнение половину постулатов современной науки.

Напомним, 19 августа умер выдающийся ученый Борис Патон. Многолетний президент Национальной академии наук Украины скончался в возрасте 101 года.

До этого Борис Патон отказался подавать свою кандидатуру на следующие выборы главы НАНУ.