Наука 10 минут назад

Национальную академию наук возглавил физик-теоретик

Три голоса отдали за скандально известного химика, отрицающего Эйнштейна

Анатолий Загородний. Фото: НАНУ Анатолий Загородний. Фото: НАНУ
Анатолий Загородний. Фото: НАНУ

Главой Национальной академии наук избрали физика Анатолия Загороднего, действующего вице-президента НАНУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший научный сотрудник Института физики НАН Антон Сененко. 

"Анатолий Завгородний — новый глава Национальной академии наук", — сообщил ученый. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, по словам Сененко, всего было 637 избирателей, проголосовали 634 бюллетеня. Вице-президент НАНУ, директор Института теоретической физики имени Боголюбова Анатолий Загородний занял первое место с большим отрывом — 426 голосов. Сразу за ним со 130 голосами шел экс-вице-премьер Украины Виталий Семиноженко, который сейчас является членом президиума Академии. 

Сергей Комисаренко, биохимик, иммунолог, директор Института биохимии имени Палладина набрал 68 голосов. 

И, наконец, три человека проголосовали за скандально известного директора Института коллоидной химии и химии воды имени Думанского Владислава Комисаренко. Он стал известен широким массам после интервью изданию "Гранит науки", в котором заявил, что Земле — 15 тысяч лет и у нее водородное ядро, раскритиковал Альберта Эйнштейна и поставил под сомнение половину постулатов современной науки. 

Напомним, 19 августа умер выдающийся ученый Борис Патон. Многолетний президент Национальной академии наук Украины скончался в возрасте 101 года.

До этого Борис Патон отказался подавать свою кандидатуру на следующие выборы главы НАНУ. 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали за черные дыры
Нобелевскую премию по физике в 2020 году дали за черные дыры
Нобелевскую премию по химии в 2020 году дали за редактирование генома
Нобелевскую премию по химии в 2020 году дали за редактирование генома
Как Тони Старк: украинцы смогут создать лекарство в виртуальной реальности
Как Тони Старк: украинцы смогут создать лекарство в виртуальной реальности
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У зараженного коронавирусом Порошенко ухудшилось состояние

  3. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 4 753 случая коронавируса

  4. В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)

  5. Великобритания даст Украине более 1,2 млрд фунтов на развитие флота ВСУ

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...