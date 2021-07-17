Lifestyle 1 час назад

Одежда для жары: "Всі. Свої" впервые проведет маркет "Летний фэшн"

В эти выходные "Всі. Свої" проведет новый маркет под названием "Летний фэшн". Будет представлено 120 украинских брендов одежы и обуви, которую можно носить в жару

Одежда для жары: "Всі. Свої" впервые проведет маркет "Летний фэшн" Одежда для жары: "Всі. Свої" впервые проведет маркет "Летний фэшн"

проект "Всі. Свої" соберет эти выходные  на "Летний фэшин"  украинских производителей одежды и обуви, которую комортно носить в жару. Это одежда из натуральных материалов -  для города, для отпуска, для прогулок и пикников.

Маркет пройдет 17–18 июля на Десятинной, 12 с 10.00 до 20:00 часов. Вход свободный.

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Что будет на маркете

На локации соберется 120 украинских брендов, которые представят летние вещи.

1а этаж займут украшения. На 1-ом будет женская одежда и головные уборы. На 2-ом  -  обувь, сумки и белье. 3-й этаж будет посвящен женской одежде.

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Если вы ищете льняную одежду, то стоит присмотреться к стендам KNITLAB, LANGORA, Moonlinen, ANNA SUN, COYS, MINNK.

Купальники будут у Love`s swimwear, летние костюмы — у Allure, RUD Brand, Wonder.

Обувь — у L.Mark, Barbilioni, lanaline, Chili.

Футболки представят Bloom_oversize, Unicorn, OUI MARI, Сolo.

Танцевальная вечеринка на террасе

За хорошее настроение будут отвечать Funky Junkie. Главными на празднике фанка, диско, соула и хип-хопа будут Bulka и Franka..

Bulka — основатель комьюнити Funky Junkie, заядлый коллекционер винила, обладатель коллекции из более чем 1000 пластинок, собранных со всего мира, музыкант, а также bboy, что представляет Украину на мировой сцене брейк-дансу в составе команды East Side Bboys.

Franka — диджей и коллекционер винила почти с 20-летним стажем. Постоянный резидент Funky Junkie, безумно влюблен в фанк и винил, делает собственные музыкальные Эдиты, играющих на радиостанциях по всему миру, в частности в шоу Крейга Чарльза на радио BBC.

Цена билета на вечеринку на терассе — 150 грн. 

FB-cтрfница маркета "Летний фэшн" 

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