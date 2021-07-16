Кино на выходных: пять ярких фильмов представляет юбилейная 10-я Неделя австрийского кино

С 15 июля в киевском кинотеатре "Жовтень" проходит 10-й юбилейный фестиваль "Неделя австрийского кино". Она открылась показом фильма "Нарцисс и Златоуст" оскароносного режиссера Штефана Руцовицки.
В программу фестиваля вошли пять фильмов.
16 июля (пятница)
"Из Австрии в Австралию"
Документальный фильм-путешествие
История приключений двух друзей, которые отправились в велосипедное путешествие протяженностью в 18 тысяч километров через 19 стран.
17 июля (суббота) и 21 июля (среда)
"Пианистка"
Специальное событие
В честь 20-летия выхода на экраны знаменитого фильма Михаэля Ханеке ("Любовь", "Хэппи-энд", "Белая лента", "Скрытое").
Фильм рассказывает о профессоре Венской консерватории, которая не имеет личной жизни, а когда в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями.
Лента получила Гран-при, а также актерские награды на Каннском кинофестивале в 2001 году.
В фильме снялись звезды Изабель Юппер ("Она", "Исчезновение Элеанор Риґби", "Любовь", "НаркоМама"), Бенуа Мажимель ("Любовники", "Мое жаркое лето с Софи") и Ева Грин ("Последняя любовь на земле", "Казино Рояль", "Мечтатели").
18 июля (воскресенье)
"Лиса в норе"
Учитель в тюремной школе после знакомства с одной из новых учениц, таинственной и замкнутой в себе Самирой, сталкивается со своим самым большим страхом.
Картина награждена за лучшую режиссуру на кинофестивале им. Макса Офюльса в 2020 году, а также за лучший монтаж и специальной наградой за сценарий на кинофестивале "Диаґонале" в 2021 году.
19 июля (понедельник)
"Разбей мое сердце"
История ромов Пепе и Марселы. Они вынуждены попрошайничать в богатой Вене, куда их отправили из бедного поселка в Словакии. Пепе влюбляется в девушку, но перед ним возникает конкурент — его жестокий дядя.
В 2018 году работа стала "Лучшим игровым фильмом" Фестиваля юго-восточного европейского кино в Лос-Анджелесе, а на кинофестивале в Биберахе лучшим был признан сценарий картины.
20 июля (вторник)
"Нарцисс и Златоуст"
Повторный показ фильма открытия фестиваля
Лента является экранизацией одноименной философской повести Германа Гессе. События картины разворачиваются в позднем Средневековье вокруг двух друзей-послушников из отдаленного немецкого монастыря. Они оба ищут духовное просветление и совершенство в искусстве, но их пути к цели разные — один из них выбирает молитву и медитацию, другой становится авантюристом.
Фильм номинирован на Немецкую кинопремию 2020 в категориях "Лучший грим" и "Лучшая работа художника-постановщика".
- В других городах Украины фестиваль состоится осенью.
- Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- Организаторы фестиваля: Австрийский культурный форум в Киеве и компания "Артхаус Трафик" при Райффайзен Банка Аваль, а также Volkswagen и "Граве Украина Страхование жизни".