Кино на выходных: пять ярких фильмов представляет юбилейная 10-я Неделя австрийского кино

С 15 июля в киевском кинотеатре "Жовтень" проходит 10-й юбилейный фестиваль "Неделя австрийского кино". Она открылась показом фильма "Нарцисс и Златоуст" оскароносного режиссера Штефана Руцовицки.

В программу фестиваля вошли пять фильмов.

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16 июля (пятница)

"Из Австрии в Австралию"

Документальный фильм-путешествие

История приключений двух друзей, которые отправились в велосипедное путешествие протяженностью в 18 тысяч километров через 19 стран.

17 июля (суббота) и 21 июля (среда)

"Пианистка"

Специальное событие

В честь 20-летия выхода на экраны знаменитого фильма Михаэля Ханеке ("Любовь", "Хэппи-энд", "Белая лента", "Скрытое").

Фильм рассказывает о профессоре Венской консерватории, которая не имеет личной жизни, а когда в нее влюбляется один из ее учеников, она шокирует его совершенно дикими реакциями.

Лента получила Гран-при, а также актерские награды на Каннском кинофестивале в 2001 году.

В фильме снялись звезды Изабель Юппер ("Она", "Исчезновение Элеанор Риґби", "Любовь", "НаркоМама"), Бенуа Мажимель ("Любовники", "Мое жаркое лето с Софи") и Ева Грин ("Последняя любовь на земле", "Казино Рояль", "Мечтатели").

18 июля (воскресенье)

"Лиса в норе"

Учитель в тюремной школе после знакомства с одной из новых учениц, таинственной и замкнутой в себе Самирой, сталкивается со своим самым большим страхом.

Картина награждена за лучшую режиссуру на кинофестивале им. Макса Офюльса в 2020 году, а также за лучший монтаж и специальной наградой за сценарий на кинофестивале "Диаґонале" в 2021 году.

19 июля (понедельник)

"Разбей мое сердце"

История ромов Пепе и Марселы. Они вынуждены попрошайничать в богатой Вене, куда их отправили из бедного поселка в Словакии. Пепе влюбляется в девушку, но перед ним возникает конкурент — его жестокий дядя.

В 2018 году работа стала "Лучшим игровым фильмом" Фестиваля юго-восточного европейского кино в Лос-Анджелесе, а на кинофестивале в Биберахе лучшим был признан сценарий картины.

20 июля (вторник)

"Нарцисс и Златоуст"

Повторный показ фильма открытия фестиваля

Лента является экранизацией одноименной философской повести Германа Гессе. События картины разворачиваются в позднем Средневековье вокруг двух друзей-послушников из отдаленного немецкого монастыря. Они оба ищут духовное просветление и совершенство в искусстве, но их пути к цели разные — один из них выбирает молитву и медитацию, другой становится авантюристом.

Фильм номинирован на Немецкую кинопремию 2020 в категориях "Лучший грим" и "Лучшая работа художника-постановщика".