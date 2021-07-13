Lifestyle 1 час назад

Лучшие сериалы 2020-2021: названы номинанты премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов "Эмми-2021". По числу номинаций лидирует "Корона", "Мандалорец" и "Ванда/Вижн"

КАдр из сериала "Корона", номинированного в 23 категориях на премию Эмми. КАдр из сериала "Корона", номинированного в 23 категориях на премию Эмми.
КАдр из сериала "Корона", номинированного в 23 категориях на премию Эмми.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию "Эмми".. Список номинантов опубликован на сайте премии.

По числу номинаций лидируют сериалы "Корона" и "Мандалорец". Каждый номинирован в 24 категориях. Следом идет "Ванда/Вижн" — сериал получил 23-х номинации, сообщает  The New York Times.

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сериалКадр из сериала "Ванда/Вижн" — 23 номинации на премию "Эмми-2021"

В номинации "Лучший драматический сериал" кроме "Короны" и "Мандалорца" представлены "Пацаны", "Бриджертоны" , "Рассказ служанки"  "Страна Лавкрафта" , "Поза" и "Это мы".

На звание лучшего комедийного сериала претендуют "Черная комедия", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Хитрости" (Hacks), "Бортпроводница", "Метод Комински", "4лен" (PEN15) и "Тед Лассо".

В номинации limited series (короткий сериал) -  кроме  "Ванда/Вижн" (Disney+) фильм Netflix "Королевский гамбит" уже получивший награды на "Золотого глобуса". Криминальная драма HBO "Мейр из Исттауна" также получила номинацию в категории ограниченных сериалов, как и другой сериал HBO "Я могу тебя уничтожить". 

Еще одним номинантов односезонных сериалов стала "Подземная железная дорога" Колсона Уайтхеда. А вот детективный фильм HBO "Отыграть назад " с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях в список номинантов не попал.

Среди телеканалов и стриминговых сревисов в тройке лидеров HBO — 130 номинаций, Netflix — 129 номинаций, Disney+ — 71.

У "Короны" на этот раз больше всего актерских номинаций -  семь. В категориях ведущий актер и ведущая актриса: Джош О'Коннор за роль принца Чарльза, Эмма Коррин за  роль принцессы Дианы, Оливия Колманза роли королевы Елизаветы II. В категриях актре или актриса второго плана -  Джиллиан Андерсон за роли Маргарет Тэтчер, Хелена Бонем Картер за роль принцессы Маргарет, Эмеральд Феннелл за роль Камиллы Паркер Боулз и Тобиас Мензис за роль принца Филиппа.
Это будет их последний шанс выиграть Эмми. В следующем сезоне "Короны" будет новый состав.

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Категория Лучшая актриса в мини-сериале этом году является самой конкурентной, заявляют кинокритики. На это звание номинированы  Кейт Уинслет ("Майер из Исттауна"), Аня Тейлор-Джой ("Королевский гамбит"), Микаэла Коэль ("Я могу уничтожить тебя"), Синтия Эриво ("Гений: Арета") и Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн").

На лучшую женскую роль в драматическом сериале претендуют Узо Адуба ("Пациенты"), Оливия Колман, Эмма Коринн (обе — "Корона"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), ЭмДжей Родригес ("Поза") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

За звание лучшего актера драматического сериала поборются Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Джонатан Мэйджерс ("Страна Лавкрафта"), Джош ОʼКоннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

  • На премию могут претендовать сериалы, показанные с 1 июня 2020 года до 31 мая 2021 года. Церемония награждения пройдет 19 сентября 2021 года в Microsoft Theater в центре Лос-Анджелеса.

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