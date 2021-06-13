Кинопремией "Золотая Дзига" отметили лучшие украинские фильмы и впервые — лучший сериал

Украинская киноакадемия объявила лауреатов пятой национальной кинопремии "Золотая Дзига".

В этом году премию вручают в пятый раз.

Лучший фильм — "Атлантида"

"Золотую Дзигу" в номинации "Лучший фильм" вручили фильму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Сам Валентин Васянович назван лучшим режиссером, а также у него еще две премии за операторскую работу и за монтаж.

Владлен Одуденко, работавший над "Атлантидой", получил премию как лучший художник-постановщик, а Алексей Москаленко — за лучшие визуальные эффекты.

Ранее фильм "Атлантида" победил в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.

Он награжден на Одесском международном кинофестивале, его взяли в свои конкурсные программы более 50 фестивалей, где он получил четыре Гран-при, а также специальный приз от жюри на Токийском международном кинофестивале и др.

Лента попала в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. В этом году режиссер, сценарист, продюсер ленты Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко получили Шевченковскую премию.

События в фильме "Атлантида" происходят в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий ПТСР, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны.

Лучший сериал — "Спіймати Кайдаша"

В сериальной номинации "Золотую Дзигу" получил сериал "Спіймати Кайдаша" ("Поймать Кайдаша") Наталки Ворожбит, показанній на телеканале СТБ. В этом году киноакадемия впервые вручила премию сериалу.

Другие сериалы в этой номинации: "І будуть люди" ("И будут люди"), "Козаки. Абсолютно брехлива історія" ("Казаки. Абсолютно выдуманная история"), "Перші ластівки. Zалежні"("Первые ласточки. Zависимые").

"Открытие года" — Наталка Ворожбит

Режиссер Наталка Ворожбит, снявшая ленту "Погані дороги" ("Плохие дороги") получила премию в номинации "Открытие года". А также ее наградили за лучший сценарий этого фильма.

Награды фильмам: короткий метр, анимация, документальный

Лучший короткометражный фильм - "Бульмастіф" ("Бульмастиф") Анастасии Буковской.

Лучший документальный фильм - "Земля блакитна, ніби апельсин" ("Земля голубая, будто апельсин") Ирины Цилык.

Лучший короткометражный анимационный фильм - "Історія України за 5 хвилин" ("История Украины за 5 минут").

Актерские награды

Марине Кошкиной вручили премию за лучшую женскую роль в фильме "Забуті" ("Забытые").

А также премию получили три актера, сыгравшие вфильме "Плогані дороги" ("Плохие дороги"): Юрий Кулинич — за лучшую мужскую роль, Игорь Колтовский — за лучшую мужскую роль второго плана и Оксана Воронина — за лучшую женскую роль второго плана.

Лучшие грим, костюмы, звук, музыка

Лучший грим: Мария Петровская за фильм "Безславні кріпаки" ("Бесславные крепостные").

Лучший дизайн костюмов: Галина Отенко, Мария Керо — "Толока" ("Толока").

Лучший звук: Игорь Барба, Борис Петер — "В. Сильвестров" ("В. Сильвестров").

Лучшая музыка: Антон Байбаков — "Черкаси" ("Черкассы").

Лучшая песня: "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова — "Віктор_Робот" ("Виктор_Робот"). Музыка — Антон Байбаков, слова — Марыся Никитюк.