Победители 50-й "Молодости": "Скифский олень" едет в Нидерланды

Сегодня, 5 июня, в open air кинотеатре под Аркой Дружбы народов прошла церемония награждения победителей конкурсных программ Киевского международного фестиваля "Молодость", который прошел в украинской столице уже в 50 раз.

Это старейший кинофестиваль в Восточной Европе и единственный международный кинофестиваль в Украине, аккредитованный международной ассоциацией кинопродюсеров (FIAPF).

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Приз фестиваля — "Скифского оленя" вручили призерам Международного и Национального конкурсов, а также лучшим фильмам программы "Солнечный зайчик" (фильмы ЛГБТ-тематики) и конкурса детских фильмов. А также Приз зрительских симпатий получил самый популярный фильм Национальной конкурсной программы.

Как проходила церемония награждения, которой выступили KRUTЬ и DakhaBrakha, можно увидеть на youtube-канале фестиваля.

А все фильмы участники Национальной конкурсной программа (а это 16 короткометражек украинских режиссеров) выложены в свободном доступе на платформе MEGOGO - партнере фестиваля.

А на большом экране фильмы национального конкурса повторят завтра, 6 июня, в кинотеатре "Жовтень" тремя блоками - в 12.30, 15.30 и 18.30.

А также завтра, в финальный день фестиваля (6 июня) у зрителей будет возможность увидеть фильмы, получившие награды 50-й "Молодости". В кинотеатре "Жовтень" покажут: Лучший фильм Международной программы — в 21.30, Лучший фильм Документального конкурса — в 18.30, Лучший фильм программы "Солнечный зайчик" - в 22.00. Фильм- обладатель Гран-при можно будет увидеть на площадке под Аркой Дружбы народов в 21.00.

Победители 50-й "Молодости"

Гран-при за лучший фильм в Международном конкурсе и 10000 долларов получил нидерландский фильм "Становясь Моной" режиссеров Сабины Люббе Баккер и Нильса ван Кувордена.

Международный конкурс

В Международном конкурсе принимают участие режиссерские дебюты в игровом полном метре. Главную награду фестиваля в этом конкурсе получил фильм из Сербии "Кельты" режиссера Милицы Томович.

А спецдипломы достались фильмам "Тоска души" режиссера Дианы Монтенегро (Колумбия) и "Луззу" Алекса Алекс Камиллери — американского режиссера мальтийского происхождения.

Национальный конкурс

Главный приз в Национальном конкурсе — у режиссера Алина Панасенко за фильм "20-11-7.mp4". А специальные награды жюри получили Марина Никольчева и Максим Васянович за ленту "Слава Мстиславу", Анна Дудко — "Глубокая вода", Лилия Остапович — "Паперушка".

Документальный конкурс

Лучшим документальным фильмом названа лента "Горячие новости" режиссеров из Индии Ринту Томас и Сушмита Гош. Также жюри конкурса отметило фильмы "Метаморфоза птиц" Катарины Васконселос (Португалия) и "И я там был" режиссера Эрана Паса (Израиль).

"Солнечный зайчик" Sunny Bunny Competition

Лучшим фильмом программы "Солнечный зайчик" (Sunny Bunny Competition), в которой участвуют ленты на ЛГБТ-тематику стала румынская лента "Маковое поле" режиссера Евгения Жебеляну.

Специальными наградами жюри отмечены ленты "Парень встречает парня" (Германия) режиссера Даниэля Санчеса Лопеса и "Валентина2 бразильского режиссера Касио Перейры душ Сантуша.

Teen Screen

Лучшим фильмом в конкурсе Teen Screen стала лента "Космический мальчик", снятая режиссером Оливье Перу (Бельгия). Победителя выбирало детское жюри.

Также в этой программе были вручены награды:

- за лучший сценарий — "Стеклянный мальчик" (Италия, Австрия, Швейцария) режиссера Самуэля Росси;

- за лучший саундтрек — "Летние бунтари" (Словакия, Германия) режиссера Мартины Саковой;

- за лучшую актерскую игру — "Сообразительные перцы" и тайна морских глубин" (Германия) режиссера Кристиана Тиде.

Студенческий конкурс

Приз за "Лучший студенческий фильм" в Международном конкурсе поделили две ленты — "Я хочу вернуться, вернуться, вернуться" Эльзы Розенгрен (Германия) и "Филиппиньяна" Рафаэля Мануэля (Великобритания-Филиппины).

Приз международного жюри кинопрессы достался FIPRESCI ленте "Кельты" сербского режиссера Милицы Томович.

Своего победителя выбрало и международное экуменическое жюри, в которое вошли представители различных религиозных конфессий. За наиболее гуманистическую позицию были отмечены следующие фильмы:

- Полнометражный конкурс — "После любви" режиссера Алима Хана (Великобритания).

- Короткометражный конкурс — "В ночь" польского режиссера и сценариста Камилы Тарабуры.

- Студенческий конкурс — "Условно-досрочное освобождение" режиссера Войтеха Новотны (Чехия).

Также арт-директор фестиваля Андрей Халпахчи и польский режиссер Кшиштоф Занусси вручили Почетный приз и Орден искусств польскому актеру Даниэлю Ольбрыхскому за вклад в развитие кино.

Фильмом-закрытием фестиваля стал мистический триллер "Эгрегор" Станислава Капралова, съемки которого проходили в Украине, Польше и США.