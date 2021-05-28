50-я "Молодость" в гибридном формате: ТОП-25 фильмов рекомендует кинокритик

В этом году Киевский международный кинофестиваль "Молодость" пройдет в 50-й раз. Он откроется уже завтра, 29 июня и продлиться всю следующую неделю — до 6 июня. Это первый большой офлайн-фестиваль в столице после весеннего жесткого локдауна.

"Молодость" — один из старейших киносмотров в Восточной Европе, основанный в 1970 году и единственный международный кинофестиваль в Украине аккредитованный международной ассоциацией кинопродюсеров (FIAPF).

Показы фильмов и фестивальные ивенты пройдут на пяти площадках - в оpen-аir кинотеатре под Аркой Дружбы народов, а также в кинотеатрах "Жовтень", "Планета кино" в Blockbuster, "Оскар" в ТРЦ Gulliver и KINO42

Но посмотреть фильмы можно будет не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформе, которую запускают специально к фестивалю. Просмотр фильмов — платный. Также на платформу будут выкладывать записи фестивальных событий.

А церемонии открытия (суббота, 29 мая в 18.00) и закрытия (6 июня в 18.00) можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре MEGOGO, ставшем в этом году партнером фестиваля.

Откроет фестиваль фильм Ивана Миколайчука "Вавилон ХХ", победивший на "Молодости" в 1979 году. А закроет — мистический триллер "Эгрегор" Станислава Капралова, съемки которого проходили в Украине, Польше и США.

Индустриальная секция (мастер-классы и питчинги) будет проходить в офисе Kooperativ Arena - еще одного нового партнера фестиваля.

На фестивале остались все его традиционные конкурсы (международный (режиссерские дебюты в полном и кротком метре, студенческие фильмы) и национальный (короткометражные фильмы). В этом году добавили еще один новый конкурс — режиссерские дебюты в полнометражном документальном кино.

Полная программа на сайте фестиваля

ТОП-25 фильмов

Кинокритик Наталья Серебрякова, ведущая телеграм-канала @Cinemust составила ТОП-25 фестивальных фильмов, который включает игровые и документальные киноленты, представленные в конкурсных и внеконкурсных программах.

Фильмы украинских режиссеров (2020-2021)

"Я работаю на кладбище"

"Я працюю на цвинтарі"

Алексей Тараненко (Украина, Польша)

Международный конкурс (игровой, полный метр)

Синопсис: Саша — менеджер фирмы, занимающейся установкой памятников на кладбище. У него много клиентов, каждый из которых переживает горе. Однако Саша полон иронии и цинизма. Однажды его 14-летняя дочь решает вернуть отца в свою жизнь.

"Сила и Правда"

"Сила і Правда"

Роман Бордун (Украина)

Национальный конкурс (игровой, короткий метр)

Синопсис: Во время карантина мэр и полиция получили полноту власти. Видя в приватности угрозу, кандидат в мэры предлагает ввести полную публичность взамен на общую безопасность. Имя политики на отсылает к художницы Полины Райко, которая на протяжении многих лет жила затворницей.

"Территория пустых окон"

"Територія пустих вікон"

Зоя Лактионова (Украина)

Национальный конкурс (документальный, короткий метр)

Синопсис: Война и запущенная экология — две темы, которыми пронизаны будни жителей Мариуполя.

"Нетерпимость"

"Нетерпимість"

Станислава Битюцкая (Украина)

Национальный конкурс (игровой, короткий метр)

Синопсис: В 1890 году в одном из полесских сел загадочно умирает человек. Местные обвиняют в этом его жену, молодую знахарку, и выгоняют ее из деревни. Когда же приходит сильная непогода, крестьяне решают, что это знахарка наслала проклятие, находят ее и сжигают как ведьму. Однако прежде чем сделать это, они отправляют к ней священника на последний разговор.

"Мажорка"

"Мажорка"

Маргарита Лукич (Украина)

Национальный конкурс (игровой, короткий метр)

Синопсис: Саше 13 лет — она избалованная девушка из богатой семьи. Саша не лучшая ученица в классе, но больше всего его беспокоит дружба с Вилен. Вилен 14 все ею восхищаются, но никто не знает, где он живет и чем занимается. Однажды Саша приглашает подругу домой на выходные. Девушки хорошо проводят время, пока Вилена не начинает занимать Сашино место.

"Земля Ивана"

"Земля Івана"

Андрей Лисецкий ( Украина)

Документальный конкурс (полный метр)

Синопсис: Фильм об Иване Приходько — одном из последних народных художников Украины.

Фильмы зарубежных режиссеров (2020-2021)

"Метаморфоза птиц"

"Метаморфоза птахів"

Катарина Вашконселуш (Португалия)

Документальный конкурс (полный метр)

Синопсис: Биографическая документальная драма о семье режиссера. Потерявшие своих матерей, Катарина и ее отец встречаются в эмоциональной точке, отличающейся от отношений, знакомых большинству дочерей и отцов.

"Неудачный трах, или Безумное порно"

"Невдалий трах, або шалене порно"

Совет Жуде ( Люксембург, Чехия, Хорватия)

"Фестиваль фестивалей" (игровой, полный метр)

"Золотой медведь" за лучший фильм 71-го Берлинале (2021)

Синопсис: Репутация школьной учительницы Эми оказывается под угрозой после того, как личное видео сексуального содержания попадает в интернет. Эми вынуждена встретиться с родителями, которые требуют ее освобождения, однако она отказывается сдаваться.

"Пес, который не молчит"

"Пес, який не мовчить"

Ана Катц (Аргентина)

"Фестиваль фестивалей" (игровой, полный метр)

VPRO Big Screen Award Роттердамского международного кинофестиваля (2021)

Синопсис: Себастьян, мужчина лет тридцати, работает на нескольких временных работах и исполняется любовью при каждом удобном случае. Он трансформируется через ряд коротких встреч, в то время как мир заигрывает с возможным апокалипсисом.

"Камо грядеши, Аида?"

"Камо грядеши, Аїда?"

Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

"Фестиваль фестивалей" (игровой, полный метр)

Приз зрительских симпатий Роттердамского международного кинофестиваля (2021). Победитель международного конкурса кинофестиваля в Гетеборге (2021)

Синопсис: Босния, июль 1995 года. Аида — переводчица ООН в маленьком городке Сребреница. Когда сербская армия занимает город, ее семья, как и тысячи жителей города, ищет убежища в лагере ООН.

"Естественный свет"

"Природне світло"

Денеш Надь (Венгрия, Латвия, Франция, Германия)

"Фестиваль фестивалей" ( игровой, полный метр)

"Серебряный медведь" за лучшую режиссуру на 71-го Берлинском кинофестивале (2021)

Синопсис: Иштван служит в специальном венгерском подразделении, которое ездит от села к селу, выслеживая партизанские отряды. По дороге к отдаленному селу группа попадает под вражеский обстрел, во время которого погибает ее командир. Иштван как следующий по званию должен взять управление на себя.

"Моя маленькая сестренка"

"Моя маленька сестричка"

Стефани Шуа, Вероника Рэймонд (Швейцария)

"Фестиваль фестивалей" (игровой, полный метр)

Номинант на "Золотого медведя" за лучший фильм и премию. Teddy за лучший полнометражный фильм 70-го Берлинале (2020)

Синопсис: Лиза оставила свои амбиции драматурга в Берлине и переехала в Швейцарию с мужем и детьми. Когда ее брат-близнец Свен — звездный актер в берлинском театре Шаубюне — заболевает лейкемией, Лиза возвращается в столицу Германии.

"Гравий"

"Гравій"

Пи Эс Винотрадж (Индия)

"Фестиваль фестивалей" (игровой, полный метр)

Синопсис: Чтобы вернуть жену, которую он выгнал, алкоголик и домашний насильник отправляется в путешествие, беря за собой маленького сына.

"Девушка и паук"

"Дівчина і павук"

Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер (Германия)

Sunny Bunny Competition (игровой, полный метр)

Синопсис: Поэтическая баллада об изменениях и недолговечности. Лиза уезжает. Мара остается. Когда коробки перевезены, стены покрашены, а шкафы собраны, тоска наполняет комнату, и начинаются эмоциональные "американские горки". Поэтическая баллада об изменениях и недолговечности.

"Сен-Нарцисс"

"Сен-Нарцис"

Брюс Ла Брюс (Канада)

Sunny Bunny Competition (игровой, полный метр)

Синопсис: У 22-летний Доминик есть фетиш — ничто не возбуждает его больше, чем его собственное отражение. Когда его любящая бабушка умирает, он узнает семейную тайну: у него есть брат-близнец, которого воспитал развращенный священник в отдаленном монастыре.

"Что мы видим, когда смотрим в небо?"

"Що ми бачимо, коли дивимось у небо?"

Александре Коберидзе (Германия)

FORMA (игровой, полный метр)

Синопсис: Лиза и Джорджи, случайно встретившись на углу улицы, влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но на них насылают заклинание. Встретятся ли они еще?

"Река бежит, поворачивает, стирает, заменяет"

"Річка біжить, повертає, змиває, заміщує"

Чжу Шенцзе (США, Китай)

FORMA (документальный, полный метр)

Синопсис: Портрет городского пространства вдоль реки Янцзы в городе Ухань. Это волшебное место, где жители танцуют, поют, плавают, а некоторые упорно работают: копают, занимаются сваркой.

Социальная гигиена

Соціальна гігієна

Дени Коте (Канада)

FORMA (игровой, полный метр)

Синопсис: Антонин — денди. Стиль его высказываний мог бы сделать его писателем, и он помогает ему избегать неприятностей.

Кровопийцы: Марксистская вампирская комедия

Кровопивці: Марксистська вампірська комедія

Джулиан Редлмаер (Германия)

FORMA (игровой, полный метр)

Синопсис: Советский беженец, не имеющий ни копейки, влюбляется в молодую богатую немецкую вампиршу, которая проводит лето у моря со своим неуклюжим помощником.

"Разбитый нос, пустые карманы"

"Розбитий ніс, пусті кишені"

Билл Росс IV, Тернер Росс ( США)

"Это настоящая жизнь. Docudays UA на "Молодости"" (документальный, полный метр)

Синопсис: Хроника последних суток жизни бара "Бурные 20-е" на окраине Лас-Вегаса. Его завсегдатаи из всех слоев американского общества балансируют между достоинством и развратом, сводя счеты с прошлым перед лицом непонятного будущего. Это мозаика из судеб людей, которые не нашли себе места в обществе. Разочарованные и растерянные, они поют на "тонущем корабле".

"Доберман"

"Доберман"

Ян Кунен ( Франция, 1997)

"Полуночный сеанс" ( игровое, полный метр)

Синопсис: Доберман вместе со своей бандой очищает один банк за другим и, наконец, добирается до Парижа. Что может сделать полиция, кроме как спустить на него сумасшедшего и аморального офицера полиции?

Фильмы программы "Столетие", посвященной 100-летним юбилеям мастеров мирового киноискусства

"Однажды на Диком Западе"

"Одного разу на Дикому Заході"

Леоне (США, 1968)

"Столетие" (игровой, полный метр)

К 100-летию Чарльза Бронсона.

Синопсис: Таинственный незнакомец с гармоникой объединяет усилия с пресловутым отчаянным, чтобы защитить прекрасную вдову от беспощадного убийцы, работает на железной дороге.

"Займемся любовью"

"Давай кохатися"

Джордж Кьюкор (США, 1960)

"Столетие" (игровой, полный метр)

К 100-летию Ива Монтана, сыгравшего в фильме главную роль.

Синопсис: Когда миллиардер Жан-Марк Клемент узнает, что о нем создадут сатирический мюзикл на Бродвее, он выдает себя за актера, который играет главную роль, чтобы стать ближе к звезде шоу Аманде Делл.

"Смерть в Венеции"

"Смерть у Венеції"

Лучин Висконти (США, 1971)

"Столетие" (игровой, полный метр)

К 100-летию Дирка Богарда, сыгравшего главную роль в фильме.

Синопсис: Во время лечения на курорт Лидо близ Венеции смертельно больной композитор Густав фон Ашенбах встречает на пляже изумительно красивого подростка Тадзио.

" Имитация жизни"

"Імітація життя"

Дуглас Сирк (США, 1959)

"Столетие" (игровой, полный метр)

К 100-летию актеров Ланы Тернер и Джона Гэвина.

Синопсис: Честолюбивая белая актриса принимает афро-американскую вдову, дочь которой, несмотря на свое смешанное происхождение, отчаянно хочет, чтобы ее воспринимали как белую.