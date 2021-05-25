День Киева: ТОП-10 open air ивентов, которые стоит посетить 29 и 30 мая

День Киева традиционно отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году это 30 мая. По одной из версий считается, что городу исполнится 1539 лет. Первый раз этот праздник отметили 39 лет назад, в 1982 году, когда праздновали 1500-летие условной даты основания Киева.

Праздничная программа обычно длится не один, а несколько дней, и включает до сотни мероприятий. В связи с карантинными ограничениями в этом году большого городского бесплатного концерта киевские власти не организовывают. Но и без него программа празднования более, чем насыщенная и стартует 26 мая с музыкальной экскурсии по Андреевскому спуску, которая начнется у памятника любимым персонажам — Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову.

Главные же праздничные ивенты, концерты и фестивали намечены на выходные. Delo.ua выбрало ТОП-10 самых ярких субботних и воскресных ивентов: фестивалей, необычных выставок и спортивных соревнований.

Kyiv fan fest

Музыкальный фестиваль

29 и 30 мая

Начало в 16:00

Локация: Певчее поле (Киев, ул. Лаврская, 33)

Это будет первый большой оpen аir в Киеве после недавнего карантина. В первый день выступят Руслана, Соня Сотник, Жадан и Собаки, Me2, Karna, Ансамбль КЦ, Шмальгаузе. На второй — ТНМК, Станция Мир, Kozak System, Пирятин, Drum&Tuba, Медовий Полин, и Ot Vinta.

Будут работать аниматоры для детей, зоны отдыха, фуд- и дринк-корты.

Программа

Билеты: на два дня 500 — 850 грн, на один день 300-500 грн.

Docker pub проводит розыгрыш 2-х билетов на фестиваль, победителя выберут 28 мая. Детали на Facebook-странице.

Kureni city picnic 2021

Музыкальный фестиваль

29 и 30 мая

Начало в 12:00

Локация: на территории ресторана Курени (ул. Парковая дорога, 4)

Этот фестиваль пройдет впервые. В программе выступления на двух сценах зарубежных и украинских музыкантов — джазовых, акустических и мультижанровых коллективов, а также диск-жокеев и электронных музыкантов. Впервые выступит на украинской сцене Gaye Su Akyol — псих-фолк-рок певица из Стабмула.

Хедлайнером блока диск-жокеев станет Jackmaster из Шотландии. В концертном блока гостей фестиваля ждут выступления украинских исполнителей: Луна, Denys Dudko Quintet, Dennis Adu Big Band, Blooms Corda, The Castle, KRAPKA; KOMA, Аппекс, Sophistication. Также можно будет послушать выступление латыша Nekiy Niko.

Программа на сайте фестиваля.

Готовится проведение винилового маркета от Closer Record Store. Ожидается около 20 продавцов, как частных коллекционеров, так и представителей рекорд-сторов: Gram, Diskultura, Vinylotheka, "Культура звука", Old Tunes и другие. Один из продавцов обещает выставить на продажу полтысячи 7-дюймовых пластинок.

Пройдет маркет художников и цветочная ярмарка.

За фудчасть фестивальной программы отвечают рестораны First Line Group: "Итальянский редакция" готовит пиццу, а Eastman — меню на мангале.

Будут организованы детская площадка и пикниковая зона, а также велопарковка.

Билеты: на два дня — 800 грн, на один день — 500 грн.

Речной Рейв

Фестиваль электронной музыки

28−30 мая

С 12:00 до 24:00

Локация: на территории дока по ремонту барж и тяжелой водной техники в Вышгороде (под Киевом)

В течение двух дней на трех сценах "Пляж", "Ангар" и "Куреневка" (ее выделили украинскому сообществу Burning Man) будут играть украинские диджеи. Всего выступить 40 музыкантов.

Будут работать фудкорты и бары.

Билеты: 500-1000 грн.

5'NIZZA / "Пятница"

Концерт Сергея Бабкина и Андрея Запорожца

30 мая

Начало в 20:00

Локация: Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская,1)

Сольный концерт группы 5`NIZZA. Сергей Бабкин и Андрей Запорожец снова выйдут на одну сцену. Прозвучат песни: "Але", "Солдат", "Весна", "Далеко", "Нева" и другие.

Билеты: 470-620 грн.

OldCarLand 2021

Выставка ретроавто

28-30 мая

С 10:00 до 20:00

Локация: Музей авиации (Киев, вулиця Медовая, 1)

Фестиваль для автогурманов, на котором будут представлены автомобили разных эпох, стран и инженерных школ. Можно будет увидеть сотни раритетных машин, которые сегодня уже очень редко встретишь не только на дорогах, но и в автомобильных музеях.

На фестивале украинские реставрационные мастера покажут свое мастерство. Среди уникальных моделей машины из частных коллекций и музеев, легковые автомобили, принадлежащие известным людям, например, советские представительские авто первых лиц страны. Будут представлены редкие в Украине итальянские и британские модели, культовые авто начала прошлого века. Кроме легковых автомобилей на фестивале можно будет увидеть технику Второй мировой войны.

Билеты: 150 грн.

Ретро Круиз 2021

Ретрофестиваль с велопробегом

30 мая

13:00 — велопарад, 14:00-19:00 — праздник, 19.00 — вечерний концерт

Локации: Национальный музей истории Украины (Киев, ул. Владимирская, 2), Малый Мариинский дворец (Киев, ул. Михаила Грушевского, 5A)

Ретро Круиз — это джазовый концерт, танцы под трио Urban Gypsi, винтажный маркет, лекции и мастер-классы, а также пикник в саду особняка, где расположатся фуд-корт и ретро-бар, и вечерний концерт ANYANYA & Jazz Band с известным композициями в джазовой танцевальной аранжировке для тех, кто любит не только слушать, но и танцевать.

Обязательная оставляющая праздника —дресс-код в стиле ретро. Лучший мужской, женский и детской образ будет отмечен организаторами. Также наградят самого харизматичного ретро-велосипедиста.

Программа на сайте ивента

Билеты: от 390 грн.

Kyiv Black & White Parade 2021

Парад шотландских терьеров

29 мая

16:30-18:30

Место сбора: ул. Андреевская, 4

Это будет уже третий парад шотландских терьеров. Участвовать в нем могут собаки всех шотландских пород: скотчтерьеры, вест-хайленд-уайт-терьеры, кернтерьеры, скайтерьеры. Сопровождать шествие будут, естественно, волынщики. Парад стартует от улицы Андреевской, пройдет по пешеходной части улицы Сагайдачного к Контрактовой площади и завершится в сквере возле памятника Григорию Сковороде.

50-й кинофестиваль "Молодость"

Открытие фестиваля и начало кинопоказов

29 мая - 6 июня

Красная дорожка 29 мая в 17:00

Локация: площадка под аркой Дружбы народов, кинотеатры "Жовтень", "Планета кино" в Blockbuster, "Оскар" в ТРЦ Gulliver, KINO42

Открытие юбилейного 50-го фестиваля "Молодость". Он продлится неделю, до 6 июля. На открытой площадке под аркой Дружбы народов, а также в трех кинотеатрах — "Жовтнь", "Планета кино" в Blockbuster, "Оскар" в ТРЦ Gulliver и KINO42 — пройдут показы фильмов международного и национального конкурсов, многочисленных внеконкурсных программ, в том числе и, пожалуй, самой популярной —- "Фестиваль фестивалей", собравшей победителей известных международных кинофестов. Так как фестиваль второй раз проходит в гибридном формате, то фильмы можно будет посмотреть и онлайн.

У зрителей есть из чего выбрать — в программе около 200 кинолент.

Программа на сайте фестивале.

Билеты: абонемент на все дни — 1000 грн, для студентов —- 500 грн, билеты на отдельные сеансы также можно купить на Ticketsbox или на сайтах и в кассах кинотеатров "Жовтень", "Планета кино" в Blockbuster, "Оскар" в ТРЦ Gulliver, KINO42.

"Пробег под каштанами"

Благотворительный спортивный проект

30 мая

С 07:00 до 15:00

Локация: Киев, ул. Крещатик

"Пробег под каштанами", с которого начнется в воскресенье праздничная программа Дня Города, пройдет уже в 28-й раз. В нем участвуют как корпоративные команды, так и семейные. Это благотворительный проект: на собранные взносы приобретают оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. За время существования проекта было собрано более $ 630 тыс. В 2019 году зафиксировано рекордное количество участников — 20 745.

На время пробега с 9.00 до 13.00 запретят движение транспорта по маршруту: Майдан Независимости — Крещатик — Большая Васильковская — Саксаганского — Владимирская — Жилянская — Шота Руставели — Большая Васильковская — Крещатик — Майдан Независимости.

Городской турнир по кикбоксингу

29-30 мая

Локация: Киев, эстрада Крещатого парка

Кроме того, пройдет традиционная для Дня Киева Парусная регата — Киевский речной вокзал, причал № 6 (у церкви Святого Николая).

Муниципальные музеи специально для Дня города подготовили выставки "Мифы и фейки о Киеве" — музей истории города Киева (Киев, ул. Б. Хмельницкого, 7) и "Старый Киев в открытках" — музей "Киевская крепость" (Киев, ул. Госпитальная, 24 А).